Najlepsze filmy w historii kina. TOP 100 według Rotten Tomatoes

Poniżej prezentujemy 100 najwyżej ocenianych filmów wszech czasów według Rotten Tomatoes — jednego z najpopularniejszych serwisów agregujących recenzje filmowe. Zestawienie obejmuje produkcje z różnych dekad, gatunków i krajów, od wielkich hollywoodzkich klasyków po współczesne dzieła, które już zdążyły zyskać status filmowych perełek.

Ranking wszech czasów: 100 najlepszych filmów według Rotten Tomatoes

„Gorączka złota”



W czasie gorączki złota Charlie przybywa do Klondike. Odcięty od świata przez nawałnicę, wraz ze swoimi towarzyszami walczy o przetrwanie.



„Na noże”



Detektyw Blanc bada sprawę śmierci bogatego pisarza, głowy ekscentrycznej rodziny. Wszyscy jego krewni są podejrzani.



„Dziewczyna Piętaszek”



Hildy planuje swój drugi ślub, jednak jej były mąż robi wszystko, by do niego nie doszło.



„Piętno śmierci”



Nieuleczalnie chory na raka urzędnik analizuje swoje życie. Gdy dochodzi do wniosku, że było ono puste, postanawia wybudować plac zabaw.



„Rzym, miasto otwarte”



Podczas nazistowskiej okupacji Rzymu w 1944 roku, przywódca komunistycznego ruchu oporu Giorgio Manfredi jest poszukiwany przez Niemców i próbuje znaleźć schronienie.



„Sklep za rogiem”



Dwoje pracowników sklepu z pamiątkami nie znosi się nawzajem. W międzyczasie nieświadomi prowadzą ze sobą korespondencję miłosną.



„Na Zachodzie bez zmian”



Grupa młodych Niemców walczy o przeżycie w okopach podczas I wojny światowej.



„Najlepsze lata naszego życia”



Po powrocie do domów, trzech weteranów II wojny światowej zastaje trudy w bezpowrotnie zmienionym życiu rodzinnym.



„Obóz godności: Rewolucja w życiu niepełnosprawnych”



Na letnim obozie dla niepełnosprawnych nastolatków tuż obok Woodstock powstał ruch rewolucyjny, który na zawsze zmienił amerykańską rzeczywistość.



„Nie chcemy innej ziemi”



Mieszkańcy Masafer Yatta walczą na drodze prawnej o zachowanie swojej ziemi.



„Pozwól mi wejść”



Nękany przez kolegów dwunastoletni Oskar poznaje tajemniczą dziewczynkę. Jej pojawienie się rozpoczyna serię śmierci i makabrycznych wydarzeń.



„Laura”



Detektyw McPherson prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa młodej kobiety. Poznając ją z opowieści świadków, ulega fascynacji zmarłą Laurą.



„Jutro albo pojutrze”



Zack, Keire i Bing spędzają wolny czas na jeżdżeniu na deskorolce po mieście i imprezowaniu.



„Noc po ciężkim dniu”



Będący u szczytu sławy członkowie zespołu The Beatles przeżywają kolejny dzień pełen niespodziewanych zdarzeń.



„Stalker”



Stalker wraz z dwoma klientami podróżuje przez Zonę do tajemniczej komnaty, gdzie ponoć spełniają się marzenia.



„Droga do miasta”



Opowieść o żyjącej w skrajnie trudnych warunkach rodzinie niedoszłego literata, którego bieda zmusiła do porzucenia studiów i zamiesz­kania w ubogiej bengalskiej wiosce.



„Ostatni seans filmowy”



Dramat o rozstaju dróg, na którym każdy z nas się znalazł lub znajdzie się już niebawem. Akcja tego wspaniałego filmu rozgrywa się w malutkim miasteczku w Teksasie, pomiędzy dwoma konfliktami zbrojnymi - II wojną światową a konfliktem koreańskim. Sonny i Duane są najlepszymi przyjaciółmi i, jak to zwykle bywa, swój czas spędzają na zabawie, graniu w kosza, podrywaniu dziewczyn i chodzeniu do kina. Na jednym z takich seansów filmowych coś się kończy, dochodzą do wniosku, że w ich życiu kończy się pewien beztroski etap, a zaczyna dorosłe życie...



