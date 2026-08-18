Uwielbiany serial powraca. Jeszcze więcej intryg i problemów

Dotychczasowe informacje zapowiadają kolejną porcję napięć, konfliktów i małżeńskich komplikacji. Kate Wyler, Hal Wyler, Grace Penn i Todd Penn znajdą się w samym centrum wydarzeń, które mogą mieć konsekwencje znacznie wykraczające poza ich prywatne relacje.

„Dyplomatka” 4. sezon. Kate i Hal znów na wojennej ścieżce

W finale trzeciego sezonu sytuacja między Kate Wyler, graną przez Keri Russell, a jej mężem Halem Wylerem, w którego wciela się Rufus Sewell, była wyjątkowo skomplikowana. Ich małżeństwo wydawało się niemal idealne, jednak Kate zaczęła podejrzewać, że została oszukana zarówno przez własnego męża, jak i prezydent Stanów Zjednoczonych Grace Penn, graną przez Allison Janney.

Na dodatek Pierwszy Dżentelmen Todd Penn, którego gra Bradley Whitford, zaczyna zwracać uwagę na bliską relację Kate i Hala. W czwartym sezonie właśnie ta czwórka znajdzie się w centrum historii.

„Ten sezon opiera się na czwórce, jaką są Kate, Hal, Grace i Todd” – mówi w wywiadzie dla portalu Tudum twórczyni, showrunnerka i producentka wykonawcza Debora Cahn. „To dwie pary przywiązane do siebie w jednym wagoniku na rozpadającym się rollercoasterze. Każde z nich ma zawodową, publiczną rolę, która wywraca ich do góry nogami jako małżeństwo. Dochodzi do zmiany partnerów, gdzie rozwijająca się więź między Grace i Halem tworzy niezbyt funkcjonalny sojusz między Kate i Toddem”.

Intryga może doprowadzić do wojny

Zwiastun czwartego sezonu sugeruje, że relacja Kate i Hala wciąż nie jest przesądzona. Bohaterka mówi mężowi, że nie zamierza kończyć małżeństwa. Jej celem jest coś zupełnie innego: „próbuje do niego wrócić”.

Nie oznacza to jednak, że między małżonkami zapanuje spokój. Zapowiedź sugeruje kolejne ostre konflikty, a Kate w pewnym momencie składa wyjątkowo przewrotne małżeńskie przyrzeczenie: „Ja, Katherine Wyler, biorę cię na dobre i na złe, na gorsze i na gorsze”. Wszystko wskazuje więc na to, że związek głównych bohaterów ponownie zostanie wystawiony na próbę.

Problemy Kate i Hala nie będą jednak jedynym zagrożeniem. Jeden z katastrofalnych momentów doprowadzi do rozpadu kruchego pokoju między Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią, który Kate wcześniej wynegocjowała.

Kiedy bohaterka będzie próbowała opanować sytuację, na jaw wyjdzie kolejny element politycznej układanki. Plan Grace i Hala zakłada kradzież najpotężniejszej broni Rosji. Taki ruch może doprowadzić Stany Zjednoczone na skraj wojny.

Kate i Todd, którzy nie tworzą szczególnie zgodnego duetu, będą musieli połączyć siły. Ich celem stanie się powstrzymanie Grace i Hala przed zachwianiem równowagi sił zarówno na arenie międzynarodowej, jak i w kraju.

„Dyplomatka” wróci jesienią

Czwarty sezon „Dyplomatki” został wyprodukowany przez Deborę Cahn, Janice Williams, Alexa Gravesa, Keri Russell, Petera Noaha i Eliego Attiego. W obsadzie ponownie znaleźli się między innymi Ato Essandoh, Ali Ahn i Nana Mensah. Allison Janney, Bradley Whitford i Nana Mensah zostali awansowani do stałej obsady serialu.

Nowe odcinki „Dyplomatki” będą dostępne od 15 października. Zanim jednak widzowie poznają dalszy ciąg historii Kate, Hala, Grace i Todda, mogą nadrobić trzy pierwsze sezony produkcji.

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