9 seriali akcji Prime Video z oceną 10/10. Te produkcje wciągają od pierwszego odcinka

Wśród nich są zarówno wielkie hity, takie jak „Reacher” czy „The Boys”, jak i nowsze tytuły, które dopiero budują swoją pozycję. Nie brakuje też animacji, produkcji science fiction oraz kryminałów.

Prestiżowy serwis Collider wybrał dziewięć seriali akcji, które wyróżniają się szczególnie mocno. Wszystkie łączą widowiskowe sceny, interesujących bohaterów i historie, przy których trudno się nudzić. Niektóre z nich są już zakończone, inne wciąż czekają na kolejne sezony.

9 najlepszych seriali akcji Prime Video z oceną 10/10

„Fallout”



Serialowa adaptacja popularnej serii gier wideo okazała się wyjątkowo udanym połączeniem postapokaliptycznej historii, science fiction, brutalnej akcji i czarnego humoru. „Fallout” przenosi widzów do przyszłości zniszczonej przez katastrofę nuklearną. Część ocalałych mieszka w podziemnych bunkrach, podczas gdy na powierzchni funkcjonują między innymi członkowie Bractwa Stali, ghule oraz zmutowane zwierzęta.

Jedną z głównych bohaterek jest Lucy (Ella Purnell), młoda kobieta, która po raz pierwszy opuszcza swój bunkier, aby odnaleźć ojca. W świecie, którego zupełnie nie zna, musi szybko nauczyć się zasad przetrwania. Serial zachwyca stroną wizualną, świetną obsadą i połączeniem brutalności z humorem. Szczególnie interesująca okazuje się relacja Lucy z Ghoulem (Walton Goggins).

Produkcja ma już dwa sezony, a trzeci jest w drodze. Każdy z nich rozwija historię, wprowadzając nowe wyzwania, odkrycia i bohaterów.



„The Boys”



„The Boys” trudno pomylić z typową produkcją o superbohaterach. Serial jest brutalny, wulgarny i pełen krwi, ale pod warstwą szokujących scen kryje się satyryczna opowieść o władzy, pieniądzach i mechanizmach rządzących współczesnym światem.

Historia rozgrywa się w rzeczywistości, w której obok zwykłych ludzi żyją osoby posiadające nadludzkie zdolności. Problem w tym, że wielu z nich nie ma zbyt wiele wspólnego z tradycyjnym wyobrażeniem bohatera. Są wykorzystywani przez potężną firmę Vought International, która dzięki nim realizuje własne interesy.



„Lista śmierci”



„The Terminal List” to thriller akcji oparty na powieści Jacka Carra. Głównym bohaterem jest komandor porucznik James Reece, którego gra Chris Pratt. Żołnierz Navy SEAL zmaga się z konsekwencjami tajnej misji, podczas której jego pluton wpadł w zasadzkę.

Reece próbuje poradzić sobie z traumą i odbudować relacje z rodziną. Wkrótce odkrywa jednak nowe informacje, które całkowicie zmieniają jego spojrzenie na wydarzenia z przeszłości i narażają jego najbliższych na niebezpieczeństwo.



„Reacher”



„Reacher” stał się jednym z największych hitów Prime Video. Alan Ritchson wciela się w tytułowego bohatera, byłego wojskowego, który podróżuje po Stanach Zjednoczonych i nie przywiązuje się do żadnego miejsca. Reacher jest potężnie zbudowany, ale jego największą bronią okazują się także inteligencja, doświadczenie i charakterystyczne poczucie humoru.

Każdy sezon przedstawia nową sprawę. W pierwszym Reacher próbuje rozwiązać zagadkę śmierci swojego brata, natomiast w drugim ponownie spotyka dawnych towarzyszy, aby pomścić śmierć jednego z nich.



„Cross”



„Cross” jest propozycją dla widzów, którzy oprócz pościgów i strzelanin oczekują także bardziej rozbudowanej historii psychologicznej. Aldis Hodge wciela się w tytułowego bohatera, detektywa wydziału zabójstw i psychologa sądowego stworzonego na podstawie powieści Jamesa Pattersona.

Cross wykorzystuje doświadczenie w organach ścigania oraz wyjątkowo analityczny umysł, aby tropić seryjnych morderców. Jego życie prywatne jest jednak równie istotną częścią historii. Bohater jest samotnym ojcem, który musi jednocześnie zajmować się śledztwami i wychowaniem dzieci.



„Kumpele na zabój”



„Ride or Die” to komedia akcji i przygody, która stawia w centrum dwie kobiety. Judith Burton (Hannah Waddingham) jest tajną zabójczynią, natomiast jej najlepsza przyjaciółka Deborah „Debbie” Claybourne (Octavia Spencer) jest żoną posła.

Kobiety muszą uciekać przed wrogiem i znaleźć sposób na przetrwanie. Historia nawiązuje do „Thelmy i Louise”, ale zamiast klasycznego kina drogi otrzymujemy produkcję pełną akcji i humoru.



„Legenda Vox Machiny”



„The Legend of Vox Machina” to propozycja dla miłośników animacji, fantasy i świata Dungeons & Dragons. Produkcja rozpoczęła swoją drogę od kampanii na Kickstarterze, a następnie rozwinęła się w pełnoprawny serial, który doczekał się czterech sezonów i kolejnego w przygotowaniu.

Akcja rozgrywa się w fikcyjnym świecie Exandrii, na kontynencie Tal'Dorei. Drużyna Vox Machina podejmuje misję, której celem jest pomszczenie zamordowanych przyjaciół i członków rodziny.

Serial wykorzystuje efektowną animację i nie unika brutalności. To produkcja skierowana do dorosłych widzów, mimo że jej animowana forma może sugerować coś zupełnie innego.



„Niezwyciężony”



„Invincible” to kolejny animowany serial dla dorosłych, który udowadnia, że kino superbohaterskie nie musi ograniczać się do produkcji aktorskich. Twórcą historii jest Robert Kirkman, znany również z komiksów i serialu „The Walking Dead”.

Głównym bohaterem jest Mark (Steven Yeun), syn najpotężniejszego superbohatera na świecie, Nolana, znanego jako Omni-Man (J.K. Simmons). Mark musi odnaleźć się w świecie, w którym posiadanie niezwykłych zdolności nie oznacza automatycznie bezpieczeństwa.

„Invincible” nie oszczędza swoich bohaterów. Serial jest wyjątkowo brutalny i zdecydowanie nie jest przeznaczony dla dzieci. Produkcja zdobyła jednak wierną grupę fanów, którzy docenili jej historię oraz rozbudowany świat. Serial został już przedłużony na piąty i szósty sezon.



„Spider-Noir”



„Spider-Noir” proponuje zupełnie inne spojrzenie na historię superbohaterską. Akcja rozgrywa się w Nowym Jorku lat 30. XX wieku, a Nicolas Cage wciela się w Bena Reilly'ego, znanego jako Pająk.

Bohater był niegdyś jedynym superbohaterem w mieście, ale obecnie pracuje jako prywatny detektyw. W pewnym momencie musi zmierzyć się ze swoim dawnym alter ego i zaangażować się w niebezpieczne śledztwo.

Produkcję można oglądać zarówno w wersji czarno-białej, jak i kolorowej. „Spider-Noir” jest pierwszą główną rolą telewizyjną Nicolasa Cage'a i łączy elementy historii superbohaterskiej z klasycznym filmem noir. Serial jest mroczny, brutalny i pełen akcji. Czytaj też:

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