„Fanny i Aleksander”



Ojciec dwojga rodzeństwa przedwcześnie umiera. Gdy matka po niedługim czasie ponownie wychodzi za mąż, ojczym terroryzuje dzieci.



„Wszystko o mojej matce”



Manuela (Cecilia Roth) mieszka sama z dorastającym synem Estebanem, który interesuje się literaturą. Pisze opowiadanie o swojej mamie, zatytułowane "Wszystko o mojej matce". Zapisuje je w notesie, z którym nigdy się nie rozstaje. Następnego dnia kończy siedemnaście lat. Z okazji urodzin idą do teatru na "Tramwaj zwany pożądaniem". Oboje - matka i syn - uwielbiają Humę Rojo (Marisa Paredes), aktorkę, która gra Blanche Dubois. Gdy wychodzą z teatru pada deszcz. Esteban chce poprosić Humę o autograf. Mimo ulewy Manuela i Esteban czekają przed wyjściem dla aktorów, kryjąc się przed deszczem w bramie. Matka zamyślona, milcząca przygląda się spadającym kroplom...



„Paddington 2”



Pomyłkowo osadzony w areszcie, wśród zepsutych do szpiku kości typów spod ciemnej gwiazdy, Paddington zrobi wszystko, by złapać prawdziwego złodzieja tajemniczej książki.



„Ucieczka skazańca”



Film oparty został na wspomnieniach André Devigny'ego, członka francuskiego ruchu oporu podczas II wojny światowej, który - skazany na śmierć - uciekł na kilka godzin przed egzekucją z niemieckiego więzienia.



„Jesteś tam, Boże? To ja, Margaret”



W wieku 11 lat Margaret przeprowadza się do nowego miasta i zaczyna rozważać wszystko, co dotyczy egzystencji, przyjaźni i okresu dojrzewania. Pełne miłości wsparcie oferuje jej matka (McAdams), która sama próbuje zaaklimatyzować się w nowym miejscu, oraz babcia Sylvia (Bates), starająca się odnaleźć szczęście w kolejnym etapie swojego życia. Pytania dotyczące tożsamości, swojego miejsca na świecie i tego, co nadaje naszemu bytowi sens, sprawiają, że będą one bliższe sobie niż kiedykolwiek wcześniej.



„Metropolis”



Należący do nadrzędnej klasy myślicieli Freder odwiedza podziemia, gdzie żyją ciężko pracujący robotnicy. Zakochuje się w jednej z nich, Marii.



„I'm Still Here”



Brazylia, 1971: kraj coraz bardziej duszony przez wojskową dyktaturę. Matka jest zmuszona na nowo odnaleźć siebie, gdy życie jej rodziny zostaje zniszczone przez akt przemocy.



„Selma”



Martin Luther King prowadzi kampanię o poszanowanie przez władze prawa do powszechnego głosowania. Organizuje marsz, który wyrusza z Selmy w kierunku Montgomery, stolicy Alabamy.



„Obcy – ósmy pasażer Nostromo”



Załoga statku kosmicznego Nostromo odbiera tajemniczy sygnał i ląduje na niewielkiej planetoidzie, gdzie jeden z jej członków zostaje zaatakowany przez obcą formę życia.



„Dobry, zły i brzydki”



Dziki zachód, „człowiek bez imienia” – tytułowy Dobry (Clint Eastwood) – oddaje w ręce prawa Brzydkiego – Tuco (Eli Wallach), za głowę którego lokalny szeryf wyznaczył nagrodę. Jednak zgarnąwszy pieniądze pomaga on uwolnić wspólnika. Numer ten powtarzają w kolejnych miasteczku. W pewnym momencie dochodzi między nimi do konfliktu. „Człowiek bez imienia” ledwo uchodzi z życiem. Wyznaje on Tuco miejsce ukrycia olbrzymiego transportu skradzionego złota. Podczas wspólnych poszukiwań spotykają na swej drodze bezwzględnego rewolwerowca. Złączeni przez przeznaczenie ci trzej mężczyźni jednoczą siły, by odnaleźć ukryte złoto. Zespołowe działanie nie leży jednak w ich naturze. Okazuje się że największym wyzwaniem jest nie samo odnalezienie łupu, lecz pozostanie żywym w kraju ogarniętym wojną. Ten poruszający western dzięki niezapomnianym kreacjom aktorskim i świetnemu scenariuszowi stanowi obecnie klasykę gatunku.



