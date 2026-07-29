8,2/10, genialna obsada i zakończenie, które wgniata w fotel. Prawdziwy skarb HBO Max

To serial oparty na bestsellerowej powieści Liane Moriarty, który wyreżyserował mistrz David E. Kelley („Ally McBeal”, „Miłość i śmierć”, „Od nowa”). Bohaterkami tego przewrotnego dramatu są trzy matki pierwszoklasistów, które zmagają się z karierą zawodową i macierzyństwem. Pod powierzchnią ich pozornie idealnego życia w zamożnej społeczności małego miasteczka czai się coś bardziej złowieszczego. Kiedy dochodzi do morderstwa, w ich życie wkradają się zamęt i chaos, a każdy mieszkaniec chętnie wskaże winnych.

Serial HBO Max, który trzeba obejrzeć. Końcówka was rozwali

Serial „Wielkie kłamstewka” opowiada spokojnym, nadmorskim miasteczku Monterey w stanie Kalifornia, w którym nic nie jest takie, jakim się wydaje. Kochające matki, osiągający sukcesy mężowie, urocze dzieci, piękne domy. Za ich pozornie perfekcyjnym życiem kryje się jednak sieć kłamstw. Pewnego dnia w miasteczku pojawia się samotna matka Jane (Shailene Woodley) i jej syn Ziggy. Wieloletnie przyjaciółki Madeline (Reese Witherspoon) i Celeste (Nicole Kidman) biorą ją pod swoje skrzydła, co nie pozostaje bez znaczenia dla relacji z Renatą (Laura Dern). Przykry incydent w szkole wyznacza nowe linie podziału. A gdy w miasteczku dochodzi do zbrodni, która zaburza idealne życie mieszkańców, pojawia się podejrzenie, że mogło mieć to coś wspólnego z napięciami, które pojawiły się pomiędzy matkami dzieci z lokalnej szkoły.

„Rewelacja. Diabelnie dobra historia wsparta genialnym i niesamowicie przekonującym aktorstwem”; „Genialny finał, rewelacyjna obsada, dobra fabuła. Wywołuje dużo emocji, HBO kolejny raz nie zawiodło”; „Najlepsze jest to że im więcej czasu upływa od jego obejrzenia, tym jeszcze bardziej go doceniam”; „Świetny, drobiazgowy scenariusz przełożył się na doskonałą reżyserię i aktorstwo. Wciąga od początku i trzyma za gardę do samego końca. Inteligentny serial” – piszą o nim widzowie, wystawiając mu ocenę 8,2/10. Podobnie myślą też krytycy, którzy na polskim Filmwebie dali mu noty 8,1/10.

Serial doczekał się do tej pory dwóch sezonów – trzeci jest w planach. Wszystkie dotychczasowe odcinki znajdziecie na HBO Max.

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