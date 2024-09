Seriale, za którymi tęsknimy. Też myślicie, że „już takich nie robią”?

„Już nie robią takich seriali” – to słyszymy najczęściej, gdy rozmawiamy o tych tytułach. Są takie seriale, za których klimatem autentycznie tęsknimy. To lista nieco zapomnianych produkcji, które jeszcze kilka lat temu biły rekordy popularności. Do tej pory są one w czołówkach rankingów najwyżej ocenianych wszech czasów. Jeżeli jeszcze nie obejrzeliście któregoś z nich – zazdrościmy i mocno zachęcamy, aby go nadrobić.

„Ally McBeal”

Każdy odcinek serialu opowiada o innej sprawie sądowej, którą zajmuje się Ally i jej przyjaciele z kancelarii Cage&Fish. Ally jest osobą z bogatym życiem wewnętrznym, ma dużą wyobraźnię i jest osobą wrażliwą, choć potrafi również dogryźć, co dostarcza produkcji gagów, chociaż zdarzają się również akcenty melodramatyczne.

„Miasteczko Twin Peaks”

W sennym i spokojnym miasteczku zostaje odnalezione ciało uczennicy, Laury Palmer.

„Ostry dyżur”

Historia lekarzy pracujących w County General, którzy starają się pogodzić życie zawodowe z osobistym.

„Z archiwum X”

Dwójka agentów FBI pracuje w wydziale X zajmującym się zjawiskami paranormalnymi.

„Seks w wielkim mieście”

Cztery przyjaciółki z Nowego Jorku plotkują o swoim erotycznym życiu oraz sytuacjach, jakie je na co dzień spotykają.

„Gotowe na wszystko”

Na przedmieściach Fairview każda z gospodyń domowych coś ukrywa. Gdy jedna z nich popełni samobójstwo, na jaw zaczną wychodzić mroczne sekrety mieszkańców ulicy Wisteria Lane.

„Jezioro marzeń”

Grupa nastolatków z miasteczka Capeside wkracza w dorosłe życie.

„Przyjaciele”

Losy szóstki przyjaciół, którzy mieszkają i pracują w Nowym Jorku.

„Chicago P.D”.

Jednostka śledcza policji z Chicago bada największe zbrodnie w mieście i próbuje dostosować się do zmiennego systemu karnego.

„Chłopaki z baraków”

Trzech przyjaciół mieszkających na osiedlu barakowozów zamierza wzbogacić się niewielkim kosztem.

„Rodzina Soprano”

Tony Soprano, mąż i ojciec dwójki dzieci, a zarazem ważny członek mafii z New Jersey, cierpi na tajemnicze ataki paniki. Kiedy sytuacja zaczyna go przerastać, postanawia rozpocząć terapię u psychiatry.

„Rzym”

Juliusz Cezar po zakończeniu wojny w Galii i jej podbiciu wraca do Rzymu.

„The Knick”

Początek XX wieku, Szpital Knickerbocker. Zespół młodych lekarzy wprowadza pionierskie metody, w czasach kiedy nie było antybiotyków.

„Mad Men”

Nowy Jork, lata 60. Ceniony spec od reklamy wspina się po szczeblach kariery, lecz tajemnice dotyczące jego przeszłości zaczynają niszczyć zarówno jego życie zawodowe, jak i osobiste.

„Synowie Anarchii”

Jax Teller, wiceprezydent i syn założyciela motocyklowego gangu, odnajduje stare dzienniki ojca. Pod ich wpływem postanawia dokonać zmian w klubie.

„Zakazane Imperium”

Historia polityka, który zarabia wielkie pieniądze z handlu alkoholem w czasie prohibicji oraz rządzi Atlantic City.

„Biuro”

Kamery towarzyszą pracownikom oddziału firmy sprzedającej artykuły papierowe w czasie ich codziennych obowiązków.

„Prawo ulicy”

Grupa policjantów z Baltimore wypowiada wojnę narkotykową lokalnym bossom.

„Fargo”

Rok 2006, Minnesota. Do prowincjonalnego Bemidji przybywa tajemniczy mężczyzna, Lorne Malvo. Swoją brutalnością i bezwzględnością wpływa na mieszkańców miasta, w tym na udręczonego przez życie sprzedawcę ubezpieczeń, Lestera Nygaarda.

„Nie z tego świata”

Dean i Sam od dzieciństwa przygotowywani byli do misji, która stanowi sens ich życia. Jednak to już przeszłość. Teraz Sam chce studiować prawo, żyć spokojnie i normalnie. I tak się dzieje do chwili, kiedy jego starszy brat, Dean (Jensen Ackles), zjawia się z niepokojącymi wiadomościami: ich ojciec, człowiek, który od 22 lat walczył ze złem, zniknął.

„W garniturach”

Dzięki swojej fotograficznej pamięci i ponadprzeciętnej inteligencji Mike Ross zdobywa pracę u Harveya Spectera. Jednak firma, w której pracuje, zatrudnia jedynie prawników z Uniwersytetu Harvarda.

„Kompania braci”

Losy Kompanii E, 506 pułku piechoty spadochronowej, 101 Dywizji Powietrznodesantowej Armii USA opowiedziane z perspektywy tych, którzy przeżyli drugą wojnę światową.

„Narcos”

Dwaj agenci zostają wysłani do Kolumbii, aby zakończyć działalność handlarza narkotyków.

„Dexter”

Dexter prowadzi podwójne życie. Za dnia jest cenionym specjalistą ds. krwi w departamencie policji, a nocą zabija złoczyńców, którzy wymykają się organom sprawiedliwości.

„House of Cards”

Francis Underwood jest bezwzględnym politykiem próbującym się zemścić na prezydencie, który pominął go przy obsadzeniu stanowiska sekretarza stanu.

„Sherlock”

John Watson jest lekarzem wojskowym, który niedawno wrócił z wojny. Gdy poznaje genialnego detektywa Sherlocka Holmesa, zaczyna pomagać mu w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych.

„Breaking Bad”

Gdy nauczyciel chemii dowiaduje się, że ma raka, postanawia rozpocząć produkcję metamfetaminy, by finansowo zabezpieczyć swoją rodzinę.

„Dr House”

Grupa lekarzy na czele z charyzmatycznym, acz aspołecznym doktorem House'em diagnozuje nietypowe choroby, niejednokrotnie ratując życie pacjentom.

„Gra o tron”

Adaptacja sagi George'a R.R. Martina. W królestwie Westeros walka o władzę, spiski oraz zbrodnie są na porządku dziennym.

„Więzienie Oz”

W więzieniu stanowym OZ zarówno skazańcy jak i pracownicy zmagają się codziennie ze swoimi myślami a także innymi ludźmi.