„Noce Cabirii”



Cabiria jest rzymską prostytutką, która pragnie prawdziwej miłości. Kiedy nieśmiały Oscar prosi ją o rękę, kobieta decyduje się diametralnie zmienić swoje życie.



„Sekret wilczej gromady”



Młoda łowczyni wyrusza wraz z ojcem do Irlandii, by zapolować na ostatnią wilczą watahę. Wkrótce zaprzyjaźnia się jednak z ceniącą wolność dziewczynką z tajemniczego plemienia, którego członkowie podobno zamieniają się nocą w wilki.



„Szczęki”



W okolicach Amity Island dochodzi do ataków rekina ludojada. Quint, zawodowy łowca rekinów, szeryf Brody i oceanolog Hooper wyruszają w rejs, by go upolować.



„Przed wschodem słońca”



W pociągu do Wiednia Amerykanin spotyka piękną Francuzkę. Mimo że dziewczyna planuje kontynuować podróż, młodzi, by nie przerywać ciekawej konwersacji, decydują się na wspólną wędrówkę po stolicy Austrii.



„Tokijska opowieść”



Dwoje staruszków wyrusza do Tokio, by odwiedzić swoje dorosłe dzieci. Nie mają one jednak czasu na zajęcie się rodzicami.



„Świadek oskarżenia”



Stary, doświadczony adwokat mimo kłopotów zdrowotnych przyjmuje kolejną sprawę. Nie wie, że ma do czynienia z niezwykle zawiłą intrygą.



„Mission: Impossible – Fallout”



Konsekwencje zakończonej niepowodzeniem misji IMF może odczuć cały świat. Aby zapobiec katastrofie, Ethan Hunt i jego zespół muszą stanąć do wyścigu z czasem.



„Dandelion”



Kierowca ciężarówki zatrzymuje się w małym, rodzinnym barze makaronowym i decyduje się pomóc jego właścicielom.



„Szlachectwo zobowiązuje”



Potomek arystokratycznej rodziny postanawia usunąć swoich krewnych stanowiących przeszkodę do odziedziczenia majątku i tytułu szlacheckiego.



„Złodziejaszki”



Pięcioosobowa rodzina mieszka pod jednym dachem, utrzymując się z dorywczej pracy i drobnych kradzieży. Przybycie bezdomnej dziewczynki zbliża krewnych do siebie.



„Smutek i litość”



Dwuczęściowy film dokumentalny Marcela Ophülsa poświęcony Francji z czasów drugiej wojny światowej.



„W głowie się nie mieści”



Życiem Riley kieruje pięć emocji: Radość, Strach, Gniew, Odraza i Smutek. Pozostałe próbują zakłócić pierwszą, gdy dziewczyna przeprowadza się z rodzicami do San Francisco.



„Dziki robot”



Roz, robot, rozbija się na dzikiej wyspie. Uczy się przetrwać, nawiązuje relacje ze zwierzętami i adaptuje się do surowego środowiska.



„Coco”



Dwunastoletni meksykański chłopiec imieniem Miguel usiłuje zgłębić tajemnice rodzinnej legendy.



„Wallace i Gromit: Zemsta pingwina”



Wierny Gromit rzuca się panu na ratunek, gdy najnowszy wynalazek Wallace'a wymyka się spod kontroli i wrabia go w serię dziwnych przestępstw.



„Człowiek na linie”



Philippe Petit w 1974 roku przechodzi po linie rozciągniętej między zbudowanymi wówczas bliźniaczymi wieżami World Trade Center. Po latach francuski artysta wspomina ryzykowne przedsięwzięcie.



„Annie Hall”



Historia burzliwego związku Alvy'ego Singera, błyskotliwego nowojorskiego komika, z piosenkarką Annie Hall.



„Podwójne ubezpieczenie”



Agent ubezpieczeniowy i nieszczęśliwa mężatka planują morderstwo jej męża. Nim kieruje żądza pieniędzy z polisy, dla niej to chęć uwolnienia się od problemów.



„Zwierzogród”



Nick Bajer – żyjący z drobnych przekrętów szczwany lis, i Judy Hops – pierwszy w historii królik zatrudniony w policji, łączą siły, by rozwiązać pewną kryminalną zagadkę.



