Netflix zaktualizował serialową ofertę. Ten mroczny kryminał będzie hitem

Netflix ponownie uzupełnił swoją bibliotekę. Do oferty trafiły dwa nowe seriale z 2026 roku: szwedzki kryminał „Krwawa ofiara” oraz japoński dramat „S&X”. Widzowie mogą też sięgnąć po animowany „Monkey Wrench” i tajwański film „Sunshine Women’s Choir”. Aktualizacja obejmuje również nowe odcinki znanych produkcji, w tym piąty sezon „Outer Banks”.

„Krwawa ofiara”. Morderstwa policjantów w centrum zagadki

Wśród nowych propozycji znalazł się szwedzki serial kryminalny „Krwawa ofiara”. Historia rozpoczyna się w Sztokholmie, gdzie trwa lato, a noc praktycznie nie zapada.

Policja otrzymuje zgłoszenie dotyczące włamania do domu. Funkcjonariusze zostają wysłani do letniej rezydencji znajdującej się na archipelagu, ale na miejscu nikogo nie zastają. Następnego dnia sytuacja przybiera dramatyczny obrót. Odnalezione zostają ciała policjantów, którzy padli ofiarą brutalnego morderstwa.

To dopiero początek serii zbrodni. Wszystko wskazuje na to, że sprawca lub sprawcy celowo obierają za cel funkcjonariuszy. Prowadzący śledztwo detektyw będzie musiał zwrócić się o pomoc do swojego ojca, emerytowanego śledczego. Wspólnie spróbują odkryć, kto stoi za kolejnymi morderstwami. „Krwawa ofiara” liczy pięć odcinków.

„S&X”. Seksuolog pomaga pacjentom, ale sam skrywa tajemnicę

Drugą serialową nowością jest japoński dramat „S&X”. Głównym bohaterem produkcji jest Ichito Shimotori, seksuolog pracujący w klinice Shimotori.

Każdego dnia mężczyzna pomaga pacjentom, którzy zmagają się z intymnymi problemami i często nie mają z kim o nich porozmawiać. Choć jego zawód wciąż spotyka się z uprzedzeniami i bywa wyśmiewany, Ichito podchodzi do swoich pacjentów z pełnym szacunkiem i traktuje ich problemy poważnie.

Sam bohater nie jest jednak wolny od tajemnic. Nikt nie wie, że Ichito również skrywa wstydliwy sekret. „S&X” składa się z siedmiu odcinków.

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