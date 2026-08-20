Kultowy gang motocyklowy wraca po ponad dekadzie! Szykują projekt, jakiego jeszcze nie było

Charlie Hunnam, Ron Perlman, Katey Sagal, Maggie Siff i pozostali członkowie obsady wystąpią w nowej, limitowanej produkcji „Legends”. Tym razem historia ma jednak wymieszać fikcję z rzeczywistością.

Obsada „Synów Anarchii” wraca po latach

W „Legends” zobaczymy aktorów, których widzowie doskonale znają z „Synów Anarchii”. Charlie Hunnam ponownie znajdzie się w centrum wydarzeń, a oprócz niego w serialu wystąpią Ron Perlman, Katey Sagal, Maggie Siff, Mark Boone Junior, Tommy Flanagan, Kim Coates i Theo Rossi.

Twórcą serialu jest Hunnam, który przygotował projekt wspólnie z Jonathanem Groffem. Obaj będą również producentami wykonawczymi. W gronie producentów znaleźli się także Rob Mac, Nicholas Frenkel i Jackie Cohn. Za produkcję odpowiadają FX Productions oraz 20th Television.

Pomysł na serial zakłada nietypową zabawę z wydarzeniami znanymi fanom „Synów Anarchii”. W oficjalnym opisie „Legends” czytamy: „Kiedy obsada »Synowie Anarchii« spotyka się ponownie na konwencie fanów po ponad dekadzie, granica między życiem a sztuką zaciera się, a rozbite bractwo staje w obliczu realnego zagrożenia, znacznie groźniejszego niż cokolwiek, z czym kiedykolwiek przyszło im się zmierzyć w serialu”.

Za powstaniem projektu stoi Charlie Hunnam, czyli serialowy Jax Teller. Aktor współtworzy produkcję i pełni w niej funkcję producenta wykonawczego. FX nie kryje przekonania, że pomysł jest czymś więcej niż zwykłym powrotem do znanej historii.

„Kiedy Charlie przedstawił nam ten inspirujący pomysł, od razu zafascynowała nas jego śmiała i rozrywkowa wizja” – powiedział Nick Grad, prezes FX Entertainment. „Talenty Charliego są w pełni widoczne jako scenarzysty, aktora i producenta wykonawczego, który prowadzi prawdziwe bractwo w przygodzie, która jest zarówno listem miłosnym do serialu, jak i zabawnym meta-zwrotem w stosunku do tego, co fani sądzą, że znają”.

„Synowie Anarchii” pozostają jednym z hitów FX

„Sons of Anarchy”, stworzeni przez Kurta Suttera, byli jednym z największych sukcesów FX w początkowym okresie rozwoju oryginalnych seriali dramatycznych stacji. Produkcja zadebiutowała w 2008 roku i doczekała się siedmiu sezonów, obejmujących niemal 100 odcinków.

Serial opowiadał o członkach motocyklowego klubu, który funkcjonował na granicy prawa. Produkcja szybko zdobyła dużą popularność, a jej bohaterowie na stałe zapisali się w historii telewizji.

Dla Hunnama „Legends” będzie kolejnym projektem po latach od zakończenia „Synów Anarchii”. Aktor niedawno otrzymał pierwszą w karierze nominację do nagrody Emmy za główną rolę w serialu antologicznym Netflixa „Monster: The Ed Gein Story”.

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