„400 batów”



Trzynastoletni Antoine czuje się nierozumiany przez rówieśników i dorosłych. Jego marzeniem jest ucieczka nad morze.



„Skarb Sierra Madre”



Meksyk lat dwudziestych. Dwóch poszukiwaczy przygód po skończeniu zleconej pracy, szukając nowego zarobku spotyka poszukiwacza przygód Howarda, który twierdzi, że w pobliskich wzgórzach znajduje się złoto. Wspólnie rozpoczynają kopanie. Wkrótce okazuje się, że coś znaleźli.



„Spirited Away: W krainie Bogów”



Mała Chihiro wyrusza w pełną niebezpieczeństw podróż, aby ocalić swoich rodziców.



„Ich noce”



Cyniczny dziennikarz i córka milionera spotykają się w drodze do Nowego Jorku. Powoli kiełkuje między nimi miłość.



„Ojciec”



Kobieta próbuje zaopiekować się ojcem wykazującym oznaki demencji, który mimo postępującej choroby pragnie pozostać samodzielny.



„Czarnoksiężnik z Krainy Oz”



Gdzieś za kolorową tęczą mieści się magiczna kraina Oz, w której Dorotka rozpoczyna swoją niezwykłą przygodę.



„Spider-Man Uniwersum”



Miles Morales po ukąszeniu przez radioaktywnego pająka staje do walki z nikczemnym Kingpinem. Pomogą mu w tym Spider-Manowie z innych wymiarów.



„Złodzieje rowerów”



Podczas pierwszego dnia nowej pracy mężczyźnie zostaje skradziony rower. Wraz z synem wyrusza więc na poszukiwania pojazdu.



„Psychoza”



Dziewczyna uciekająca ze skradzionymi pieniędzmi zatrzymuje się w pensjonacie prowadzonym przez młodego Normana Batesa.



„Północ, północny zachód”



Pracownik agencji reklamowej, wzięty omyłkowo za agenta służb specjalnych USA, trafia w sam środek afery.



„Grobowiec świetlików”



Młody chłopak i jego kilkuletnia siostra walczą o przetrwanie podczas II wojny światowej w Japonii.



„Zapaśnik”



Zawał serca zmusza Randy'ego "The Rama" Robinsona do porzucenia zapasów. Szara rzeczywistość i przygnębiająca praca w delikatesach sprawiają, że chce jeszcze raz stanąć na ringu.



„Spotlight”



Dziennikarze bostońskiej gazety trafiają na trop wielkiego pedofilskiego skandalu w Kościele rzymskokatolickim.



„Sokół maltański”



Prywatny detektyw próbuje rozwikłać zagadkę zniknięcia bezcennej statuetki.



„Cena strachu”



Grupa śmiałków wyrusza w podróż po bezdrożach Ameryki Południowej ze śmiertelnie niebezpiecznym ładunkiem nitrogliceryny.



„Odlot”



70-letni Carl po śmierci żony zamienia swój dom w statek powietrzny i odlatuje do Ameryki Południowej, by spełnić swoje marzenie. Przez przypadek zabiera ze sobą ośmioletniego skauta.



„Grzesznicy”



Chcąc zostawić za sobą burzliwą przeszłość, bracia bliźniacy wracają do rodzinnego miasta, żeby zacząć życie od nowa. Na miejscu przekonują się, że czeka na nich jeszcze gorsze zło.



„Nieustannie: Historia Michaela J. Foxa”



Niewysoki chłopak z kanadyjskiej bazy wojskowej staje się międzynarodowym ulubieńcem w latach 80., po czym jego życie zmienia zaskakująca diagnoza. Co się stanie, gdy niepoprawny optymista będzie musiał się skonfrontować z nieuleczalną chorobą?



„Doktor Strangelove, lub jak przestałem się martwić i pokochałem bombę”



Szalony generał samowolnie wydaje rozkaz ataku nuklearnego na ZSRR. Radziecki odwet zdaje się być nieunikniony.



„Gdzie jest Nemo”



Błazenek Marlin rusza na pomoc swojemu synkowi Nemo, który został wyłowiony z rafy koralowej. W poszukiwaniach towarzyszy mu zapominalska rybka Dory.



„Toy Story 3”



Andy idzie na studia, a jego zabawki trafiają do przedszkola. Chudy wraz z przyjaciółmi robi wszystko, by się stamtąd wydostać i wrócić do domu.



