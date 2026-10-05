6 seriali, które właśnie rozgrzewają Netfliksa do czerwoności

Na liście topowych seriali na Netflix w Polsce po weekendzie znajdziecie między innymi nowy turecki hit, który szybko stał się najpopularniejszą historią z tego kraju w historii platformy, świeża część antologii Ryana Murphy'ego czy serial prawniczy z absolutną ikoną amerykańskiego kina. Nie zabrakło też polskiego akcentu, który wywołał niemałe poruszenie wśród rodzimej widowni i wciąż utrzymuje się w czołówce najchętniej oglądanych. Numer jeden to jednak ekranizacja innej słynnej powieści. Więcej na ten temat – w naszym zestawieniu.

6 tytułów, każdy mocny. Seriale, które teraz są na topie na Netflix

„Znam cię”



Funda jest rozdarta między macierzyństwem a karierą artystki, dlatego z wdzięcznością przyjmuje pomoc. Pełna tajemnic nowa niania może jednak nieprzyjemnie ją zaskoczyć.



„Potwór: Historia Lizzie Borden”



Serial przedstawia historię Lizzie Borden. To mieszkanka miasta Fall River w stanie Massachusetts, którą oskarżono o brutalne zamordowanie ojca i macochy za pomocą siekiery w 1892 roku.



„Matlock”



Siedemdziesięciolatka wraca do pracy w prestiżowej kancelarii, gdzie wykorzystuje swoje niepozorne usposobienie i przebiegłe taktyki, aby wygrywać sprawy i ujawniać korupcję.



„Wątpliwości. Nie ufaj nikomu”



Dziewięć lat po porwaniu jej małego dziecka nieustannie poszukująca go matka odkrywa otaczające ją tajemnice i zastanawia się, czy powinna wierzyć w to, co widzi.



„Lalka”



Wokulski jako ambitny przedsiębiorca i Izabela Łęcka, bohaterka z własnym planem na życie, toczą grę o wolność w świecie sztywnych konwenansów.



„Na wschód od Edenu”



Na początku XX wieku piekielnie niezależna kobieta doprowadza do kłótni braci, dając początek sadze, która kształtuje dwa pokolenia. Czytaj też:

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