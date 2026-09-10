Debiutuje nowy polski serial kryminalny! Od dziś go obejrzycie

„Pionek”, najnowsza polska produkcja oryginalna SkyShowtime, jest już dostępny w serwisie. Od dziś widzowie mogą oglądać dwa pierwsze z sześciu odcinków serialu. Kolejne odcinki będą miały swoją premierę w każdy czwartek. Kontynuacja cieszącej się popularnością wśród widzów Ślebody opowiada o dalszych losach antropolożki Anki Serafin (Maria Dębska) i dziennikarza Bastiana Strzygonia (Maciej Musiał).

Nowy polski serial „Pionek” już w sieci. To mocny kryminał

Tym razem ich drogi krzyżują się na Górnym Śląsku, gdzie dochodzi do brutalnego zabójstwa studentki. Sposób działania sprawcy do złudzenia przypomina zbrodnie Normana Pionka, seryjnego mordercy nazywanego „Wampirem z Szombierek”, odsiadującego wyrok. Choć wszystko wskazuje na naśladowcę zbrodniarza, kolejne tropy nie dają policji jednoznacznych odpowiedzi.

W śledztwo prowadzone przez komisarz Kocur (Weronika Książkiewicz) nieoczekiwanie angażuje się Bastian Strzygoń, który w pogoni za sensacją wciąga w sprawę Ankę Serafin. Im bardziej zagłębiają się w temat, tym więcej pojawia się pytań, a granica między prawdą a kłamstwem zaczyna się zacierać. Aby odkryć, kto stoi za zbrodnią, będą musieli zmierzyć się z mrocznymi tajemnicami, które od lat pozostawały ukryte.

W „Pionku” powracają znani widzom bohaterowie, a ich historie splatają się z losami nowych postaci. Wśród drugoplanowej obsady znalazła się plejada polskich gwiazd m.in. Piotr Adamczyk, Anna Cieślak, Paulina Gałązka, Mirosław Haniszewski, Nel Kaczmarek, Andrzej Konopka, Weronika Książkiewicz, Karol Pocheć, Piotr Rogucki, Mateusz Rozwadowski, Łukasz Simlat, Ilona Wrońska, Zbigniew Zamachowski oraz Agnieszka Żulewska.

Za reżyserię ponownie odpowiadają Michał Gazda wspólnie z Bartoszem Blaschke. Autorem zdjęć jest Maciej Lisiecki, a autorkami scenariusza Karolina Frankowska i Katarzyna Golenia. Producentką serii jest Magdalena Szwedkowicz z ramienia MAG Entertainment. Serial powstał na podstawie drugiej powieści z cyklu autorstwa Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej oraz Michała Kuźmińskiego.

„Pionek” dziś ma swoją premierę w SkyShowtime. W serwisie są dostępne dwa z sześciu odcinków. Kolejne będą udostępniane co tydzień, w czwartki. Odcinek finałowy zaplanowany został na 8 października.

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