Wpadka w „Rolnik szuka żony”. Zostawił jej w liście nietypowy „prezent”

Rolniczka znalazła w liście jednego z kandydatów coś, czego zdecydowanie nie spodziewała się w korespondencji od potencjalnego partnera.

Uczestnik „Rolnik szuka żony” zaliczył wpadkę. „Ciekawy prezent mi dałeś”

13. edycja „Rolnik szuka żony” rozpoczęła się na początku września po dłuższej przerwie. Tym razem o znalezienie miłości walczą Justyna, Mariusz, Karol, Wiktor i Łukasz. W tym sezonie produkcja zdecydowała się również na zmianę kolejności wydarzeń. Uczestnicy poznali swoich kandydatów już w pierwszym odcinku. W poprzednich edycjach pierwsze spotkania odbywały się dopiero w drugim epizodzie.

W drugim odcinku nie zabrakło kolejnych spotkań i rozmów z kandydatami. Justyna poznała między innymi Dominika, którego wcześniej wskazała jako jednego z mężczyzn, na których spotkanie czekała najbardziej. Kandydat od początku zrobił na niej wrażenie, ponieważ odpowiada jej typowi.

Zanim jednak doszło do randki, rolniczka natrafiła na nietypowy „dodatek” w jego liście. Między kartkami znalazł się… paragon na 120 zł za usługę fotograficzną. Justyna nie przeszła obok znaleziska obojętnie. Już na początku spotkania zwróciła uwagę Dominikowi na to, co znalazła w kopercie. „Ciekawy prezent mi dałeś w liście” — powiedziała.

Marta Manowska ze śmiechem komentuje „fajną pamiątkę”

Kandydat szybko zorientował się, o co chodzi. Nie wyglądało jednak na to, by celowo dołączył paragon do swojej korespondencji. „A no faktycznie... Nie wiem, skąd się to wzięło. Pewnie pakowałem i zapomniałem, ale bardzo fajna pamiątka” — stwierdził.

Podczas czytania listu zarówno Justyna, jak i Marta Manowska uznały, że paragon najprawdopodobniej znalazł się w kopercie przypadkowo. Prezenterka zwróciła jednak uwagę na coś innego. Okazało się, że fotografia dołączona do korespondencji została wykonana podczas profesjonalnej sesji, co miało być dowodem, iż Dominik naprawdę wziął sobie do serca udział w telewizyjnym eksperymencie.

„Zrobił sobie sesję... To jest sesja od fotografa. To trochę wydał, ale to jest super, bo wykonał pracę. Oby to było na szczęście” — mówiła Manowska ze śmiechem.

Czytaj też:

Fala komentarzy po „Tańcu z Gwiazdami”. Widzowie wściekli po odpadnięciu uwielbianej pary Czytaj też:

Lawina nowości w tym tygodniu na Netflix! Ten serial przyciągnie miliony Polaków