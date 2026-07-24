5 nowości od dziś na Netflix i HBO Max. Ale wszyscy włączą ten świeżutki thriller!

Komediowa seria filmowa, którą kocha cały świat, nowiutki thriller produkcji Netfliksa, idealnie przed weekendem, czy akcyjniak, który przyciągnął do kin tłumy. Tu znajdziecie pełną rozpiska tego, co w piątek 24 lipca trafiło na Netflix i HBO Max.

Nowości na Netflix i HBO Max od dziś. 5 perełek wpadło do sieci

„72 godziny” (Netflix)



40-letni spec od reklamy przypadkiem dołącza do szalonej imprezy kawalerskiej w Miami. Czy zabawa z dwa razy młodszą ekipą pomoże mu uratować karierę?



„Naga broń”, 1-3 (Netflix)



Tylko jeden człowiek ma szczególny zestaw umiejętności... aby dowodzić policyjną jednostką specjalną! Porucznik Frank Drebin Jr. podąża śladami ojca w komedii "Naga Broń".



„Podejrzliwi” (Netflix)



Po nagłej śmierci matki Ruth wraca do rodzinnego miasta i spotyka się z ojcem, którego dziwne zachowanie skłania ją do zadawania pytań o prawdziwą wersję wydarzeń.



„Mortal Kombat” (HBO Max)



Zawodnik MMA Cole Young nic nie wie o swoim pochodzeniu, ani o tym dlaczego ściga go Sub-Zero, wyborowy wojownik cesarza Shang Tsunga. Cole trenuje z największymi mistrzami, przygotowując się do walki z wrogami z Zaświatów.



„Stuart Fails to Save the Universe” (HBO Max)



Właściciel sklepu z komiksami Stuart Bloom musi ocalić rzeczywistość po przypadkowym wywołaniu armagedonu multiwersum. Czytaj też:

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