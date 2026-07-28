Cały świat kocha ten serial. Ulubieniec powraca w nowym zwiastunie

Po swojej globalnej premierze w Apple TV „Ted Lasso” pobił rekordy i szybko zdobył uznanie, a pierwszy sezon stał się najczęściej nominowanym do Emmy serialem komediowym. Dwa lata z rzędu zdobył nagrodę Emmy dla Najlepszego Serialu Komediowego za dwa pierwsze sezony.

Ludzie kochają ten serial. Wraca perełka Apple TV+

W czwartym sezonie Ted wraca do Richmond, by zmierzyć się z największym dotąd wyzwaniem: poprowadzeniem kobiecej drużyny piłkarskiej z drugiej ligi. W trakcie sezonu Ted i jego zespół uczą się działać intuicyjnie i podejmować ryzyko, na które wcześniej by się nie zdecydowali.

Do swoich ról powrócą zdobywczyni Emmy Hannah Waddingham, Juno Temple, zdobywca Emmy Brett Goldstein, Brendan Hunt oraz Jeremy Swift. Do obsady dołączają także nowi aktorzy: Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern oraz Grant Feely.

Zobaczcie najnowszy zwiastun kolejnej odsłony serialu:

Sudeikis występuje i pełni rolę producenta wykonawczego serialu “Ted Lasso" obok Hunta, Joe Kelly’ego, Jane Becker, Jamie’ego Lee i Billa Wrubela. Brett Goldstein jest scenarzystą i producentem wykonawczym, wspólnie z Leanne Bowen. Sara Walker i Phoebe Walsh są scenarzystkami i producentkami, a Sasha Garron współproducentką. Julia Lindon jest scenarzystką, a Dylan Marron redaktorem fabularnym. Bill Lawrence jest producentem wykonawczym w ramach Doozer Productions, we współpracy z Warner Bros. Television oraz Universal Television, należącym do NBCUniversal. Jeff Ingold i Liza Katzer z Doozer również są producentami wykonawczymi. Serial został opracowany przez Sudeikisa, Lawrence’a, Kelly’ego i Hunta, na podstawie wcześniejszego formatu i postaci stworzonych dla NBC Sports.

„Ted Lasso”, 4. sezon. Kiedy nowe odcinki?

Nowy sezon serialu „Ted Lasso” zadebiutuje jednym odcinkiem na Apple TV 5 sierpnia 2026 roku. Kolejne będą udostępniane w każdą środę, do 7 października.

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