12 genialnych, a mało znanych seriali Netfliksa i HBO Max. Tak, wszystkie mają oceny powyżej 8/10

Nie każdy świetny serial staje się światowym hitem. W bibliotekach Netfliksa i HBO Max można znaleźć produkcje, które nie zrobiły wielkiego medialnego szumu, a mimo to zdobyły znakomite recenzje i wysokie oceny widzów. Jeśli masz wrażenie, że obejrzałeś już wszystkie najgłośniejsze tytuły, ta lista może być idealną inspiracją na kolejne wieczory przed ekranem. Zebraliśmy seriale z ocenami powyżej 8/10, które zdecydowanie zasługują na większą uwagę.

Te seriale Netfliksa i HBO Max mają ponad 8/10. Mało kto o nich słyszał

„Rząd” (Netflix)



Dania. Na czele rządu staje wywodząca się z Partii Umiarkowanych pani premier Brigitte Nyborg Christensen (Sidse Babett Knudsen). W codziennych obowiązkach towarzyszy jej spin-doktor Kasper Juul (Pilou Asbæk). Polityczne zadania staną się dla Brigitte prawdziwym wyzwaniem, wymuszając zmiany w jej prywatnym życiu, jak i pewne kompromisy poglądowe.



„Fauda” (Netflix)



Wyśmienity izraelski agent wraca do czynnej służby, by dopaść palestyńskiego bojownika, który teoretycznie miał już nie żyć. Rozpoczyna się chaotyczne polowanie.



„Babilon Berlin” (HBO Max)



Akcja serialu „Babylon Berlin” dzieje się pod koniec lat dwudziestych ubiegłego wieku w Berlinie, mieście zabawy i grzechu, bezprawia i nieograniczonych możliwości. Berlin to tętniąca życiem metropolia, miejsce, w którym ambitni i utalentowani mają szansę osiągnąć sukces. Ale pod błyszczącą, rozwibrowaną powierzchnią całe masy ubogich mieszkańców walczą o lepsze życie. To jest czas zorganizowanej przestępczości i narastania politycznych ekstremizmów. Dawna władza jeszcze nie złożyła broni, a już nowe, straszniejsze demony zaczynają dochodzić do głosu. Mieszkający w Kolonii młody i pracowity policyjny inspektor Gereon Rath (Volker Bruch) zostaje wysłany do centrali w Berlinie. Jego szefem jest Bruno Wolter (Peter Kurth), lojalny i troskliwy kolega, który ma swoje sekrety.



„1883” (Netflix)



Rodzina Duttonów po wojnie secesyjnej opuszcza Tennessee. Jadą do Fort Worth w Teksasie, dołączając do karawany wozów podejmujących trudną podróż na zachód do Oregonu. Osiedlają się w Montanie, aby założyć swój nowy dom, które ostatecznie stanie się Ranczem Yellowstone.



„Olive Kitteridge” (HBO Max)



Czteroczęściowy miniserial produkcji HBO, którego akcja toczy się w Crosby, małym miasteczku w Nowej Anglii. Tytułowa Olive Kitteridge (Frances McDormand) jest nauczycielką matematyki w szkole średniej. Charakteryzuje ją cięty humor, surowe usposobienie i twarde zasady moralne, za którymi Olive skrywa dobre serce. Jej mąż Henry (Richard Jenkins) prowadzi lokalną aptekę. Serial koncentruje się na głównej bohaterce i jej relacjach z otoczeniem - przedstawia wydarzenia na przestrzeni 25 lat życia miasteczka. Pokazana jest codzienność Olive i jej zwyczajne, pełne mniejszych i większych problemów życie. Odsłaniane są tajemnice i skrywane związki, przestępstwa i dramaty małej społeczności.



„Upadek królestwa” (Netflix)



Osierocony i wychowany przez Wikingów Uhtred z Bebbanburga walczy pod wodzą króla Alfreda Wielkiego, próbując odzyskać ziemie swoich przodków oraz zjednoczyć lud Wysp Brytyjskich.



