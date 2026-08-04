Gratka dla kinomaniaków. 14 sierpniowych premier w bibliotece popularnego serwisu

Sierpień w CANAL+ zapowiada się wyjątkowo różnorodnie. Wśród premier pojawią się m.in. „Skażenie”, „Baw się dobrze i przeżyj”, „Wolf man”, drugi sezon „Niewypowiedzianej wojny” oraz „Dog Man”. Nie zabraknie też głośnych nazwisk, w tym Sydney Sweeney, Rose Byrne, Jima Jarmuscha i Sofii Coppoli.

Sierpniowe nowości filmowe i serialowe w CANAL+. Te tytuły pojawią się w ofercie

Sierpień przyniesie na CANAL+ sporą dawkę filmowych emocji. W programie znalazły się historie o morderstwach, tajemniczych organizmach, zbuntowanej sztucznej inteligencji i rodzinnych dramatach. Widzowie zobaczą również dokument o Elonie Musku, drugi sezon „Niewypowiedzianej wojny” oraz propozycję dla całej rodziny, czyli „Dog Man”.

Daty sierpniowych premier na CANAL+

„Christy” już dostępna



Film przedstawia historię Christy Martin, która przeszła drogę od dziewczyny z głębokiego Południa do jednej z ikon boksu lat 90. Jej największa walka nie rozgrywała się jednak na ringu.

Rosnąca popularność zawodniczki łączyła się z brutalną przemocą, której doświadczała w czterech ścianach. Kolejne pojedynki stawały się dla niej szansą na wyrwanie się z koszmaru i odzyskanie własnego życia. W tytułowej roli występuje Sydney Sweeney.



„Co jest grane, Davis?” – premiera 4 sierpnia



Film braci Cohen przedstawia historię zagubionego muzyka, który próbuje odnaleźć własny styl i właściwą drogę. Davis marzy o wielkiej karierze, choć już współpracuje z gwiazdami pokroju Justina Timberlake’a. Mimo to kolejne decyzje i wybory zamiast przybliżać go do celu, komplikują jego życie. Produkcja stawia na cięte dialogi i humor, dzięki czemu ma być propozycją nie tylko dla miłośników muzyki.



„Przekleństwa niewinności” – premiera 4 sierpnia



Sofia Coppola opowiada historię dorastania, pragnienia wolności i kontroli. W centrum wydarzeń znajduje się rodzina Lisbonów, w której dorasta pięć nastoletnich córek.

Dziewczęta zaczynają odkrywać uroki młodości, jednak ich nadopiekuńczy i głęboko religijni rodzice próbują odizolować je od świata. Nawet zainteresowanie ze strony chłopców z sąsiedztwa staje się dla nich zagrożeniem. Rodzinna fasada zaczyna się rozpadać, gdy najmłodsza z sióstr podejmuje próbę samobójczą.



„Co ukrywa Elon Musk?” – premiera 4 sierpnia



Dokument przygląda się jednej z najbardziej niejednoznacznych postaci współczesnego świata. Elon Musk dla jednych jest genialnym inżynierem i człowiekiem, który chce ratować planetę, dla innych zaś nieprzewidywalnym strategiem marketingowym.

„Co ukrywa Elon Musk?” ma przedstawiać wieloaspektową analizę jego postawy oraz wpływu na światową gospodarkę, technologię i wolność słowa.



„Nieukończony film” – premiera 6 sierpnia



Styczeń 2020 roku. W okolicach Wuhan ekipa filmowa po dziesięciu latach wraca na plan, by dokończyć projekt, który wcześniej został porzucony. Plany twórców zostają jednak pokrzyżowane przez wybuch pandemii koronawirusa.

Hotelowe pokoje zaczynają przypominać klatki, a kontakt ze światem zewnętrznym ogranicza się do ekranów smartfonów. Produkcja pokazuje moment, w którym praca nad filmem zderza się z chaosem wywołanym przez pandemię.



„Skażenie” – premiera 8 sierpnia



Stary wojskowy obiekt zostaje przekształcony w komercyjny magazyn. Problem w tym, że w jego podziemiach wciąż znajduje się uśpione zagrożenie. Kiedy wzrastająca temperatura prowadzi do stopienia dawnych zabezpieczeń, niebezpieczny mikroorganizm wydostaje się na wolność.

Próbę powstrzymania globalnej epidemii podejmuje wyjątkowo nietypowa grupa: dwóch przypadkowych magazynierów oraz emerytowany agent do spraw bioterroryzmu. Muszą zmierzyć się z zagrożeniem, które powraca po latach.



„Father mother sister brother” – premiera 11 sierpnia



Jim Jarmusch wraca z melancholijną komedią poświęconą relacjom między najbliższymi. Film składa się z trzech historii rozgrywających się w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych, Dublinie oraz Paryżu.

