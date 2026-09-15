Turyści nazywali go „Skolim”. Zmarł przewodnik z Zanzibaru

Na grupie facebookowej „Zanzibar po polsku” pojawiła się przykra wiadomość. Podróżnicy z naszego kraju poinformowali o śmierci Diogo, popularnego przewodnika. Cieszył się on wśród naszych rodaków na tyle dużą rozpoznawalnością, że nadali mu pseudonim „Skolim z Zanzibaru”.

Nie żyje "Skolim z Zanzibaru". Polscy turyści go uwielbiali

„Wiem że wielu z Was poznało osobiście tego sympatycznego chłopaka zwanego Skolim z Zanzibaru. Niestety zmarł po nieszczęśliwym wypadku i w dniu dzisiejszym odbywa się jego pogrzeb” – informował jeden z internautów.

„Pozostaje nam mieć go w pamięci i pomodlić się za jego duszę. Sam znałem go osobiście, człowiek o wielkim sercu, wspaniały przewodnik, gawędziarz. Kochał to, co robił i kochał Polaków” – podsumował pan Błażej, żegnając lubianego przewodnika.

Digo znany był z tego, że posługiwał się polskimi słowami. Udzielał się też na polskich grupach i prowadził fanpage „Skolim z Zanzibaru”. Informował o współorganizowanych przez siebie wycieczkach. Miał zginąć w wypadku przed kilkoma dniami.

Polscy fani Zanzibaru żegnają „Skolima”, miejscowego przewodnika

Grupa „Zanzibar po polsku” zrzesza aż 46 tys. osób. Udzielają się na niej zarówno polscy turyści, jak i organizatorzy wycieczek. Różne tematy poruszają tam nie tylko osoby, które już były na Zanzibarze, ale też takie, które dopiero planują wycieczkę na autonomiczną wyspę Tanzanii.

„Skolim z Zanzibaru to jeden z najsympatyczniejszych ludzi jakich miałam okazję poznać. Trzy dni z Tobą po Sansi-raju pozostaną na zawsze w naszej pamięci. Nie spoczywaj, oprowadzaj dalej, teraz po innym raju” – żegnała zmarłego polska turystka.

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