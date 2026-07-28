Wczoraj ten serial miał premierę, już zgarnia laury. Ocena teraz to 7,2/10 i rośnie

Fani uniwersum „The Walking Dead” długo czekali na powrót Maggie i Negana. Wczoraj, 27 lipca, do sieci trafił pierwszy odcinek trzeciego sezonu serialu „The Walking Dead: Dead City”, a produkcja już zdążyła zebrać pierwsze oceny widzów. Obecnie może pochwalić się wynikiem 7,2/10 w serwisie Filmweb, co sugeruje, że nowa odsłona ma szansę utrzymać zainteresowanie fanów postapokaliptycznego świata.

Uwielbiany serial wrócił i wybił się do czołówki. Oceny mówią same za siebie

Kontynuacja ponownie zabiera widzów do zrujnowanego Manhattanu, który – mimo upływu czasu od wybuchu apokalipsy – wciąż pozostaje jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc w Ameryce. Maggie i Negan, bohaterowie połączeni trudną historią i wzajemną nieufnością, po raz kolejny muszą współpracować, by stawić czoła nowym zagrożeniom. Choć ich relacja od początku była naznaczona tragedią i bólem, tym razem próbują odłożyć dawne konflikty na bok i wspólnie stworzyć bezpieczną społeczność w samym sercu zniszczonego miasta.

Nie oznacza to jednak, że przeszłość przestanie ich prześladować. Twórcy zapowiadają, że nowe odcinki jeszcze mocniej skupią się na konsekwencjach wcześniejszych decyzji bohaterów oraz na napięciu, które od lat buduje relację Maggie i Negana. To właśnie ten wątek pozostaje jednym z największych atutów serialu i odróżnia go od innych produkcji osadzonych w uniwersum „The Walking Dead”.

W głównych rolach ponownie zobaczymy Lauren Cohan i Jeffreya Deana Morgana. Do obsady trzeciego sezonu dołączyli także Jimmi Simpson, Raúl Castillo, Aimee Garcia, Logan Kim oraz Michael Emery. Za produkcję odpowiadają m.in. Scott M. Gimple, Seth Hoffman, Lauren Cohan i Jeffrey Dean Morgan.

„The Walking Dead” – uniwersum. Gdzie oglądać?

Pierwszy odcinek trzeciego sezonu jest już dostępny, a kolejne będą trafiać do serwisu w każdy poniedziałek. Osoby, które nie oglądały wcześniejszych części lub chcą odświeżyć sobie wydarzenia sprzed premiery, mogą sięgnąć po dwa pierwsze sezony. To właśnie one zbudowały popularność „Dead City”, chwalonego za mroczny klimat, dynamiczną akcję i jedną z najbardziej niejednoznacznych relacji w całym świecie „The Walking Dead”.

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