Reżyser przygląda się dorosłym dzieciom, ich zdystansowanym rodzicom i skomplikowanym więziom rodzinnym. Opowieść łączy subtelny humor z emocjonalnym portretem bohaterów.



„Baw się dobrze i przeżyj” – premiera 15 sierpnia



Do kalifornijskiego baru niespodziewanie trafia człowiek z przyszłości. Ma tylko jedną noc, by przekonać grupę sfrustrowanych nieznajomych do udziału w niebezpiecznej misji.

Stawką jest przetrwanie ludzkości. Wszystko za sprawą zbuntowanej sztucznej inteligencji, która przygotowuje ostateczny cios. Problemem pozostaje jednak sama drużyna, której członków trudno uznać za naturalnie dopasowany zespół.



„Niewypowiedziana wojna 2” – premiera 17 sierpnia



Po powstrzymaniu wyniszczającego cyberataku pracownicy brytyjskiego GCHQ nie mogą liczyć na spokojniejszy okres. W strukturach wywiadu pojawiają się dowody na działalność kreta.

Danny Patrick i Saara Parvin rozpoczynają śledztwo, które prowadzi ich do znacznie większego spisku. W świecie, w którym informacje mogą być wykorzystywane jako broń, a granica między sprzymierzeńcem i wrogiem coraz bardziej się zaciera, zagrożone są bezpieczeństwo państwa oraz międzynarodowy porządek.



„Wolf man” – premiera 20 sierpnia



Problemy w małżeństwie sprawiają, że Charlotte i Blake wybierają się do rodzinnej posiadłości mężczyzny, położonej na odludziu wśród lasów Oregonu. Podczas nocnej podróży para zostaje zaatakowana przez tajemniczą istotę. Małżonkowie barykadują się w domu, licząc na to, że koszmar wkrótce się skończy.

Z czasem zachowanie Blake’a zaczyna jednak niepokoić Charlotte. Kobieta odkrywa, że jej mąż przeistacza się w potwora. Musi więc chronić siebie i córkę przed zagrożeniem, które znajduje się zarówno wewnątrz domu, jak i poza nim.



„Kopnęłabym cię, gdybym mogła” – premiera 22 sierpnia



Życie Lindy rozpada się, gdy jej córka ciężko choruje, a mąż, pochłonięty interesami, pozostawia ją samą z problemami. Bohaterka próbuje zachować kontrolę nad sytuacją, jednocześnie przekraczając kolejne granice własnej wytrzymałości.

Film śledzi jej drogę przez gniew, rozpacz i szaleństwo. Bliskie, pełne napięcia kadry koncentrują się na bohaterce, dając Rose Byrne przestrzeń do stworzenia wymagającej kreacji.



„Romeria” – premiera 25 sierpnia



SNastoletnia Marina jedzie do Vigo, aby poznać rodziców swojego zmarłego ojca. Nigdy wcześniej ich nie widziała, ale wierzy, że spotkanie pomoże jej zrozumieć własną przeszłość i poradzić sobie z poczuciem straty.

Na miejscu spotyka się jednak z dystansem i wstydem. Jej biologiczna rodzina wciąż zmaga się z konsekwencjami wydarzeń z przeszłości. Kiedy próby odbudowania więzi zawodzą, Marina szuka ukojenia w relacji z kuzynem oraz w poetyckim świecie własnej wyobraźni.



„Pojedynek” – premiera 29 sierpnia



Rok 1939. Wojna ogarnia świat, a w stalinowskich obozach rozpoczyna się bezwzględna machina indoktrynacji. Do sowieckiej niewoli trafiają tysiące wybitnych Polaków.

Jeden z agentów stawia sobie za cel złamanie konkretnego więźnia. Jest nim młody, światowej sławy pianista, który cieszy się ogromnym szacunkiem innych osadzonych. Jeśli artysta się podda, jego kapitulacja może pociągnąć za sobą kolejnych więźniów. Rozpoczyna się psychologiczny pojedynek między młodym pianistą a człowiekiem stojącym za potężnym aparatem przemocy.



„Dog Man” – premiera 30 sierpnia



Dog Man to niezwykły bohater powstały z połączenia psa i człowieka. Jako policjant tropi przestępstwa i walczy ze złoczyńcami, choć czasami jego uwagę skutecznie odciąga zwykłe aportowanie.

Jego głównym przeciwnikiem jest kot Pete. Złoczyńca planuje sklonować się, aby przejąć władzę. Dog Man będzie musiał więc chronić swoje miasto, korzystając z coraz bardziej niekonwencjonalnych metod. Czytaj też:

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