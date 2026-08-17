Nowy skandynawski kryminał nadciąga na Netflix. Trzyma w napięciu od pierwszych minut

Dosłownie za 3 dni na Netflix zadebiutuje „Krwawa ofiara”, pięcioodcinkowy szwedzki serial kryminalny, w którym brutalne morderstwa policjantów zmuszają dwóch bohaterów do zmierzenia się nie tylko z bezwzględnym zabójcą, ale także z trudną przeszłością własnej rodziny.

„Krwawa ofiara” na Netflix. Policjanci stają się celem mordercy

Akcja serialu rozgrywa się latem w Sztokholmie, gdzie ciemność nigdy tak naprawdę nie zapada. Wszystko zaczyna się od zgłoszenia na numer alarmowy 911 dotyczącego włamania do domu. Dwóch policjantów zostaje wysłanych do letniego domku na archipelagu.

Na miejscu funkcjonariusze nie znajdują nikogo. Następnego dnia ich ciała zostają odnalezione. Brutalne morderstwo okazuje się początkiem serii przerażających zbrodni, których celem najwyraźniej są policjanci.

Śledztwo prowadzi detektyw Thomas, który w obliczu kolejnych ataków musi zwrócić się o pomoc do swojego ojca Alfreda, emerytowanego detektywa. Wspólna praca wymaga od nich odłożenia na bok wieloletniej urazy.

Jakob Oftebro i Peter Andersson w rolach ojca i syna. Kiedy premiera?

Główną rolę Thomasa gra Jakob Oftebro, znany z serialu „Hamilton”. Jego ekranowym ojcem został Peter Andersson, którego widzowie mogą pamiętać m.in. z filmu „Dziewczyna z tatuażem”.

W miarę jak rośnie liczba ofiar, a kolejne ataki zbliżają się do życia Thomasa, bohaterowie muszą działać pod presją czasu. Ich relacja staje się równie ważnym elementem historii co poszukiwanie brutalnego mordercy.

Jakob Oftebro tak opisał swoją rolę: „Krwawa ofiara to intensywna, emocjonalna podróż. Thomas to mężczyzna, który poświęcił swoje życie policji, ale kiedy ataki zaczynają wymierzać się w jego własny świat, musi zmierzyć się nie tylko z brutalnym zabójcą, ale także ze skomplikowaną relacją z ojcem. Granie go było zarówno wyzwaniem, jak i niezwykle satysfakcjonującą przygodą – to historia o sprawiedliwości, lojalności i tym, co się dzieje, gdy przeszłość nie chce pozostać pogrzebana”.

Peter Andersson zwrócił uwagę na połączenie kryminału z dramatem rodzinnym. „Do „Krwawej ofiary” przyciągnęło mnie mocne połączenie kryminału i dramatu rodzinnego. Granie detektywa było mi bardzo bliskie, zwłaszcza że mój syn jest policjantem. Bardzo podobała mi się też praca z Jakobem – tym razem moim fikcyjnym synem – i nie mogę się doczekać, aż widzowie odkryją ten trzymający w napięciu serial”.

Serial liczy pięć odcinków. W obsadzie, obok Jakoba Oftebro i Petera Anderssona, znaleźli się Electra Hallman, Alexander Abdallah, Henrik Norlén, Lisette T. Pagler, Magnus Krepper, Irina Björklund, Anders Mossling oraz Anna Maria Käll.

„Krwawa ofiara” zadebiutuje na platformie Netflix 20 sierpnia.

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