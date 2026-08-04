Nowości na Prime Video w sierpniu. Wielki powrót „Reacher'a” i głośny hit kinowy

W ofercie dla każdego coś miłego: od młodzieżowego dramatu i kolejnego sezonu „Reachera” po dokument o Novaku Djokoviciu.

Nowości na Prime Video w sierpniu 2026. „Reacher”, Novak Djoković i głośne premiery filmowe

Pojawią się też dwa głośne filmy po premierach kinowych: „Norymberga” z Rami Malekiem i Russellem Crowe’em oraz thriller „Pomoc domowa” z Sydney Sweeney i Amandą Seyfried.

Sierpień zapowiada się na Prime Video jako miesiąc rodzinnych tajemnic, niebezpiecznych zagadek, sportowych historii i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Wśród najważniejszych premier znajdzie się pierwszy sezon „Sterling Point”, czwarta odsłona „Reachera” oraz dokument „Novak Djokovic: Zima wilka”. Do serwisu trafi również ekranizacja powieści Anny Todd „Ostatni wschód słońca”.

Po premierach kinowych na Prime Video pojawią się także dwa głośne filmy: historyczna „Norymberga” z Ramim Malekiem i Russellem Crowe’em oraz thriller „Pomoc domowa”, w którym występują Sydney Sweeney i Amanda Seyfried.

Jasne. Ten fragment najlepiej uporządkować jako końcową część zapowiedzi, bez powtarzania wcześniejszych informacji. Cudzysłowy dodałem tam, gdzie dotyczą tytułów filmów i seriali, bo nawet streamingowa rozpiska zasługuje na odrobinę typograficznej godności.

Pozostałe premiery filmowe na Prime Video w sierpniu

Sierpniowa oferta Prime Video będzie szersza niż tylko najważniejsze premiery miesiąca. Wśród pozostałych filmów, które pojawią się w serwisie, znalazły się zarówno nowe produkcje, jak i dobrze znane tytuły.

19 sierpnia premierę na Prime Video będzie miał film „Wola boska” („Is God Is”) z USA. Wśród filmów oryginalnych znalazły się „Wyścig bestii” („Beast Race”) z Brazylii, który zadebiutuje 7 sierpnia, oraz niemiecki „Back To The 90s”, którego premiera została zaplanowana na 21 sierpnia. 7 sierpnia do serwisu trafi również argentyński film „Barreda”.

Fani serialu „Brzydula Betty. To jeszcze nie koniec” nie będą musieli długo czekać na kolejną odsłonę historii. Trzeci sezon kolumbijskiej produkcji „Betty La Fea: The Story Continues” pojawi się na Prime Video 28 sierpnia.

W sierpniu w katalogu Prime Video znajdą się także popularne produkcje filmowe. Już 1 sierpnia do serwisu trafi thriller „Uciekaj!” („Get Out”), a także „Licorice Pizza”. Tego samego dnia widzowie będą mogli rozpocząć seans całej serii „Szybcy i wściekli”. Z kolei 24 sierpnia na Prime Video pojawią się „Le Mans ’66” („Ford v Ferrari”) oraz „500 dni miłości” („500 Days of Summer”).

Najważniejsze premiery na Prime Video w sierpniu

„Sterling Point” – premiera 5 sierpnia



„Sterling Point” to ośmioodcinkowy dramat o dorastaniu, którego bohaterką jest 17-letnia Annie Jacobson. Dziewczyna dorasta w Nowym Jorku wraz z bratem bliźniakiem i adopcyjnym ojcem.

Jej życie zmienia się, gdy niespodziewanie dziedziczy wyspę należącą do tajemniczego dziadka w Kanadzie. Wyjazd w nieznane miejsce otwiera przed Annie zupełnie nowy rozdział. Nastolatka poznaje nowych przyjaciół, przeżywa romans, a jednocześnie zaczyna odkrywać rodzinne sekrety, o których wcześniej nie miała pojęcia.

Twórczynią serialu jest Megan Park. W obsadzie znaleźli się Ella Rubin, Keen Ruffalo oraz Amélie Hoeferle.



