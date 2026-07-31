Zacznij dzień od mocnego wyzwania! Przed tobą kadry z wieczorynek PRL-u, a Ty masz za zadanie je rozpoznać!
Ile pamiętasz z wieczorynek okresu PRL w Polsce? Jesteś w stanie poznać je po jednym kadrze? Dopasuj tytuł do obrazka!
Wielki QUIZ z wieczorynek PRL-u. 10 kadrów do rozpoznania!Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z:
- Maurycy i Hawranek
- Sąsiedzi
Quiz ortograficzny z jednym dylematem. H czy ch?Byliście mistrzami ortografii, a może wręcz przeciwnie? Niezależnie od tego, jak odpowiecie na to pytanie, zachęcamy do rozwiązania nowego testu.
Quiz ortograficzny niczym miszmasz. Sprawdź, czy zgarniesz 10/10Nowy dzień i nowy quiz ortograficzny przed Wami. Pierwsze pytanie przypomni szkolne dyktanda.
Źródło: WPROST.pl