10 seriali, które warto obejrzeć, jeśli uwielbiasz „Sherlocka”

„Sherlock” produkcji BBC to jedna z tych serialowych produkcji, które potrafią błyskawicznie wciągnąć widza. Uwspółcześniona wersja historii stworzonej przez sir Arthura Conana Doyle’a zachwyca błyskotliwymi dialogami, charakterystycznym humorem, świetnym tempem oraz znakomitymi kreacjami Benedicta Cumberbatcha i Martina Freemana. Nic więc dziwnego, że mimo upływu lat serial wciąż ma ogromne grono fanów. Szkoda tylko, że w latach 2010-2017 doczekaliśmy się zaledwie 13 odcinków.

Jeśli po seansie wszystkich odcinków „Sherlocka” wciąż macie ochotę na więcej zagadek, genialnych detektywów i kryminalnych historii, mamy dobrą wiadomość. Istnieje sporo seriali, które mogą choć częściowo wypełnić pustkę po produkcji BBC. Wśród nich znajdziemy zarówno klasyczne kryminały z charyzmatycznymi śledczymi, jak i mroczniejsze produkcje, w których równie ważne jak rozwiązanie zagadki są psychologia bohaterów i nieoczywiste relacje między nimi.

10 świetnych seriali dla fanów „Sherlocka”

„Elementary”



Sherlock Holmes (Jonny Lee Miller) przeprowadza się z Londynu do Nowego Jorku. Jego ojciec przydziela mu osobistą opiekunkę, doktor Joan Watson (Lucy Liu). Ma ona pilnować, aby geniusz dedukcji nie powrócił do swojego narkotykowego nałogu. W wolnych chwilach oboje pomagają policji w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych.

(SkyShowtime, Prime Video)



„Znudzony na śmierć”



Poznajcie Jonathana Amesa: pisarza, romantyka i nielicencjonowanego prywatnego detektywa. Kiedy rzuca go dziewczyna, przy okazji łamiąc mu serce, Jonathan chce udowodnić sobie, że może być człowiekiem czynu. Staje się Samem Spadem Brooklynu, rozwiązując sprawy szantażu, zaginionych osób i zdrad. W tym komicznym, nowym serialu, zobaczymy Jasona Schwartzmana, Teda Dansona i Zacha Galifianakisa.

(HBO Max)



„Genialna Morgan”



Serial autorstwa Drew Goddarda ("Dobre miejsce", "Marsjanin") z Kaitlin Olson w roli głównej, opowiada o obdarzonej wyjątkowym umysłem samotnej matce, której niekonwencjonalny talent do rozwikływania zbrodni prowadzi do niezwykłej i bezkonkurencyjnej współpracy z doświadczonym detektywem o dość podręcznikowym podejściu (Daniel Sunjata).

(Disney+)



„Lucyfer”



Lucyfer Morningstar (Tom Ellis) to Władca Piekieł, którego nudzi dotychczasowe życie. Postanawia więc porzucić swoją funkcję i przenieść się do Los Angeles, gdzie zostaje właścicielem luksusowego klubu nocnego. Gdy dochodzi do zabójstwa wschodzącej gwiazdy muzyki pop, postanawia użyć swoich nadprzyrodzonych mocy, aby pomóc schwytać mordercę. Wkrótce rozpoczyna pracę w policji i stara się karać ludzi za zbrodnie.

(Netflix)



„Ludwig”



Kiedy John „Ludwig” Taylor odkrywa, że jego brat bliźniak, nadinspektor James Taylor, zniknął bez śladu, postanawia przejąć jego tożsamość, aby dowiedzieć się, co się z nim stało. John, który prowadził dotąd spokojne i odosobnione życie jako twórca zagadek pod pseudonimem „Ludwig”, musi teraz zmierzyć się z zupełnie nową rzeczywistością. Przejęcie tożsamości bliźniaka to jedno, ale zastąpienie go na stanowisku szefa wydziału ds. poważnych przestępstw w Cambridge stawia przed nim ogromne wyzwanie. Choć John jest mistrzem rozwiązywania zagadek, ta może okazać się największą łamigłówką jego życia.

(Canal+)



„Hannibal”



Konsultant FBI zmaga się z umiejętnością analizy umysłów seryjnych morderców. Trafia pod opiekę dr. Hannibala Lectera, który pomaga mu poradzić sobie z przekleństwem, a także doradza w niektórych śledztwach.

(Player)



„Detektyw Monk”



Serial opowiada o byłym policjancie, Adrianie Monku, który cierpi na nerwicę natręctw, od czasu brutalnego zamordowania jego żony. Choroba ta polega na tym, że chory na nią może obsesyjnie obawiać się czegoś, co dla innych jest rzeczą normalną. W pracy, jako detektyw, jest geniuszem. Posiada doskonałą pamięć wzrokową, oraz umiejętność zauważania nawet najmniejszych śladów i kojarzenia ich ze sobą. W pracy pomaga mu jego pielęgniarka Sharona, która nie tylko opiekuję się Monkiem, ale również jest jego bliską przyjaciółką, pocieszycielką i terapeutką.

(Prime Video)



„Mindhunter”



Agenci FBI Holden Ford i Bill Tench niestrudzenie próbują przeniknąć mroczne zakamarki umysłów przestępców, którzy dopuścili się przerażających zbrodni. Wspólnie z psycholog Wendy Carr wykorzystują przełomowe techniki analizy behawioralnej, aby dopaść seryjnych zabójców.

(Netflix)



„Mentalista”



Tytułowym bohaterem serialu jest Patrick Jane (Simon Baker), który pracuje jako niezależny prywatny detektyw i konsultant w Kalifornijskim Biurze Śledczym. Wcześniej, dzięki niezwykłemu talentowi obserwacji i dedukcji, udawał on medium wykorzystując naiwność innych ludzi. Jednak gdy seryjny morderca Red John zabił jego żonę i córkę postanowił porzucić dotychczasowy zawód i pomagać policji. Stosując swoje zdolności oraz wykorzystując takie metody jak sugestia, hipnoza czy manipulacja potrafi rozwiązać najróżniejsze sprawy kryminalne.

(HBO Max, Prime Video, Netflix)



„Dr House”



Zanurz się w świat medycznych sekretów doktora House'a, najbardziej fascynującego bohatera seriali o lekarzach. Hugh Laurie wciela się w postać doskonałego, ale zarazem sarkastycznego fachowca, doktora Gregory House'a, człowieka śmiałego ale i kompletnie pozbawionego manier typowych dla tego zawodu. Chociaż jego zachowania, kojarzone są raczej z postawami aspołecznymi, doktor House stawia czoła każdemu wyzwaniu i jest w stanie rozwiązać każdą zagadkę medyczną, przed którą skapitulowali jego koledzy po fachu. Wspólnie z rzutkim zespołem młodych współpracowników, uczyni wszystko, aby wygrać wyścig ze śmiercią i ocalić pacjenta.

(Prime Video, Netflix, SkyShowtime) Czytaj też:

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