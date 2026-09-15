Mroczne thrillery i powrót kultowych hitów! Wyjątkowa uczta dla fanów kryminałów już w październiku

Wśród najważniejszych dla kinomaniaków premier z portfolio BBC Studios znalazły się nowe sezony „Line of Duty – Wydział wewnętrzny”, „Detektywa z Chelsea” oraz „Zbrodni Saint-Pierre”. Nie zabraknie również nowych produkcji z Brooke Shields, historii inspirowanych prawdziwymi wydarzeniami i dokumentów poświęconych m.in. II wojnie światowej oraz współczesnym technologiom.

Thrillery, kryminały, dokumenty. Październik na kanałach BBC

„Line of Duty – Wydział wewnętrzny”



Produkcja Jeda Mercurio przedstawia pracę jednostki AC-12, której funkcjonariusze zajmują się zwalczaniem korupcji w szeregach policji. W październiku widzowie BBC First zobaczą czwarty i piąty sezon serialu. W czwartym funkcjonariusze AC-12 prowadzą śledztwo w sprawie skorumpowanej policjantki, a sprawa prowadzi ich na trop większej siatki przestępczej. W rolach głównych występują Adrian Dunbar, Martin Compston i Vicky McClure. Premiera czwartego sezonu „Line of Duty – Wydział wewnętrzny” odbędzie się 8 października o godz. 21:00 w BBC First.

Na piąty sezon trzeba będzie poczekać do końca miesiąca. Tym razem funkcjonariusze AC-12 ruszą na poszukiwania zamaskowanego napastnika. Ich działania komplikują intrygi wewnątrz policji oraz skorumpowany informator posługujący się pseudonimem „H”. Piąty sezon „Line of Duty – Wydział wewnętrzny” zadebiutuje 29 października o godz. 21:00 w BBC First.



„Po powodzi”



2 października BBC First pokaże drugi sezon thrillera „Po powodzi”. W głównej roli ponownie wystąpi Sophie Rundle, znana m.in. z „Peaky Blinders”. Joanna Marshall prowadzi śledztwo w sprawie nieprzytomnego mężczyzny znalezionego w płonącej stercie porzuconych odpadów. Wkrótce dochodzi do podobnego zdarzenia. Bohaterka musi odnaleźć sprawcę, zanim zginą kolejne osoby. Premiera drugiego sezonu „Po powodzi” odbędzie się 2 października o godz. 21:00 w BBC First.



„Detektyw z Chelsea”



Inspektor Max Arnold i sierżant Layla Walsh ponownie połączą siły, by rozwiązywać sprawy przestępstw popełnianych w jednej z prestiżowych dzielnic Londynu. Premiera czwartego sezonu „Detektywa z Chelsea” została zaplanowana na 7 października o godz. 21:00 w BBC First.



„Zbrodnie Saint-Pierre”



Akcja serialu rozgrywa się na malowniczej, ale jednocześnie niebezpiecznej wyspie Saint-Pierre. Inspektor Donny Fitzpatrick oraz zastępczyni szefa policji Genevieve Archambault ponownie będą współpracować przy rozwiązywaniu kryminalnych zagadek. Premiera drugiego sezonu odbędzie się 12 października o godz. 21:00 w BBC First.



„Dobijasz mnie”



13 października BBC First pokaże premierowy odcinek „Dobijasz mnie”. Główną rolę gra Brooke Shields, wcielająca się w autorkę książek, która razem z początkującą podcasterką zaczyna rozwiązywać kolejne zagadki kryminalne. Sprawa nabiera szczególnego znaczenia, gdy w okolicy jej miejsca zamieszkania dochodzi do zbrodni inspirowanych jej twórczością. Pisarka dołącza do zespołu próbującego schwytać zabójcę, zanim ten zaatakuje ponownie. Premiera „Dobijasz mnie” odbędzie się 13 października o godz. 21:00 w BBC First.



„Catfish: w miłosnej pułapce”



13 października o godz. 22:00 na BBC Lifestyle zadebiutuje „Catfish: w miłosnej pułapce”. Produkcja opowiada historię kobiet, które padły ofiarą jednego z największych oszustw matrymonialnych w Wielkiej Brytanii. Dokument pokazuje, jak odkryły, że osoba, z którą kontaktowały się w internecie, nie była tym, za kogo się podawała.



„Naziści na podsłuchu”



16 października o godz. 22:00 BBC Brit pokaże „Nazistów na podsłuchu”. To serial dokumentalny wykorzystujący niepublikowane wcześniej nagrania rozmów niemieckich żołnierzy i oficerów. Materiały zostały zarejestrowane podczas jednej z największych operacji wywiadowczych armii brytyjskiej.



„Juliusz Cezar: narodziny dyktatora”



21 października o godz. 22:55 BBC Earth pokaże „Juliusza Cezara: narodziny dyktatora”. Dokument przedstawia historię Juliusza Cezara i jego drogę do władzy, a także stawia pytanie, jak jeden człowiek zdołał obalić rzymską demokrację i obsadzić się w roli dyktatora. Czytaj też:

Zbudowała imperium kłamstw w świecie luksusu. Serial HBO o nieprawdopodobny przekręcie Czytaj też:

„Największa wtopa TVN!”. Widzowie reagują na zmiany w ukochanym serialu