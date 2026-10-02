18 słynnych książek, które Netflix przeniósł na ekran. Wyszło doskonale

Wiele naszych ulubionych książek w ostatnich latach zostało przeniesione na ekran. Chyba każdy miłośnik czytania zna to uczucie, gdy dowiadujemy się, że zobaczymy w końcu swoją ulubioną powieść w formie filmu lub serialu i – niezależnie od tego, jak dawno czytałeś ją po raz ostatni – z niecierpliwością wyczekujesz tej adaptacji.

Oto 18 ekranizacji słynnych powieści, które zrobił Netflix. Być może nasze rekomendacje zachęcą cię do obejrzenia tych perełek. I niezależnie od tego, czy uwielbiasz zanurzyć się w historycznych epopejach, czy wolisz oddać się porywającemu romansowi, zagłębić w wielowymiarowy dramat kostiumowy lub śledzić akcję pełną nieoczekiwanych zwrotów – z pewnością znajdziesz tu coś dla siebie.

18 ekranizacji słynnych powieści, które są na Netflix

„Lalka”



Napędzany ambicją Stanisław dąży do awansu społecznego, a jego obsesyjne zauroczenie Izabelą staje się bramą do świata, który chce zdobyć. Izabela próbuje wymknąć się ciasnym ramom arystokratycznego porządku i określić swoje miejsce w przeobrażającym się świecie. Ogarniające ich uczucie rozpięte jest między przepaścią klasową, obsesją, pragnieniem wolności i uwodzącą potęgą bogactwa. Współczesna reinterpretacja polskiej klasyki literackiej.



„Na wschód od Edenu”



Oparta na klasycznej powieści Johna Steinbecka dramatyczna historia o dojrzewaniu dwóch pokoleń w cieniu brutalnie bezwzględnej kobiety, Cathy Ames (Florence Pugh).



„Frankenstein”



Trzykrotnie nagrodzony Oscarem reżyser Guillermo del Toro zaprasza na własną adaptację klasycznej powieści Mary Shelley o genialnym, ale egotystycznym naukowcu Victorze Frankensteinie. Podczas potwornego eksperymentu powołuje on do życia istotę, która ostatecznie doprowadzi go do zguby.



„Sto lat samotności”



Po ślubie wbrew woli rodziców kuzynostwo José Arcadio Buendía i Úrsula Iguarán musi opuścić rodzinną wieś i wyruszyć w długą drogę w poszukiwaniu nowego domu. Wędrówka w towarzystwie przyjaciół i poszukiwaczy przygód kończy się po dotarciu na brzeg rzeki o dnie wyłożonym fantastycznymi białymi otoczakami, gdzie zakochani postanawiają założyć utopijną osadę, której nadają nazwę Macondo. Kilka pokoleń rodu Buendia tworzy historię legendarnego miasteczka, rozdzieranego szaleństwem, niespełnioną miłością, krwawą i bezsensowną wojną oraz strachem przed klątwą, która pozbawiła ich nadziei, skazując na sto lat samotności.



„Na Zachodzie bez zmian”



Porywająca opowieść o młodym niemieckim żołnierzu na froncie zachodnim podczas I wojny światowej. Paul i jego towarzysze na własnej skórze doświadczają, jak początkowa euforia wojny przemienia się w desperację i strach, gdy walczą w okopach o swoje życie. Film w reżyserii Edwarda Bergera jest oparty na znanej na całym świecie powieści Ericha Marii Remarque’a pod tym samym tytułem.



„Gambit królowej”



Oparty na powieści Waltera Tevisa miniserial Netflix pt. "Gambit królowej" to opowieść o dojrzewaniu i o tym, jaka jest prawdziwa cena geniuszu. Młoda Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), która pod koniec lat 50. ubiegłego wieku trafia do prowadzonego w stanie Kentucky sierocińca, odkrywa w sobie niezwykły talent do szachów, jednocześnie uzależniając się od przepisywanych dzieciom leków na uspokojenie. Dziewczyna, dręczona przez własne demony i napędzana wybuchowym koktajlem ze środków odurzających podkręconym jej własnymi obsesjami, zmienia się w wyjątkowo uzdolnioną i czarującą outsiderkę, która postanawia szturmem podbić konserwatywny i zdominowany przez mężczyzn świat zawodowych szachów.



„Biały Tygrys”



Balram Halwai (Adarsh Gourav) z dużą dawką czarnego humoru opowiada o swojej epickiej wspinaczce po drabinie sukcesu - od biednego wieśniaka do odnoszącego sukcesy przedsiębiorcy we współczesnych Indiach. Nasz młody bohater, przebiegły i ambitny, zostaje kierowcą Ashoka (Rajkummar Rao) i Pinky (Priyanka Chopra Jonas), którzy właśnie wrócili z Ameryki. Społeczeństwo nauczyło Balrama tylko jednego - jak służyć innym - więc staje się niezastąpionym sługą swoich bogatych panów. Jednak pewnego wieczora zdaje sobie sprawę, że jest tylko narzędziem w nieczystej grze. Ryzykując utratą wszystkiego, co udało mu się zdobyć, Balram buntuje się przeciwko nieuczciwemu i nierównemu systemowi, by powstać z kolan i stać się nowym rodzajem pana. Wyjątkowa historia na podstawie powieści z listy bestellerów New York Timesa wyróżnionej w 2008 r. nagrodą Bookera.



