Twórca jednego z TOP seriali powraca. Nowa „Carrie” ze zwiastunem!

„Carrie”, debiutancka powieść Stephena Kinga Carrie ukazała się w 1974 roku, rozpoczynając karierę autora, którego książki sprzedały się od tego czasu w ponad 350 milionach egzemplarzy na całym świecie. Powieść przez 14 tygodni utrzymywała się na liście bestsellerów „The New York Times” i została przetłumaczona na ponad 35 języków. Jej ekranizacja z 1976 roku, wyreżyserowana przez Briana De Palmę, nominowana do Oscara, na trwałe zapisała tę historię w kulturze popularnej. W tym roku przypada 50. rocznica premiery filmu.

Teraz, podczas San Diego Comic-Con Prime Video zaprezentowany został oficjalny teaser serialu „Carrie”, po raz pierwszy odsłaniając serialową adaptację Mike’a Flanagana – świeżą, współczesną interpretację klasycznej historii autorstwa Stephena Kinga. Mroczny, a jednocześnie mocno osadzony w emocjach teaser zapowiada wyjątkowy charakter tej wersji Carrie, ukazując nowe wątki i warstwy, które zostaną rozwinięte w serialu.

„Carrie” od Mike'a Flanagana nadchodzi. Mocny zwiastun serialu

Oparta na kultowej debiutanckiej powieści Stephena Kinga „Carrie” to odważna, aktualna i zaskakująca reinterpretacja tej klasycznej historii o dorastaniu. To pierwsza w historii serialowa adaptacja powieści, za którą odpowiada wizjonerski showrunner Mike Flanagan.

Wyobcowana licealistka Carrie White (Summer Howell) spędziła całe swoje życie w odosobnieniu, zamknięta w domu pod czujnym okiem swojej nadopiekuńczej matki Margaret (Samantha Sloyan). Gdy nagła i przedwczesna śmierć ojca zmusza ją do rozpoczęcia nauki w bezwzględnym środowisku publicznego liceum, Carrie musi zmierzyć się z falą nękania i prześladowań, które błyskawicznie rozprzestrzenia się w mediach społecznościowych i wstrząsają całą jej lokalną społecznością. Jednocześnie musi stawić czoła nieustannej presji i codziennemu okrucieństwu ery mediów społecznościowych oraz budzącym się wraz z dojrzewaniem tajemniczym zdolnościom telekinetycznym.

Liczący osiem pełnych napięcia odcinków serial rozwija kultową historię stworzoną przez Stephena Kinga, pogłębiając portrety bohaterów i narastające między nimi napięcia oraz śledząc pozornie drobne, codzienne decyzje, które prowadzą do jednej tragicznej nocy. To poruszająca i niezwykle ludzka opowieść o starciu dobra z okrucieństwem oraz o tym, czy jesteśmy świadkami narodzin bohaterki, potwora czy kogoś znacznie bardziej złożonego.

W rolę Carrie White wciela się Summer H. Howell, wybrana do tej legendarnej roli spośród ponad tysiąca aktorów biorących udział w castingu. W obsadzie znaleźli się również Samantha Sloyan (The Pitt) jako Margaret White, Siena Agudong (Resident Evil) jako Sue Snell, Alison Thornton (Fire Country) jako Chris Hargensen, Joel Oulette (Moje życie z Walterami) jako Tommy Ross, Josie Totah (Łowczynie) jako Tina, Arthur Conti (Beetlejuice Beetlejuice) jako Billy, Thalia Dudek (Uciekinier) jako Emaline, Amber Midthunder (Predator: Prey) jako panna Desjardin oraz Matthew Lillard (Superman: Man of Tomorrow) jako dyrektor Grayle.

Wszystkie osiem odcinków wyczekiwanego serialu oryginalnego „Carrie” będzie dostępnych wyłącznie na Prime Video od 7 października w ponad 240 krajach i terytoriach na całym świecie.

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