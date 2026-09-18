Oscary 2027. Polski kandydat wybrany! Ten film wygrał!

W piątek 18 września w siedzibie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w Warszawie ogłoszony został polski kandydat do Oscara w kategorii „najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy”.

O status ten ubiegało się siedem produkcji – „Bez końca” Michała Marczaka, „Dziki Dziki Wschód” Jana Holoubka, „Nasza rewolucja” Piotra Domalewskiego, „Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej” Emi Buchwald, „Ojczyzna” Pawła Pawlikowskiego, „Pojedynek” Łukasza Palkowskiego i „Przez ścianę” Macieja Sobieszczańskiego.

– Polskim kandydatem do Oscara 2027 w kategorii najlepszy film międzynarodowy został film Pawła Pawlikowskiego „Ojczyzna” – poinformował Jan Naszewski, przewodniczący tegorocznej komisji oscarowej. Oznacza to, że Pawlikowski ma szansę na zdobycie drugiej statuetki Amerykańskiej Akademii Filmowej po tym, jak w 2013 roku odebrał ją za swój film „Ida”.

„Ojczyzna” to najnowszy, długo wyczekiwany film laureata Oscara, Pawła Pawlikowskiego, twórcy „Idy” i „Zimnej wojny”, zdobywca nagrody za reżyserię na tegorocznym 79. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. W swoim najnowszym dziele, podobnie jak w poprzednich dwóch filmach, reżyser podejmuje tematy tożsamości, winy, rodziny i miłości na tle chaosu i moralnego zagubienia powojennej Europy.

Paweł Pawlikowski to jeden z najbardziej utytułowanych polskich reżyserów, laureat Oscara za „Idę”. Jego poprzedni film, „Zimna wojna”, również nagrodzony w Cannes za reżyserię, oprócz spektakularnego sukcesu międzynarodowego (52 nagrody i 126 nominacje, w tym do Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego, za najlepszą reżyserię i najlepsze zdjęcia) podbił serca polskiej publiczności, przyciągając do kin ponad 1 milion widzów.

O czym jest film „Ojczyzna” – polski kandydat do Oscara?

„Ojczyzna„ opowiada o relacji między Thomasem Mannem (Hanns Zischler), laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką (Sandra Hüller) – aktorką i pisarką. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż czarnym Buickiem przez zrujnowane Niemcy – z Frankfurtu pod kontrolą amerykańską do Weimaru pod wpływem sowieckim. Po raz pierwszy od zakończenia wojny Mann wraca do swojej ojczyzny, po tym jak podjął wcześniej trudną decyzję o emigracji do Stanów Zjednoczonych.

W rolach głównych zobaczymy nominowaną do Oscara Sandrę Hüller („Strefa interesów”, „Anatomia upadku”, „Projekt Hail Mary”) i Hannsa Zischlera („Monachium”). Scenariusz napisali Paweł Pawlikowski i Henk Handloegten. Do realizacji filmu reżyser ponownie zaprosił swój wieloletni zespół twórczy – nominowanego do Oscara operatora Łukasza Żala („Hamnet”), kostiumografkę Aleksandrę Staszko („Ministranci”) oraz scenografów Katarzynę Sobańską i Marcela Sławińskiego („Lalka”). Charakteryzację przygotował Waldemar Pokromski, za montaż razem z Pawłem Pawlikowskim odpowiadał Piotr Wójcik PSM.

Ukraińsko-polski film „Ślady” kandydatem Ukrainy do Oscara

Dziś dowiedzieliśmy się także, że dokument Alisy Kovalenko i Marysi Nikitiuk, nagrodzony na Berlinale, został oficjalnym kandydatem Ukrainy do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Film powstał przy dofinansowaniu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

To historia ukraińskich kobiet, które po doświadczeniu przemocy seksualnej i tortur podczas rosyjskiej agresji zdecydowały się przerwać milczenie. Na czele tej wspólnoty stoi Iryna Dovhan, przewodnicząca organizacji SEMA Ukraine, która sama przeżyła niewolę i przemoc ze strony rosyjskich żołnierzy, a dziś pomaga innym osobom ocalałym dokumentować zbrodnie i walczyć o sprawiedliwość.

Bohaterki filmu – kobiety z różnych regionów Ukrainy, od Donbasu po Chersoń i obwód kijowski – pokazują, że nawet najbardziej brutalna forma przemocy nie jest w stanie pokonać solidarności i człowieczeństwa. Twórczynie filmu prowadzą widza przez historię traumy, ale także przez historię budowania wspólnoty. To film, który nie epatuje cierpieniem, ale daje głos kobietom, które po latach milczenia zdecydowały się mówić.

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