„Niezwykle szlachetne stworzenia”



Oparty na książkowym bestsellerze dramat, w którym pewna wdowa podejmuje pracę w oceanarium, gdzie zaprzyjaźnia się z mądrą ośmiornicą i zagubionym młodym mężczyzną.



„Grzesznica”



Pewnego dnia podczas spaceru młoda kobieta zadaje śmiertelny cios przypadkowo spotkanemu mężczyźnie. Bohaterka nie ma pojęcia, co skłoniło ją do popełnienia zbrodni. Śledztwo w tej sprawie odsłoni ponure tajemnice z jej przeszłości.



„Dwie półkule Lukki”



Aby pomóc swojemu synowi, cierpiącemu na porażenie mózgowe, Barbara wraz z rodziną jedzie do Indii, gdzie chłopca czeka terapia eksperymentalna. Na podstawie książki „The Two Hemispheres of Lucca”.



„Nikt nie widział, jak odchodzimy”



W tym dramacie inspirowanym prawdziwą historią kobieta walczy o opiekę nad dziećmi w czasie rozwodu, jednocześnie zmagając się ze stygmatyzacją i trudną separacją.



„Śmierć od pioruna”



Serial dramatyczny o imponującej historii Jamesa Garfielda, który z pewnymi oporami został 20. prezydentem Stanów Zjednoczonych, oraz o jego zagorzałym wielbicielu, Charlesie J. Guiteau, który później go zabił. Życie bywa bardziej zaskakujące niż fikcja.



„Sny o pociągach”



Oparty na popularnej książce Denisa Johnsona film to poruszający portret Roberta Grainiera (nominowany do Złotego Globu Joel Edgerton), którego życie toczy się w czasach bezprecedensowych przemian w Ameryce na początku XX wieku. Osierocony w młodym wieku Robert dorasta wśród majestatycznych lasów północno-zachodniego wybrzeża Pacyfiku, gdzie buduje kolejowe imperium Ameryki, pracując ramię w ramię z mężczyznami równie imponującymi jak krajobrazy, w których żyją. Po pełnych czułości zalotach żeni się z Gladys (nominowana do Oscara Felicity Jones) i wspólnie zakładają dom, choć jego praca często oddziela go od żony i ich małej córki. Gdy los niespodziewanie odmienia jego życie, Robert na nowo odkrywa piękno, brutalność i głębszy sens lasów oraz drzew, które przez lata ścinał.



„Stowarzyszenie miłośników literatury i placka z kartoflanych obierek”



Londyńska pisarka zaprzyjaźnia się z fascynującymi mieszkańcami wyspy Guernsey, kiedy dowiaduje się o klubie czytelniczym, który założyli podczas niemieckiej okupacji.



„Irlandczyk”



Ta epicka saga przedstawia świat przestępczości zorganizowanej w powojennej Ameryce z perspektywy Franka Sheerana – weterana II wojny światowej, kanciarza i zabójcy na zlecenie, który miał okazję współpracować z najsłynniejszymi kryminalistami stulecia. Akcja filmu toczy się na przestrzeni kilku dekad i ukazuje kulisy jednej z największych nierozwiązanych zagadek w historii USA, jaką było zniknięcie owianego legendą przewodniczącego związków zawodowych Jimmy'ego Hoffy. Obraz zabiera widza w intrygującą podróż po tajnych szlakach przestępczości zorganizowanej, pokazując jej mechanizmy działania, konflikty i powiązania ze światem polityki.



„Upadek królestwa”



Jest rok 872, kiedy Wielka Brytania, podzielona na wiele samodzielnych królestw, zmagała się z najazdem Duńczyków. Coraz bardziej samotnym królestwem Wessex rządzi król Alfred (David Dawson). W tych trudnych czasach żyje Uhtred (Alexander Dreymon). Syn saksońskiego szlachcica, został porwany przez Duńczyków i wychowany na wojownika. Teraz musi wybierać między krajem narodzin i ludźmi, którzy go wychowali, na każdym kroku poddawany jest próbom lojalności. Kim jest? Sasem czy Duńczykiem. W duchu czuje się synem Brytanii, krocząc więc niebezpieczną ścieżką między skłóconymi nacjami, będzie miał swój udział w narodzinach nowego narodu, by ostatecznie odzyskać ziemie swoich przodków.



„Domek na prerii”



Pełen nadziei dramat rodzinny, epicka opowieść o przetrwaniu i geneza Dzikiego Zachodu w jednym. Ta nowa adaptacja kultowego, autobiograficznego cyklu książek „Domek na prerii” Laury Ingalls Wilder przedstawia zmagania i triumfy osób, które kształtowały amerykańskie pogranicze.



„Mindhunter”



Jest rok 1979. Dwóch agentów FBI zostaje wyznaczonych, aby przesłuchać osadzonych w więzieniu seryjnych morderców i wykorzystać pozyskaną wiedzę do zamknięcia nierozwiązanych spraw. Czytaj też:

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