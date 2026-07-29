10 najlepszych seriali 2026 roku. Prestiżowa lista „Entertainment Weekly”

Choć 2026 rok jeszcze się nie skończył, już teraz można wskazać produkcje, które podbiły serca widzów i zachwyciły krytyków. Redakcja „Entertainment Weekly” opublikowała zestawienie dziesięciu najlepszych seriali mijającego roku – od głośnych premier po tytuły, które okazały się największymi pozytywnymi zaskoczeniami. Sprawdź, które produkcje trafiły na prestiżową listę i dlaczego warto mieć je na swojej liście do obejrzenia.

To najlepsze seriale 2026 roku. „Entertainment Weekly” wybrał 10 tytułów, które trzeba znać

„Życiowe błędy” (Netflix)



Bohaterami „Życiowych błędów” są Nicky (Dan Levy) i Morgan (Taylor Ortega), nieporadne rodzeństwo, które ładuje się w potężne tarapaty, dokonując nieprzemyślanej kradzieży dla umierającej babci. Para zostaje wciągnięta w świat zorganizowanej przestępczości i zmuszona szantażem do wykonywania coraz niebezpieczniejszych zadań. W ten sposób z każdym krokiem coraz mocniej pogrążają się w chaosie, który zdecydowanie ich przerasta.



„Hacks” (HBO Max)



Legendarnej aktorce komediowej z Las Vegas, Deborah Vance, grozi utrata rezydentury. Tymczasem w Los Angeles młoda, roszczeniowa pisarka Ava desperacko szuka pracy. Ku rozgoryczeniu obydwu ich wspólny menedżer Jimmy umawia je na spotkanie.



„Branża” (HBO Max)



Spojrzenie na świat międzynarodowych finansów, oczami ambitnych dwudziestolatków walczących o swoją przyszłość. Serial podąża za grupą młodych absolwentów rywalizujących o kilka etatów w czołowym banku inwestycyjnym w Londynie. Wszyscy mają wielkie ambicje, chcą podbijać świat, wikłają się w przelotne romanse i nie stronią od narkotyków. Młodzi i zdolni kandydaci są na etapie życia, na którym krystalizuje się jeszcze ich tożsamość, a wpływ na nią ma m.in. praca w niezwykłe stresującym środowisku banku Pierpoint & Co., gdzie teoretycznie hołduje się merytokracji, ale w praktyce obowiązuje skostniała hierarchia.



„Rycerz Siedmiu Królestw” (HBO Max)



Sto lat przed "Grą o tron" ser Duncan Wysoki i jego giermek Jajo przemierzają Westeros rządzone przez Targaryenów - krainę, gdzie smoki nie zostały jeszcze zapomniane.



„Paradise” (Disney+)



Agent Secret Service Xavier Collins (Sterling K. Brown) jest szefem ochrony byłego prezydenta USA Cala Bradforda (James Marsden), czarującego polityka wywodzącego się z niezwykle zamożnej rodziny. Obaj mieszkają w zasiedlonym przez elity, spokojnym miasteczku Paradise, które przypomina utopijną wersję południowej Kalifornii. Wszyscy używają tu zaawansowanych technologicznie opasek na rękę jako portfeli i kluczy. Obowiązuje zakaz posiadania broni, obejmujący nawet stróżów prawa. Pewnego dnia Xavier znajduje ciało zamordowanego prezydenta na podłodze jego sypialni – odtąd jego celem staje się nie tylko wyjaśnienie, co się wydarzyło, ale i udowodnienie, że niesłusznie uznano go za głównego podejrzanego w śledztwie. Teraźniejszość mieszkańców Paradise przeplata się z wydarzeniami z czasów urzędowania Bradforda w Białym Domu, które rzucają światło na to, kim byli bohaterowie, zanim trafili do tej pozornej utopii. Rdzeniem opowieści okazuje się niejednoznaczna relacja Xaviera z prezydentem.



„The Pitt” (HBO Max)



Dr Michael „Robby” Robinavitch (Noah Wyle), który wciąż odczuwa skutki pandemii i straty ukochanego mentora, wita nową grupę studentów medycyny i stażystów na niedostatecznie obsadzonym i przepełnionym oddziale ratunkowym w Pittsburgh Trauma Medical Center, pieszczotliwie nazywanym „The Pitt”.



„Rooster” (HBO Max)



Greg Russo (Steve Carell) to autor popularnych, choć niezbyt ambitnych thrillerów sprzedawanych głównie na lotniskach. Bohaterem jego książek jest tajemniczy agent o pseudonimie Rooster, który zapewnił mu komercyjny sukces. Greg przyjeżdża na spotkanie autorskie do Ludlow College w Nowej Anglii, gdzie jego córka Katie pracuje jako profesor historii sztuki. Wizyta szybko przybiera niezręczny obrót, gdy podczas wystąpienia Greg zaczyna publicznie mówić o prywatnych problemach córki, wprawiając ją w zakłopotanie.



„Terapia bez trzymanki” (Apple TV)



Jimmy nie radzi sobie ze stratą żony, jednocześnie będąc ojcem, przyjacielem i terapeutą. Postanawia wypróbować nową technikę, którą stosuje wobec wszystkich: brutalną szczerość bez owijania w bawełnę. Czy Jimmy pomoże sobie, pomagając innym? Czy dzięki temu powróci do życia?



„Wywiad z wampirem” (Canal+)



Zrealizowany na podstawie powieści Anne Rice, śledzi epicką historię Louisa de Pointe du Laca (Jacob Anderson), pełną miłości, krwi i niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą nieśmiertelność. Wampir opowiada o swojej niecodziennej egzystencji dziennikarzowi Danielowi Molloyowi (Eric Bogosian). Zmagając się z ograniczeniami życia czarnoskórego mężczyzny w Nowym Orleanie na początku XX wieku, Louis nie może oprzeć się kuszącej propozycji Lestata de Lioncourta (Sam Reid) - przemiany w wampira i zostania jego towarzyszem. Uzależniające moce Louisa mają okrutną cenę, a pojawienie się nowej podopiecznej Lestata - młodej Claudii (Bailey Bass) - sprawia, że obaj wkraczają na wieloletnią ścieżkę zemsty i odkupienia.



„Wdowia zatoka” (Apple TV)



Burmistrz z Nowej Anglii postanawia przekształcić swoje miasteczko w atrakcję turystyczną, choć miejscowi ostrzegają go, że jest ono przeklęte. Czytaj też:

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