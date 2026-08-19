Lubisz polityczne intrygi? Te seriale na Netflix to sam top

Thrillery polityczne od lat przyciągają widzów, ponieważ łączą napięcie z dramatem i pozwalają zajrzeć za kulisy świata, w którym niemal każda decyzja ma swoją cenę.

Thrillery polityczne mają tę przewagę nad zwykłymi historiami sensacyjnymi, że nie muszą opierać napięcia wyłącznie na pościgach czy strzelaninach. Czasem wystarczy zamknięty gabinet, tajna informacja albo decyzja podjęta przy stole negocjacyjnym. Właśnie na tym polega siła takich produkcji.

Netflix ma w swojej ofercie produkcje pokazujące politykę z różnych perspektyw. Są tu historie szpiegowskie, opowieści o dyplomacji, skandale na najwyższych szczeblach władzy oraz seriale pokazujące, jak cienka potrafi być granica między ambicją a odpowiedzialnością. Oto najciekawsze propozycje z przedstawionego zestawienia

Wciągające thrillery polityczne. Wszystkie seriale dostępne na Netflix

„Bodyguard”



Serial brytyjski, w którym wojskowy weteran zostaje ochroniarzem wpływowej brytyjskiej polityk, która była jedną z orędowniczek działań wojennych. Między lojalnością a przekonaniami dochodzi do napięć — gdy świat polityki miesza się z osobistym doświadczeniem i traumą.



„Klątwy”



Argentyński miniserial dostępny od 12 września 2025. W centrum intrygi stoi gubernator, którego córka zostaje porwana w trakcie politycznej debaty o wydobyciu litu. Produkcja odkrywa spisek sprzed lat i zmusza bohaterów do niełatwych wyborów w świecie polityki, władzy i lojalności.



„Designated Survivor”



Po ataku terrorystycznym, który zabija większość członków rządu USA, skromny sekretarz gabinetu Tom Kirkman zostaje prezydentem. Musi na nowo poukładać sprawy państwowe, mierzyć się z intrygami, zdradą i ogromną odpowiedzialnością – w tym politycznym chaosie.



„Wybór”



Gdy mąż brytyjskiej premier zostaje porwany, a prezydentka Francji otrzymuje pogróżki, obie stają przed trudnym wyborem. Thriller polityczny opowiadający o dramatycznych konsekwencjach decyzji podejmowanych za zamkniętymi drzwiami gabinetów i skandalach skrzętnie ukrywanych przez najważniejszych urzędników państwowych.



„House of Cards”



Kultowy serial polityczny, który zrewolucjonizował ten gatunek. Frank Underwood, bezwzględny polityk z Waszyngtonu, wraz z żoną Claire snuje misterną sieć intryg, by zdobyć i utrzymać władzę. Produkcja uchodzi za jedną z najważniejszych opowieści o mechanizmach polityki XXI wieku.



„Anatomia skandalu”



Polityczny thriller zaczyna się od oskarżenia, które trafia do mediów i uruchamia lawinę wydarzeń. James Whitehouse, minister spraw wewnętrznych i były członek ekskluzywnego oksfordzkiego bractwa, zostaje oskarżony o gwałt. Polityk przyznaje się do romansu, ale twierdzi, że relacja była dobrowolna. Sprawa trafia na wokandę, a proces prowadzi sędzia Kate Woodcroft. Wraz z rozwojem wydarzeń stawką staje się nie tylko przyszłość Whitehouse’a, ale również reputacja rządu. Historia szybko przestaje być prostą sprawą sądową. Kłamstwa, manipulacje i kolejne zwroty akcji sprawiają, że trudno przewidzieć, dokąd zaprowadzi bohaterów.



„Dyplomatka”



Kate Wyler, w którą wciela się Keri Russell, niespodziewanie otrzymuje stanowisko ambasadorki Stanów Zjednoczonych w Wielkiej Brytanii. Zamiast pracy w strefie wojennej trafia do świata dyplomatycznych spotkań, medialnej presji i międzynarodowych kryzysów. Sytuacja komplikuje się po ataku na brytyjski statek, w wyniku którego giną dziesiątki osób. Kate musi jednocześnie wykonywać swoje obowiązki, mierzyć się z kryzysem i radzić sobie z problemami w rozpadającym się małżeństwie.



„Black Doves”



Helen Webb, grana przez Keirę Knightley, prowadzi podwójne życie. Dla otoczenia jest przykładną żoną i matką, ale w rzeczywistości jest doświadczoną agentką. Jej życie zmienia się, gdy zamordowany zostaje jej kochanek Jason. Helen zostaje wciągnięta w niebezpieczny spisek, który może wpłynąć na światową równowagę sił. Z pomocą dawnego przyjaciela Sama, w którego wciela się Ben Whishaw, próbuje ustalić, kto stoi za zabójstwem i jaki był jego prawdziwy motyw. „Black Doves” łączy szpiegowską intrygę z osobistym dramatem i geopolityką. W tej historii pozory okazują się wyjątkowo mylące, a zaufanie może kosztować więcej niż jego brak.



„Rząd”



„Rząd” przenosi widzów do Danii. Birgitte Nyborg, duńska minister spraw zagranicznych, musi zmierzyć się z kryzysem związanym ze sporem o ropę na Grenlandii. Produkcja wyróżnia się realistycznym podejściem do polityki i pokazuje mechanizmy funkcjonowania władzy oraz konsekwencje decyzji podejmowanych przez osoby stojące na najwyższych szczeblach państwa.



„Zwerbowany”



Owen Hendricks, grany przez Noaha Centineo, dopiero rozpoczyna pracę w CIA. Zamiast spokojnego początku kariery za biurkiem bardzo szybko trafia w sam środek niebezpiecznej sprawy. Wszystko zaczyna się od listu z pogróżkami, który prowadzi młodego agenta do byłej informatorki oskarżonej o morderstwo. Początkowo pozornie proste zadanie zamienia się w wyścig z czasem. Owen zostaje uwikłany w sieć tajemnic i zdrad. Czytaj też:

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