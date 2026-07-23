Co dziś robi kapitan z filmu „Rozbitkowie” na Netflix? Katastrofa wstrząsnęła światem

Katastrofa statku Costa Concordia była jedną z największych tragedii morskich XXI wieku. Zginęły 32 osoby, tysiące pasażerów walczyły o życie, a nazwisko kapitana Francesco Schettino stało się symbolem fatalnych decyzji na morzu. Do tych wydarzeń wraca nowy dokument Netfliksa „Rozbitkowie: Koszmarna katastrofa”, który oddaje głos ocalałym i pokazuje kulisy dramatu z 2012 roku.

„Rozbitkowie: Koszmarna katastrofa” oddaje głos świadkom

Dokument przedstawia przebieg katastrofy z perspektywy osób, które przeżyły tragedię. W filmie występują pasażerowie Meghan i John, Patricia Sandoval, Nicholas Taliaferro oraz Stefania Vincenzi, a także członkowie załogi, w tym menadżer hotelu Manrico Giampedroni, tancerka Rose Metcalf i szef kuchni Manoj Singh.

Swoimi wspomnieniami dzielą się również korespondentka CNN w Rzymie Barbie Nadeau, nurek straży pożarnej Francesco Boaria oraz Alessandro Cantelli-Forti z zespołu prowadzącego śledztwo.

Twórcy wykorzystali relacje świadków, nagrania wykonane telefonami komórkowymi podczas katastrofy oraz zapisy rozmów z czarnej skrzynki, które pokazują decyzje podejmowane na mostku kapitańskim.

Jak doszło do katastrofy Costa Concordii?

Do tragedii doszło 13 stycznia 2012 roku. Na pokładzie luksusowego wycieczkowca Costa Concordia znajdowało się ponad 4 tys. osób, które wyruszyły z włoskiego portu Civitavecchia.

Według przedstawionych w dokumencie informacji kapitan Francesco Schettino zdecydował się zmienić kurs, by podczas rejsu przepłynąć blisko wyspy Giglio i oddać honor jednemu z członków załogi, którego rodzina mieszkała na wyspie. Manewr, znany jako tzw. „salut”, polegał na przepłynięciu blisko brzegu i użyciu syren statku.

Nieplanowana zmiana trasy zakończyła się uderzeniem jednostki w podwodną rafę. Mimo uszkodzenia kadłuba załoga początkowo bagatelizowała sytuację. Jak pokazuje dokument, włoskiej straży przybrzeżnej przekazywano, że doszło jedynie do awarii zasilania i pomoc nie jest potrzebna.

Rozkaz ewakuacji wydano dopiero po ponad godzinie od zderzenia, kiedy statek był już mocno przechylony. W efekcie część łodzi ratunkowych nie mogła zostać bezpiecznie zwodowana, co doprowadziło do chaosu i utrudniło ewakuację pasażerów.

Gdzie dziś jest Francesco Schettino?

11 lutego 2015 roku Francesco Schettino został skazany za nieumyślne spowodowanie śmierci, doprowadzenie do katastrofy morskiej oraz opuszczenie statku. Włoski sąd wymierzył mu karę 16 lat pozbawienia wolności.

Kapitan odsiaduje wyrok w więzieniu Rebibbia w Rzymie. Do 2017 roku wykorzystał wszystkie możliwości odwołania od wyroku.

W styczniu 2025 roku złożył wniosek o przyznanie tzw. półwolności, która umożliwia więźniom opuszczanie zakładu karnego na część dnia w celu podjęcia pracy lub nauki. Ostatecznie kilka miesięcy później wycofał jednak swój wniosek.

Odpowiedzialność poniosły także inne osoby

Po katastrofie skazano również pięciu innych pracowników Costa Concordii za nieumyślne spowodowanie śmierci, zaniedbania oraz doprowadzenie do katastrofy statku. Nie zostali jednak osadzeni w więzieniu.

Spółka Costa Cruises zapłaciła grzywnę w wysokości 1 mln euro, dzięki czemu uniknęła procesu karnego. Firma wypłaciła także odszkodowania pasażerom, których wysokość wynosiła od 11 do 92,7 tys. euro.

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