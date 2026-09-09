To dla wielu seriale lepsze od „Breaking Bad”. 6 hitów z najwyższej półki

Serial „Breaking Bad” ma na polskim Filmwebie ocenę 8,8/10 od widzów i 9/10 od krytyków. Jest w ścisłej czołówce najlepszych produkcji telewizyjnych nie tylko w naszym kraju, ale właściwie na całym świecie. Dramat w stylu neo-westernu, stworzony przez Vince'a Gilligana przedstawił widzom jednego z najbardziej kultowych antybohaterów w historii i z każdym sezonem tylko podnosił poprzeczkę. Kiedy zatem zastanowimy się nad tym, co mogliśmy do niego porównać, tytułów dorównujących mu jest niewiele.

Ale nawet i „Breaking Bad” ma swoje mankamenty. Często stawia na widowiskową przemoc, która nie przypada do gustu wszystkim widzom. Poza tym mocno wybija wątek głównego bohatera, który dominuje przez większość czasu nad całą narracją.

Dla tych, którzy traktują „Breaking Bad” jako świetny serial i szukają może nieco bardziej ogładzonej wersji opowiedzenia historii kryminalnej, mamy sześć tytułów, które wpiszą się w ten schemat.

6 seriali dla fanów „Breaking Bad”. Niektóre mogą go przebić

„Bosch”



Serial inspirowany powieścią Michaela Connely'ego. Głównym bohaterem jest Harry Bosch, detektyw pracujący dla wydziału zabójstw. Mężczyzna zostaje oskarżony o zabicie podejrzanego w jednej ze spraw. W tym samym czasie policjant musi zmierzyć się ze swoją przeszłością podczas analizy znalezionych kości.



„Happy Valley”



Catherine Cawood (Sarah Lancashire) jest sierżantem policji w malowniczym miasteczku pełnym alkoholików, narkomanów i nastolatek w ciąży. Jej życie wywraca się do góry nogami, kiedy na wolność wychodzi Tommy Lee Royce (James Norton) — mężczyzna, którego Catherine obwinia o śmierć swojej córki. Policjantka jest głęboko przekonana, że Tommy jest niebezpieczny i wkrótce może skrzywdzić kolejną osobę.



„Broadchurch”



Morderstwo młodego chłopca wprowadza zamęt do małego miasteczka, co zagraża dobrze dotychczas funkcjonującej społeczności Broadchurch.



„Gomorra”



W Neapolu rządzi gangsterski klan rodziny Savastano, w którym obowiązuje zasada bezgranicznej lojalności i posłuszeństwa. Ich największym wrogiem jest grupa Salvatore'a Contego. Konflikt nasila się, gdy Pietro Savastano wysyła swoich ludzi – Cira i Attilia – by podpalili posiadłość rodziny Conte. Staje się to początkiem krwawej wojny gangów. Napiętą sytuację próbuje wykorzystać Ciro, który podejmie próbę przejęcia władzy i objęcia funkcji nowego szefa w gangsterskim półświatku.



„Rodzina Soprano”



Tony, przykładny mąż i ojciec, to jednocześnie mafijny boss. Jego problemy dotyczą zarówno rodziny jak i „rodziny” mafijnej, której jest głową. Gdy Tony dostaje ciężkich ataków paniki, szuka pomocy u psychiatry. I tu zaczynają się problemy...



„Prawo ulicy”



Życie w Baltimore nie przypomina amerykańskiego snu. Na ulicach widać biedę, ludzie są zniechęceni i przemęczeni. Handlarze narkotyków zbierają obfite żniwo. Gdy jeden z nich zostaje oczyszczony z zarzutów, policjant Jimmy McNulty (Dominic West) wypowiada gangom prywatną wojnę. Z pomocą swojej partnerki Shakimi (Sonja Sohn) uczyni wszystko, by dilerzy śmierci znaleźli się za kratkami. Czytaj też:

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