Twórca jednego z TOP seriali powraca. Nowa „Carrie” ze zwiastunem!
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Twórca jednego z TOP seriali powraca. Nowa „Carrie” ze zwiastunem!

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„Carrie”
„Carrie” Źródło: Prime Video
„Carrie”, nowy serial od Mike'a Flanagana, twórcy ukochanego „Nawiedzonego domu na wzgórzu” Netfliksa, doczekała się pierwszego zwiastuna. Poznaliśmy też datę premiery.

„Carrie”, debiutancka powieść Stephena Kinga Carrie ukazała się w 1974 roku, rozpoczynając karierę autora, którego książki sprzedały się od tego czasu w ponad 350 milionach egzemplarzy na całym świecie. Powieść przez 14 tygodni utrzymywała się na liście bestsellerów „The New York Times” i została przetłumaczona na ponad 35 języków. Jej ekranizacja z 1976 roku, wyreżyserowana przez Briana De Palmę, nominowana do Oscara, na trwałe zapisała tę historię w kulturze popularnej. W tym roku przypada 50. rocznica premiery filmu.

Teraz, podczas San Diego Comic-Con Prime Video zaprezentowany został oficjalny teaser serialu „Carrie”, po raz pierwszy odsłaniając serialową adaptację Mike’a Flanagana – świeżą, współczesną interpretację klasycznej historii autorstwa Stephena Kinga. Mroczny, a jednocześnie mocno osadzony w emocjach teaser zapowiada wyjątkowy charakter tej wersji Carrie, ukazując nowe wątki i warstwy, które zostaną rozwinięte w serialu.

„Carrie” od Mike'a Flanagana nadchodzi. Mocny zwiastun serialu

Oparta na kultowej debiutanckiej powieści Stephena Kinga „Carrie” to odważna, aktualna i zaskakująca reinterpretacja tej klasycznej historii o dorastaniu. To pierwsza w historii serialowa adaptacja powieści, za którą odpowiada wizjonerski showrunner Mike Flanagan.

Wyobcowana licealistka Carrie White (Summer Howell) spędziła całe swoje życie w odosobnieniu, zamknięta w domu pod czujnym okiem swojej nadopiekuńczej matki Margaret (Samantha Sloyan). Gdy nagła i przedwczesna śmierć ojca zmusza ją do rozpoczęcia nauki w bezwzględnym środowisku publicznego liceum, Carrie musi zmierzyć się z falą nękania i prześladowań, które błyskawicznie rozprzestrzenia się w mediach społecznościowych i wstrząsają całą jej lokalną społecznością. Jednocześnie musi stawić czoła nieustannej presji i codziennemu okrucieństwu ery mediów społecznościowych oraz budzącym się wraz z dojrzewaniem tajemniczym zdolnościom telekinetycznym.

Liczący osiem pełnych napięcia odcinków serial rozwija kultową historię stworzoną przez Stephena Kinga, pogłębiając portrety bohaterów i narastające między nimi napięcia oraz śledząc pozornie drobne, codzienne decyzje, które prowadzą do jednej tragicznej nocy. To poruszająca i niezwykle ludzka opowieść o starciu dobra z okrucieństwem oraz o tym, czy jesteśmy świadkami narodzin bohaterki, potwora czy kogoś znacznie bardziej złożonego.

W rolę Carrie White wciela się Summer H. Howell, wybrana do tej legendarnej roli spośród ponad tysiąca aktorów biorących udział w castingu. W obsadzie znaleźli się również Samantha Sloyan (The Pitt) jako Margaret White, Siena Agudong (Resident Evil) jako Sue Snell, Alison Thornton (Fire Country) jako Chris Hargensen, Joel Oulette (Moje życie z Walterami) jako Tommy Ross, Josie Totah (Łowczynie) jako Tina, Arthur Conti (Beetlejuice Beetlejuice) jako Billy, Thalia Dudek (Uciekinier) jako Emaline, Amber Midthunder (Predator: Prey) jako panna Desjardin oraz Matthew Lillard (Superman: Man of Tomorrow) jako dyrektor Grayle.

Wszystkie osiem odcinków wyczekiwanego serialu oryginalnego „Carrie” będzie dostępnych wyłącznie na Prime Video od 7 października w ponad 240 krajach i terytoriach na całym świecie.

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Galeria:
Pierwsze zdjęcia z serialu „Carrie” od Mike'a Flanagana!
Źródło: WPROST.pl