„Summer of soul”



Dokument ukazujący wydarzenie, które stało się świętem czarnej historii, kultury i mody.



„Brzdąc”



Włóczęga Charlie znajduje noworodka i postanawia się nim zaopiekować. Pięć lat później bohaterów łączy trwała więź.



„Rozstanie”



Nader i Simin są teherańskim małżeństwem w separacji. Pewne z pozoru błahe zdarzenie postawi bohaterów przed wieloma moralnie niejednoznacznymi wyborami.



„Dekalog”



Samotnie wychowujący syna wykładowca akademicki wierzy w nieomylność komputera.



„Trzy kolory. Czerwony”



Valentine, młoda modelka, potrąciła podczas podczas jazdy psa. Zabiera go ze sobą i poszukuje jego właściciela. Okazuje się nim być zamieszkały w willi emerytowany sędzia, który spędza czas podsłuchując rozmowy telefoniczne. Valentine jest oburzona tym, co robi mężczyzna, niepostrzeżenie zostaje jednak wciągnięta w znajomość z nim, która przeradza się w przyjaźń. Sędzia zaczyna się zwierzać Valentine ?



„Ojciec chrzestny II”



Rok 1917. Młody Vito Corleone stawia pierwsze kroki w mafijnym świecie Nowego Jorku. Ponad 40 lat później jego syn Michael walczy o interesy i dobro rodziny.



„Obywatel Kane”



Po śmierci magnata prasowego i milionera, Charlesa Fostera Kane'a, reporterzy próbują odkryć znaczenie jego ostatnich słów.



„M jak morderstwo”



Zabójczo inteligentny Tony planuje śmierć swojej niewiernej, bogatej żony. Gdy plan spala na panewce, do akcji wkracza przebiegły kochanek i doświadczony detektyw policyjny.



„Jak wytresować smoka”



Chuderlawy Wiking przewróci porządek w wiosce, kiedy zamiast zabić w ramach inicjacji jakiegoś smoka, zaprzyjaźni się z najgroźniejszym z nich.



„Filadelfijska opowieść”



Tracy szykuje się do ślubu z zamożnym przemysłowcem. Przygotowania zakłóca jednak przyjazd jej byłego męża oraz żądnych sensacji dziennikarzy.



„Nieugięty Luke”



Luke trafia do więzienia i szybko zyskuje sobie reputację twardziela. Przywódca więziennego gangu nienawidzi go i usiłuje złamać silną wolę Luke'a, prowokując co chwila brutalne bijatyki. Nic jednak nie skutkuje, a wytrwałość Luke'a zdobywa mu szacunek innych więźniów.



„Godzilla Minus Zero”



Japonia po wojnie straciła niemal wszystko. Czy wyniszczony kraj zdoła przetrwać atak Godzilli?



„Gwiezdne wojny: Część IV – Nowa nadzieja”



Obi-Wan opowiada młodemu Luke'owi, że jego ojcem był potężny rycerz Jedi, który walczył w wojnach klonów.



„Top Gun: Maverick”



Po ponad 20 latach służby w lotnictwie marynarki wojennej, Pete „Maverick” Mitchell zostaje wezwany do legendarnej szkoły Top Gun. Ma wyszkolić nowe pokolenie pilotów do niezwykle trudnej misji.



„Toy Story 2”



Buzz Astral, mając do pomocy zabawki Andy'ego, postanawia ocalić szeryfa Chudego z rąk nieuczciwego kolekcjonera.



„Trzeci człowiek”



Pisarz podrzędnych kryminałów przyjeżdża do powojennego Wiednia, gdzie ma rozwiązać zagadkę śmierci przyjaciela.



„Toy Story”



W świecie zabawek Andy'ego, których niekwestionowanym liderem był dotychczas kowboj Chudy, pojawia się nowa zabawka - astronauta Buzz.



„Bulwar Zachodzącego Słońca”



Bankrut chowa się przed swoim wierzycielem w rezydencji dawnej gwiazdy kina niemego. Na prośbę chcącej odzyskać sławę kobiety pomaga jej ukończyć scenariusz filmowy.



„Stop Making Sense”



Kultowy film koncertowy Talking Heads w reżyserii Jonathana Demme’a. Film został zrealizowany w grudniu 1983 roku, w szczytowym momencie kariery zespołu, podczas trasy promującej ich album „Speaking in Tongues”.