„Norymberga” – premiera 5 sierpnia



Akcja filmu rozpoczyna się w 1945 roku, kiedy rusza proces w Norymberdze. Na ławie oskarżonych zasiada między innymi Hermann Göring, przedstawiony jako cyniczny i niezwykle inteligentny manipulator, który zrobi wszystko, aby uniknąć odpowiedzialności.

Zdobycie informacji pozwalających potwierdzić jego winę okazuje się niezwykle trudnym zadaniem. Młody psychiatra rozpoczyna ze zbrodniarzem psychologiczną grę, próbując uzyskać obciążające go zeznania.

Film wyreżyserował James Vanderbilt. W rolach głównych występują Russell Crowe, Rami Malek i Michael Shannon.



„Reacher”, sezon 4 – premiera 12 sierpnia



Jack Reacher powraca w czwartej odsłonie serialu. Nowy sezon został oparty na trzynastej powieści Lee Childa z bestsellerowego cyklu o Reacherze, „Gone Tomorrow”.

Bohater grany przez Alana Ritchsona przypadkowo spotyka w filadelfijskim metrze zrozpaczoną nieznajomą. Pozornie przypadkowe wydarzenie prowadzi do tragedii, a Reacher zostaje wciągnięty w skomplikowaną i śmiertelnie niebezpieczną rozgrywkę.

Tym razem musi zmierzyć się z bezwzględnymi przeciwnikami, których powiązania sięgają najwyższych szczebli władzy.

Twórcą serialu jest Nick Santora. W obsadzie znaleźli się Alan Ritchson, Chris Marquette i Sydelle Noel.



„Novak Djokovic: Zima wilka” – premiera 20 sierpnia



Dokument przedstawia historię jednego z najwybitniejszych tenisistów w historii. Novak Djoković ma na koncie 24 tytuły wielkoszlemowe i niemal wszystkie najważniejsze rekordy męskiego tenisa. Jednocześnie pozostaje postacią, która budzi skrajne emocje.

„Novak Djokovic: Zima wilka” pokazuje doświadczenia, które ukształtowały sportowca. Jednym z najważniejszych elementów jego historii jest dorastanie w ogarniętej wojną Serbii. Film przedstawia także jego drogę na szczyt oraz rywalizację z Rogerem Federerem i Rafaelem Nadalem.

W dokumencie pojawiają się między innymi Novak Djoković, Rafael Nadal, Andre Agassi i Pete Sampras. Za reżyserię odpowiada Jason Hehir.



„Pomoc domowa” – premiera 21 sierpnia



Millie ma za sobą trudną przeszłość, dlatego zatrudnienie jako pomoc domowa w rezydencji Winchesterów wydaje się dla niej szansą na rozpoczęcie nowego życia. Sprząta, gotuje i opiekuje się córką gospodarzy, a sama mieszka w niewielkim pokoju na poddaszu.

Zachowanie domowników czasami budzi jej zdziwienie, ale początkowo kobieta nie przywiązuje do tego większej wagi. Wszystko zmienia się w chwili, gdy odkrywa sekret skrywany za murami rezydencji. Wtedy zaczyna rozumieć, że znalazła się w sytuacji, która może zagrozić jej życiu.

Thriller wyreżyserował Paul Feig. W głównych rolach występują Sydney Sweeney, Amanda Seyfried i Brandon Sklenar.



„Ostatni wschód słońca” – premiera 26 sierpnia



Film jest ekranizacją powieści Anny Todd. Jego bohaterką jest Ry, studentka zmagająca się z przewlekłą chorobą. Dziewczyna spędza lato na Majorce wraz z matką.

Pobyt na wyspie niespodziewanie zmienia się, gdy Ry zakochuje się w Juliánie. Nowe uczucie sprawia, że zaczyna bardziej świadomie korzystać z życia i żyć chwilą. Jednocześnie jej stan zdrowia się pogarsza, a na jaw zaczynają wychodzić długo skrywane rodzinne tajemnice.

W filmie występują Maia Reficco, Fernando Lindez oraz Eva Longoria. Za kamerą stanęła Carlson Young. Czytaj też:

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