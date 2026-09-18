Jeden z najgłośniejszych polskich filmów ostatnich lat trafia do sieci! Tutaj go zobaczycie

Jan Komasa od lat konsekwentnie buduje pozycję jednego z najbardziej wyrazistych i odważnych polskich reżyserów. Znany z takich tytułów, jak „Sala Samobójców”, „Boże Ciało” czy „Miasto 44”, przybliża w swoich produkcjach postaci młodych bohaterów, skupiając się na ich wielowymiarowość i szczególnie ważnym momencie dojrzewania, stawania się mężczyzną. „Dobry chłopiec”, pierwszy anglojęzyczny film polskiego reżysera, to uważna analiza dziewiętnastoletniego Tommy’ego, postawionego w sytuacji kryzysowej.

Twórca „Bożego Ciała” wraca z anglojęzycznym debiutem. „Dobry chłopiec” Jana Komasy już w sieci!

Wchodzący w dorosłość Tommy prowadzi beztroskie i wypełnione impulsywną agresją oraz używkami życie. Nie liczy się z konsekwencjami swoich działań, dopóki pewnej nocy nie zostaje porwany przez tajemniczego mężczyznę. Kiedy budzi się w piwnicy domu na brytyjskim odludziu, okazuje się, że padł ofiarą groteskowego, lecz przerażającego planu. Jego porywacz, wraz z żoną, widzą w Tommym osobliwy projekt wychowawczy. Ich celem staje się przymusowa resocjalizacja chłopaka, który ma uczyć się dobrych manier, czytać książki i stać się wzorowym młodzieńcem. Ten kuriozalny koncept, który przeradza się w skomplikowaną grę psychologiczną między porywaczami a ich ofiarą, wyśmiewa skrajne metody wychowawcze oraz pokazuje, jak cienka jest granica przebiegający między edukacją a czystą tresurą.

W rolę Tommy’ego wciela się Anson Boon, znany widzom z filmów „Pistol” czy „1917”. Emocjonalna gra młodego aktora została doceniona na 20. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Rzymie. Na ekranie, w roli jego surowych i opętanych wizją przymusowej edukacji porywaczy, pojawiają się Stephen Graham („Dojrzewanie”) oraz Andrea Riseborough („Birdman”). W filmie zobaczyć można również polską aktorkę, Monikę Frajczyk. Mroczny i pełen emocji klimat filmu, poza aktorami, kreują również jego twórcy. Za klimatyczne, niepokojące zdjęcia odpowiada uznany operator Michał Dymek, a poruszającą oprawę muzyczną skomponował, nominowany do Złotego Globu, Abel Korzeniowski. Autorem scenariusza jest Bartek Bartosik.

Thriller psychologiczny „Dobry chłopiec” będzie dostępny w serwisie CANAL+ od 19 września.

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