„Deszczowa piosenka”



Para aktorów – Don i Lina – jest u szczytu sławy. Ich idealne życie zmienia się, gdy biorą udział w musicalu. Lina decyduje się na pomoc dublerki, która staje się jej rywalką w walce o uczucia Dona.



„Parasite”



Kiedy Ki-woo dostaje pracę jako korepetytor córki zamożnego małżeństwa, wymyśla sposób na zapewnienie zatrudnienia również reszcie swojej rodziny.



„Wszystko o Ewie”



Życie aktorki Margo Channing to pasmo sukcesów, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym do czasu, kiedy poznaje swoją fankę, ambitną Ewę Harrington.



„Dwunastu gniewnych ludzi”



Dwunastu przysięgłych ma wydać wyrok w procesie o morderstwo. Jeden z nich ma wątpliwości dotyczące winy oskarżonego.



„Lista Schindlera”



Historia przedsiębiorcy Oskara Schindlera, który podczas II wojny światowej uratował przed pobytem w obozach koncentracyjnych 1100 Żydów.



„Bitwa o Algier”



Algieria, połowa lat 50. dwudziestego wieku. Członkowie Frontu Wyzwolenia Narodowego dokonują serii zamachów na francuskich policjantów i przedstawicieli rządu.



„Dzisiejsze czasy”



Wycieńczony nerwowo robotnik trafia do szpitala psychiatrycznego. Po wyjściu z niego prowokuje uliczną demonstrację.



„Chinatown”



Pechowy prywatny detektyw, tajemnicza piękność, bezwzględny mafioso oraz skomplikowana intryga utkana ze zdrady, morderstw, korupcji, skandali i śmiertelnie niebezpiecznych układów. Wszystko to w mrocznej i stylowej opowieści o latach 30., uznawanej za pozycję wyjątkową i ponadczasową, a także za hołd Romana Polańskiego dla niezwykłego gatunku, jakim jest klasyczny czarny kryminał. Intrygujący scenariusz (Oscar dla Roberta Towne), mistrzowska reżyseria i niezapomniane kreacje.



„Na nabrzeżach”



Były bokser, który jest dokerem w New Jersey, stara się przeciwstawić swoim skorumpowanym szefom, w tym swojemu starszemu bratu.



„Tajemnice Los Angeles”



Doskonała adaptacja powieści Jamesa Ellroya - trzech policjantów, dziewczyna na telefon, homoseksualista, dziennikarz oraz komendant policji jako główni bohaterowie tajemniczej historii o ambicji, korupcji i marzeniach.



„Okno na podwórze”



Uwięziony na wózku inwalidzkim fotograf obserwuje przez okno sąsiadów. Jednego z nich podejrzewa o zabójstwo żony.



„Casablanca”



II wojna światowa, Casablanca. Właściciel nocnego klubu, Rick Blaine, spotyka swoją dawną miłość, Ilsę, która okazuje się być żoną działacza czeskiego ruchu oporu, Victora Laszlo. Dawne uczucia odżywają.



„Siedmiu samurajów”



Japonia, koniec XVI wieku. Co roku bezwzględni bandyci najeżdżają małą wioskę, zawłaszczając zebrane przez mieszkańców plony. Zagrożeni widmem śmierci głodowej, zdesperowani chłopi, decydują się na wynajęcie samurajów, którzy obronią ich przed napaścią. Jako zapłatę mogą zaoferować jedynie trzy skromne posiłki dziennie. Wydaje się, że w tej sytuacji znalezienie obrońców jest z góry skazane na niepowodzenie.



„Ojciec chrzestny”



W epickim arcydziele Francisa Forda Coppoli możemy podziwiać Marlona Brando w nagrodzonej Oskarem roli patriarchy rodu Corleone. Coppola z rozmachem kreśli portret sycylijskiego klanu w Ameryce, w chwilach wzlotów i upadków, po mistrzowsku ukazując zarówno prywatne życie rodziny, jak i ciemne interesy, w jakie się zaangażowała. Oparty na bestsellerowej powieści Mario Puzo, wspaniały film z wielkimi kreacjami Ala Pacino, Jamesa Caana i Roberta Duvalla otrzymał dziesięć nominacji do Oskara i zdobył trzy statuetki, w tym za film roku 1972. Czytaj też:

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