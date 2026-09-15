Telekamery 2026. Kulig, Kot i Szyc powalczą o statuetki

Kto w tym roku ma szansę zdobyć Telekamerę? Lista nominowanych do 29. edycji plebiscytu „Tele Tygodnia” jest już znana. Wśród kandydatów znaleźli się m.in. Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc, Maciej Musiał, Hubert Urbański i Małgorzata Rozenek-Majdan. Głosowanie właśnie się rozpoczęło, a nazwiska zwycięzców poznamy podczas październikowej gali.

Telekamery 2026. Rozpoczęło się głosowanie

Nominacje do Telekamer Tele Tygodnia 2026 zostały opublikowane w najnowszym wydaniu magazynu „Tele Tydzień”, które trafiło do sprzedaży 14 września. Tego samego dnia rozpoczęło się głosowanie, które potrwa do 9 października i będzie prowadzone za pośrednictwem serwisu Telekamery.pl.

W trzech kategoriach, czyli Aktor, Aktorka oraz Serial, o zwycięstwie zdecydują czytelnicy i telewidzowie. Laureatów pozostałych pięciu kategorii wybierze jury złożone z redaktorów Wydawnictwa Bauer.

W tegorocznej edycji uwzględniono produkcje, twórców oraz osobowości związane zarówno z telewizją, jak i serwisami streamingowymi. Pod uwagę brano osiągnięcia z okresu od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku.

Nominowani aktorzy i aktorki. Te seriale powalczą o statuetkę

W kategorii Aktor o statuetkę powalczą Ireneusz Czop, Piotr Cyrwus, Konrad Eleryk, Tomasz Kot, Maciej Musiał, Filip Pławiak, Piotr Polak, Michał Sikorski, Borys Szyc oraz Tomasz Ziętek.

Wśród nominowanych aktorek znalazły się Barbara Bursztynowicz, Paulina Gałązka, Katarzyna Herman, Anna Karczmarczyk, Joanna Kulig, Magdalena Różczka, Anna-Maria Sieklucka, Agata Turkot, Justyna Wasilewska oraz Zofia Zborowska-Wrona.

W kategorii Serial nominowano dziesięć produkcji: „Czarna śmierć”, „Drelich”, „Heweliusz”, „Młode gliny”, „Ołowiane dzieci”, „Piekło kobiet”, „Przepis na zbrodnię”, „Szpital św. Anny”, „The Office PL 5” oraz „Zajazd. Będzie się działo”.

Juror i komentatorzy sportowi wśród nominowanych

W kategorii Juror nominacje otrzymali Kuba Badach, Blanka, Agustin Egurrola, Dawid Kwiatkowski, Alicja Majewska, Michel Moran, Rafał Maserak oraz Magdalena Narożna.

O wyróżnienie w kategorii dotyczącej komentatorów sportowych powalczą Jakub Bednaruk, Mateusz Borek, duet Piotr Dumanowski i Dominik Guziak, Andrzej Janisz, Daria Kabała-Malarz, Kacper Merk, Maja Strzelczyk, Andrzej Twarowski oraz Krzysztof Wanio.

Najlepszy format rozrywkowy

W kategorii Format rozrywkowy znalazły się „Afryka Express”, „Farma”, „Kocham Cię, Polsko!”, „Koło fortuny”, „Love is Blind: Polska”, „Milionerzy”, „Must Be the Music”, „Omnibus – szybcy i mądrzy”, „The Floor” oraz „The Voice Kids”.

Nominowani w tej kategorii zostali Krzysztof Czeczot, Patricia Kazadi, Izabella Krzan, Ilona i Milena Krawczyńskie, Elżbieta Romanowska, Marzena Rogalska, Mikołaj Roznerski, Małgorzata Rozenek-Majdan, Hubert Urbański oraz Tomasz Wolny.

Telekamery 2026. Kto otrzyma Olśnienie Tele Tygodnia?

Swoich kandydatów ma również kategoria Olśnienie Tele Tygodnia. Nominacje otrzymali Maja Chwalińska, Gamou Fall, Aleksandra Filipek, Michał Koterski, Paulina Krupińska-Karpiel, Grzegorz Krychowiak, Ignacy Liss, Nela Maciejewska oraz duet Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona.

Laureatów tegorocznej edycji Telekamer poznamy podczas uroczystej gali. Wydarzenie odbędzie się 26 października w Muzeum POLIN w Warszawie i będzie transmitowane na żywo w internecie.

Czytaj też:

„Największa wtopa TVN!”. Widzowie reagują na zmiany w ukochanym serialu Czytaj też:

„Alkohol zabrał mi całe dzieciństwo”. Dramatyczna historia mamy w Polsacie