Patrick Swayze, jakiego nie pamiętacie. Top filmów do obejrzenia online

Niezapomniany Johnny Castle z „Dirty Dancing” i uwielbiany Sam Wheat z „Uwierz w ducha”. Patrick Swayze był nie tylko hollywoodzkim amantem o urokliwym uśmiechu. To wszechstronnie uzdolniony artysta, wychowany w szkole baletowej przez matkę-choreografkę, który z powodzeniem łączył wizerunek twardziela z chłopięcą wrażliwością.

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Zanim podbił kinowe ekrany, trenował gimnastykę i sztuki walki, a także występował jako profesjonalny tancerz, m.in. w pokazach Disney on Ice. Zakulisowe anegdoty pokazują jednak, że nie zawsze był chodzącym ideałem. Na planie „Dirty Dancing” chemia między nim a Jennifer Grey była idealna przed kamerą, ale prywatnie aktorzy podobno mocno się ścierali. Jennifer uważała Patricka zа zbyt apodyktycznego, z kolei on tracił cierpliwość do jej kaprysów. Słynna scena skoku była kręcona w niezwykle trudnych warunkach: woda w jeziorze miała zaledwie kilka stopni Celsjusza, a woda była tak zimna, że ujęcia robiono wyłącznie z daleka, by nie było widać zasinionych z zimna ust aktorów.

Swayze był też autorem hitu muzycznego „She’s Like the Wind”, który wykonał do ścieżki dźwiękowej tego samego filmu. Z kolei w kultowym thrillerze „Na fali” (gdzie zagrał z Keanu Reevesem) odmówił korzystania z kaskaderów i osobiście wykonał większość brawurowych scen.

Top filmów Patricka Swayze

„Point Break – na fali” (1991) VOD, Apple TV



Młody agent FBI (Keanu Reeves) przenika do środowiska kalifornijskich surferów, by rozbić szajkę napadającą na banki w maskach byłych prezydentów USA. Swayze wciela się w postać Bodhiego – charyzmatycznego lidera surferów i duchowego przywódcy grupy, który żyje według własnego kodeksu.



„Ślicznotki” (1995) Prime Video, Apple TV



Trzy nowojorskie drag queen ruszają w podróż kanciastym Cadillakiem przez Amerykę, by wziąć udział w prestiżowym konkursie w Hollywood. Kiedy ich auto psuje się w małym, prowincjonalnym miasteczku, bohaterki swoją otwartością i stylem wywracają do góry nogami życie lokalnej społeczności. Rolą Vida Bohemme Swayze udowodnił swój ogromny dystans do siebie oraz wszechstronność, zdobywając nominację do Złotego Globu.



„Czerwony świt” (1984) Prime Video



Sensacyjne kino akcji z czasów zimnej wojny, ukazujące alternatywną historię, w której Wojska Radzieckie wraz z sojusznikami dokonują inwazji na terytorium USA. Grupa nastolatków z małego miasteczka ukrywa się w górach i pod wodzą charyzmatycznego Jedna (w tej roli Swayze) tworzy partyzancki ruch oporu. Film stał się klasykiem amerykańskiego kina lat 80. i utrwalił wizerunek aktora jako ekranowego twardziela.



„Północ Południe” (1985) Niedostępny na VOD



Epicka, telewizyjna saga historyczna opowiadająca o wieloletniej przyjaźni dwóch mężczyzn – pochodzącego z Południa Orry’ego Maina (Patrick Swayze) oraz Północowca George’a Hazarda. Ich relacja zostaje wystawiona na ciężką próbę w obliczu narastających podziałów społecznych i wybuchu krwawej wojny secesyjnej. To właśnie ta rola przyniosła Swayze międzynarodową rozpoznawalność jeszcze przed premierą „Dirty Dancing”



„Wykidajło” (Road House, 1989) Prime Video



Dalton to legendarny wykidajło z dyplomem z filozofii, który zostaje zatrudniony, by zaprowadzić porządek w opanowanym przez przestępców i brutalną klientelę barze Double Deuce w prowincjonalnym miasteczku. Wkrótce musi stawić czoła bezwzględnemu biznesmenowi terroryzującemu całą okolicę.



„Uwierz w ducha” (1990) SkyShowtime, VODE



Młody bankier Sam zostaje zamordowany na ulicy, ale jego dusza pozostaje na Ziemi, by chronić narzeczoną Molly przed grożącym jej niebezpieczeństwem. Z pomocą zwariowanej medium (nagrodzona Oscarem Whoopi Goldberg) próbuje nawiązać kontakt z ukochaną i rozwiązać zagadkę swojej śmierci.



Dirty Dancing” (Wirujący seks, 1987) VOD



Opowieść o nastoletniej Frances „Baby” Houseman, która podczas wakacji w ekskluzywnym kurorcie zakochuje się w przystojnym instruktorze tańca, Johnny’m Castle. Film stał się światowym fenomenem kulturowym, definiując kino romantyczne lat 80. i zachwycając ścieżką dźwiękową oraz niezapomnianą choreografią. Czytaj też:

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