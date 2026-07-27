Zachwyciła cię „Odyseja”? Oto najlepsze seriale o greckiej mitologii

Grecka mitologia znów przeżywa swój wielki moment. Ogromne zainteresowanie budzi teraz przede wszystkim „Odyseja” Christophera Nolana, która bije rekordy frekwencji w kinach i sprawia, że widzowie na nowo odkrywają historie bogów, herosów i legendarnych wypraw. Jeśli po seansie masz ochotę pozostać w świecie antycznych mitów, warto sięgnąć także po seriale, które w różny sposób interpretują opowieści o Zeusie, Odyseuszu, Achillesie czy wojnie trojańskiej. Zebraliśmy najciekawsze produkcje, które przeniosą cię do świata pełnego boskich intryg, epickich bitew i ponadczasowych legend.

Kochasz grecką mitologię? Oto seriale, których nie możesz przegapić

„Percy Jackson i bogowie olimpijscy”



Półbóg Percy Jackson prowadzi wyprawę przez Amerykę, aby zapobiec wojnie między bogami olimpijskimi.



„Amerykańscy Bogowie”



Cień wychodzi z więzienia. Gdy na jego drodze staje tajemniczy Pan Wednesday rozpętuje się burza. Opuszczony, bez celu w życiu po niedawnej, tragicznej śmierci żony, Cień podejmuje pracę ochroniarza u niejakiego Pana Wednesdaya. Tym samym trafia do ukrytego, pełnego magii, mitologicznego świata w sam środek konfliktu między starymi bogami a rosnącymi w siłę nowymi i w którym Pan Wednesday tworzy armię, chcąc odzyskać swoją utraconą chwałę.



„KAOS”



Niegdyś godny zaufania brat Zeusa, Hades, bóg zaświatów, w tajemnicy traci kontrolę nad swoim dominium. Duża liczba zmarłych czeka na przejście przez procedurę i zaczyna tracić cierpliwość. Z kolei Hera (Janet McTeer), królowa bogów, swoją władzę na Ziemi i nad Zeusem sprawuje na swój sposób, ale jej potędze i wolności zagraża coraz większa paranoja Zeusa, dlatego musi wziąć sprawy w swoje ręce, gdy zbuntowany syn Zeusa, Dionizos (Nabhaan Rizwan), wymyka się spod kontroli, gotów na kosmiczną konfrontację ze swoim ojcem.



„Troja: Upadek miasta”



Poszukując kobiety obiecanej mu przez Afrodytę, pasterz Parys poznaje swoją prawdziwą tożsamość i zakochuje się w Helenie, co doprowadza do wybuchu wojny trojańskiej.



„Herkules”



Herkules, syn boga Zeusa, posiadając nadludzką siłę, podróżuje po starożytnej Grecji i stara się pomagać ludziom.



„Atlantyda”



Jason, pragnąc odszukać swojego ojca, wyrusza w podróż na środek oceanu, gdzie nieoczekiwanie odkrywa zaginiony ląd - Atlantydę.



„Xena: Wojownicza księżniczka”



Xena, wojownicza księżniczka, powraca w rodzinne strony, aby naprawić krzywdy, które popełniła podczas swojego mrocznego życia. Pomaga jej młoda wieśniaczka, Gabrielle.



„Cupid”



Nowa wersja serialu Roba Thomasa z lat dziewięćdziesiątych o tym samym tytule. Serial opowiada o współczesnym facecie, który może być reinkarnacją boga miłości. Czytaj też:

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