„Alkohol zabrał mi całe dzieciństwo”. Dramatyczna historia mamy w Polsacie

Kobieta dziś sama robi wszystko, by jej dzieci nie musiały przeżywać podobnych dramatów. Jej historia będzie jedną z opowieści przedstawionych w premierowym odcinku „Naszego nowego domu”.

„Alkohol zabrał mi całe dzieciństwo”

Pani Jolanta od najmłodszych lat mierzyła się z sytuacją, której żadne dziecko nie powinno doświadczać. Wychowywała się w rodzinie, w której obecny był alkohol i przemoc. Razem z trojgiem rodzeństwa niemal całe dzieciństwo spędziła w domu dziecka.

„Pochodzę z bardzo patologicznej rodziny. Byłam bita. Alkohol zabrał mi całe dzieciństwo” – mówi w programie.

Sytuacja rodziny zmieniała się, gdy rodzice przestawali pić. Wówczas sąd oddawał dzieci pod ich opiekę. Kolejne dramatyczne sytuacje sprawiały jednak, że rodzeństwo ponownie trafiało do placówki. Z perspektywy czasu Jolanta przyznaje, że właśnie dom dziecka dawał jej większe poczucie bezpieczeństwa. „Mieliśmy sucho, mieliśmy czysto, mieliśmy podane jedzenie”.

Walka o własny dom

Kiedy Jolanta sama została mamą, chciała zapewnić Sebastianowi i Agacie dzieciństwo zupełnie inne od tego, które sama pamiętała. Jej celem było stworzenie dzieciom miejsca wolnego od przemocy i strachu. Rodzinie długo brakowało jednak stabilizacji.

Musieli się przeprowadzać, a zdarzało się również, że nocowali u krewnych, śpiąc na podłodze i materacach. Sebastian wielokrotnie zmieniał szkołę. Za każdym razem oznaczało to dla niego rozstanie z kolegami, wejście w nowe środowisko i konieczność odnalezienia się w kolejnej rzeczywistości.

Obawa przed następną utratą dachu nad głową sprawiła, że Jolanta zdecydowała się zawalczyć o własne mieszkanie. Dzięki determinacji oraz pomocy życzliwych osób udało jej się je kupić. Marzenie o własnym kącie miało jednak swoją cenę. Rodzina spłaca dziś dwa kredyty, które mocno obciążają domowy budżet.

Wymarzone mieszkanie nie chroni nawet przed zimnem

Własne mieszkanie nie rozwiązało wszystkich problemów. Lokal znajduje się w starym budynku z drewnianymi stropami. Zimą temperatura jest tak niska, że pokój dzieci trzeba wyłączać z użytkowania.

Nieocieplone ściany nie zatrzymują ciepła, a stary piec wymaga regularnego dokładania drewna. Jolanta opowiedziała w programie, jak wygląda jej nocna walka o utrzymanie odpowiedniej temperatury w domu.

„Co godzinę mam w nocy ustawiony budzik, żeby podkładać drewno, i to podkładam pod samą górę, żeby jak najdłużej pospać, ale jak za godzinę wstaję, znowu podłożyć, już tam jakby nic nie było”. Problemem pozostaje również dostęp do ciepłej wody. Nie wystarcza jej dla wszystkich domowników podczas kąpieli.

Piłkarski idol nastolatka gościnnie w programie

Trzynastoletni Sebastian stara się pomagać mamie na tyle, jak bardzo potrafi. Chłopiec ma także swoją wielką pasję. Jest nią piłka nożna, a jego marzeniem jest rozwijanie umiejętności bramkarskich. Kiedy zostaje zapytany o swojego idola, odpowiedź przychodzi mu bez zastanowienia. To Łukasz Fabiański.

Ela Romanowska postanawia więc zrobić Sebastianowi niespodziankę. Z chłopcem skontaktuje się jego idol, który przekaże mu swoją meczową koszulkę z autografem. Łukasz Fabiański wesprze również jego marzenia związane z piłkarską przyszłością.

Historia rodziny zostanie przedstawiona w kolejnym odcinku programu „Nasz nowy dom”. Odcinek 3 (375), poświęcony rodzinie z Kowali Oleckich, zostanie wyemitowany 17 września o godz. 20:30.

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