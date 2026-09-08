Nie będzie lepszego serialu HBO. 8,5/10 od widzów, 9,4/10 od krytyków

2 czerwca 2002 roku na antenie HBO w Stanach Zjednoczonych wyemitowany został pierwszy odcinek serialu HBO „Prawo ulicy” (ang. „The Wire”). Pomysłodawcą produkcji jest nagrodzony Emmy David Simon, który wraz z nominowanym do tej nagrody Georgem Pelecanosem pełnił obowiązki producenta. Na przestrzeni lat serial uznany został za jedną z najlepszych produkcji w historii telewizji. Ta kultowa już produkcja, dzięki znakomicie zarysowanym postaciom, które są ludźmi z krwi i kości, oraz konsekwentnie prowadzonej dramaturgii, zdobyła uznanie widzów i krytyków.

Serial emitowany był premierowo na antenie HBO w latach 2002-2008 i liczy pięć sezonów, na które składa się łącznie 60 odcinków.

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„Prawo ulicy” zaprasza widzów do Baltimore. Życie w tym mieście nie przypomina amerykańskiego snu. Na ulicach widać biedę, ludzie są zniechęceni i przemęczeni. Handlarze narkotyków zbierają obfite żniwo. Gdy jeden z nich zostaje oczyszczony z zarzutów, policjant Jimmy McNulty (Dominic West) wypowiada gangom prywatną wojnę. Z pomocą swojej partnerki Shakimy (Sonja Sohn) uczyni wszystko, by dilerzy śmierci znaleźli się za kratkami.

Jedną z największych zalet serialu jest jego wielowymiarowość. Twórcy nie ograniczają się wyłącznie do policyjnego śledztwa i świata przestępczego. Z czasem pokazują również kulisy pracy lokalnych władz, systemu edukacji, mediów czy związków zawodowych. Dzięki temu Baltimore staje się niemal osobnym bohaterem produkcji, a widz otrzymuje znacznie szerszy obraz problemów amerykańskiego miasta.

W serialu wystąpili m.in. Dominic West, John Doman, Deirdre Lovejoy, Wendell Pierce, Lance Reddick, Sonja Sohn, Seth Gilliam, Clarke Peters, Michael Kenneth Williams czy Idris Elba.

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