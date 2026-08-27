Tęsknisz za „Detektywem”? Ten serial ma 100 proc. na Rotten Tomatoes i podobny klimat

„Detektyw” od lat pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych seriali kryminalnych HBO. Każdy sezon przynosił nową historię, nowych bohaterów i kolejną zagadkę, a w obsadzie pojawiali się m.in. Matthew McConaughey, Colin Farrell, Mahershala Ali i Jodie Foster. Jest jednak serial, który według ocen krytyków potrafi jeszcze lepiej wykorzystać połączenie kryminału, tajemnicy i nadprzyrodzonych motywów. „Szepty mroku” mogą pochwalić się wynikiem 100 proc. na Rotten Tomatoes.

„Szepty mroku”. Kryminał, western i neo-noir w jednym

„Szepty mroku” to serial oparty na książkach Tony’ego Hillermana. Produkcja łączy kilka gatunków, między innymi kryminał, western i neo-noir, a jej twórcy wzbogacili historię o elementy nadprzyrodzone.

Fabuła przenosi widzów do lat 70. i skupia się na Joe Leaphornie, granym przez Zahna McClarnona. Bohater jest stoickim, małomównym policjantem plemienia Navajo pracującym w rezerwacie na południowym zachodzie Stanów Zjednoczonych.

Joe nie działa jednak samotnie. Jego zespół tworzą młodsi funkcjonariusze Jim Chee, w którego wciela się Kiowa Gordon, oraz Bernadette Manuelito, grana przez Jessicę Matten. Z czasem Leaphorn staje się dla nich mentorem.

W kolejnych sezonach bohaterowie muszą rozwiązywać skomplikowane sprawy kryminalne, jednocześnie uwzględniając tradycje obowiązujące w rezerwacie. Ich praca nie ogranicza się jednak do poszukiwania sprawców. W świecie „Szeptów mroku” rzeczywistość przenika się z tym, co niewytłumaczalne.

Nadprzyrodzone elementy częścią kryminalnej zagadki

To właśnie sposób wykorzystania mistycyzmu odróżnia „Szepty mroku” od wielu innych produkcji kryminalnych. Nadprzyrodzone wydarzenia nie są jedynie dodatkiem do fabuły, lecz stają się częścią historii bohaterów i rozwiązywanych przez nich zagadek.

W trzecim sezonie Joe musi zmierzyć się z przerażającym potworem, który atakuje go na każdym kroku. Kolejny sezon koncentruje się między innymi na Jimie i halucynacyjnej klątwie związanej z pełnym żalu wspomnieniem.

Obie historie łączą motywy nadprzyrodzone z traumą zakorzenioną w prawdziwych doświadczeniach bohaterów. Dzięki temu elementy paranormalne nie odrywają się od głównej opowieści, lecz pomagają pogłębić tajemnice i przeszłość postaci.

„Szepty mroku” kontra „Detektyw”

Podobieństw między „Szeptami mroku” a „Detektywem” nie brakuje. Oba seriale wykorzystują kryminalne zagadki, mroczny klimat i elementy nadprzyrodzone. W przypadku produkcji AMC mistycyzm ma jednak pełnić bardziej konkretną funkcję i być mocniej związany z fabułą.

„Detektyw” również sięgał po niepokojące symbole, kulty i tajemnicze motywy. W „Szeptach mroku” nadprzyrodzone wątki mają natomiast pogłębiać kryminalne zagadki oraz dostarczać dodatkowego kontekstu dla przeszłości bohaterów. Dzięki temu serial może łączyć atmosferę westernu i kryminału z opowieścią o traumie oraz duchowym świecie.

„Szepty mroku” z imponującą oceną

Serial AMC ma za sobą cztery sezony. W ciągu całej dotychczasowej emisji „Szepty mroku” uzyskały 100 proc. na Rotten Tomatoes. Dla porównania „Detektyw” może pochwalić się łącznym wynikiem 78 proc.

Na tym jednak historia się nie kończy. Piąty sezon „Szeptów mroku” ma zadebiutować w 2027 roku. Dotychczasowe cztery sezony liczą łącznie 28 odcinków, więc widzowie mają sporo czasu, by nadrobić serię przed jej powrotem.

W Polsce „Szepty mroku” można oglądać w ramach oferty telewizyjnej i VOD stacji CANAL+ oraz na platformie Prime Video, z możliwością dokupienia kanału AMC+ lub wybranymi odcinkami i sezonami. Serial pojawia się także w emisjach telewizyjnych na kanałach powiązanych z marką AMC / Ale kino+.

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