„Jak nas widzą” (Netflix)



Oparty na prawdziwej historii, która wstrząsnęła Ameryką, miniserial „Jak nas widzą” przedstawia szczegóły słynnej sprawy „Piątki z Central Parku”, czyli grupy czarnoskórych nastolatków skazanych za gwałt, którego nie popełnili. Czteroczęściowa produkcja przybliży widzom historię pięciu chłopaków z Harlemu: Antrona McCraya, Kevina Richardsona, Yusefa Salaama, Raymonda Santany i Koreya Wise’a. Twórcy miniserialu prześledzą wydarzenia z 25 lat, od wiosny 1989 r., kiedy to nastolatkowie zostali po raz pierwszy przesłuchani przez policję, przez uniewinnienie niesłusznie skazanych w 2002 r., aż po ugodę, jaką zawarli z miastem Nowy Jork w 2014 r.



„Ania, nie Anna” (Netflix)



Niezamężne rodzeństwo Cuthbertów, Marilla (Geraldine James) i Matthew (R.H. Thomson), zamieszkujące Zielone Wzgórze, pragnie adoptować chłopca z sierocińca, aby pomagał im w prowadzeniu gospodarstwa. Kiedy omyłkowo zostaje przysłana do nich rudowłosa Anne Shirley (Amybeth McNulty), decydują się ją odesłać. Cuthbertowie przejęci historią dziewczynki, postanawiają jednak ją przygarnąć.



„Outlander” (Netflix)



W serialu podążamy za losami Claire Randall, zamężnej sanitariuszki wojennej, która w 1945 roku w tajemniczy sposób zostaje przeniesiona do roku 1743. Asymilacja w nowym otoczeniu nie jest dla Claire łatwa. Zostaje zmuszona do poślubienia Jamiego Frasera, młodego, szlachetnego i romantycznego szkockiego wojownika. Pomiędzy dwójką bohaterów rodzi się jednak uczucie, co sprawia, że Claire czuje się rozdarta pomiędzy dwóch całkowicie odmiennych mężczyzn w dwóch różnych światach.



„Pacyfik” (HBO Max)



Prawdziwa historia trzech żołnierzy Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych, którzy walczą z Japończykami na wyspach Pacyfiku podczas II Wojny Światowej.



„Pingwin” (HBO Max)



Po śmierci szefa mafii Oswald Cobblepot stara się wykorzystać sytuację w Gotham, by przejąć władzę nad kryminalnym półświatkiem miasta.



„The Knick” (HBO Max)



Akcja serialu osadzona jest w Nowym Jorku, w szpitalu Knickerbocker, w pierwszych latach XX wieku, gdy nie istniały antybiotyki, a umieralność pacjentów była zatrważająco wysoka. Dr John Thackery wprowadza własne, pionierskie rozwiązania medyczne, jednocześnie zmagając się z uzależnieniem od kokainy. Thackery stoi na czele młodego, odważnego zespołu, w skład którego wchodzą jego protegowany Everett Gallinger, młody Bertie Chickering Jr. oraz Algernon Edwards – obiecujący chirurg z Europy, który wbrew woli Thackery’ego zostaje włączony do zespołu. Galerię charakterystycznych postaci serialu uzupełniają Cornelia Robertson, córka dobroczyńcy szpitala; gburowaty kierowca ambulansu Tom Cleary; Lucy Elkins, nowa twarz w zespole pielęgniarek; szemrany zarządca szpitala Herman Barrow, oraz siostra Harriet, pielęgniarka, która nie obawia się mówić, co myśli. Czytaj też:

40+ nowości oryginalnych od Netflix. W sierpniu zatrzęsienie premier – tu rozpiska Czytaj też:

11 świetnych seriali dla dorosłych na Disney+. To poukrywane perełki