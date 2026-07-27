Co obejrzeć po „Domku na prerii”? Te seriale i filmy mają podobny klimat

Nowa ekranizacja „Domku na prerii” szybko stała się jednym z największych hitów Netflixa i od tygodni utrzymuje się wśród najchętniej oglądanych seriali platformy. Pierwszy sezon, inspirowany kultowymi książkami Laury Ingalls Wilder, przypomniał widzom, dlaczego historia rodziny Ingallsów od pokoleń nie traci na popularności. Nic więc dziwnego, że wielu fanów już niecierpliwie wyczekuje 2. sezonu. Jeśli należysz do tego grona i masz ochotę na kolejne opowieści o życiu na pograniczu, rodzinnych więziach, dorastaniu i odkrywaniu Dzikiego Zachodu, przygotowaliśmy listę filmów i seriali, które pozwolą ci na chwilę wrócić do podobnego klimatu.

Czekacie na 2. sezon „Domku na prerii”? Te produkcje umilą wam oczekiwanie

„Ania, nie Anna” (Netflix)



Życie rudowłosej sieroty, która zostaje przygarnięta przez niezamężne rodzeństwo, mieszkające na Zielonym Wzgórzu.



„O chłopcu, który ujarzmił wiatr” (Netflix)



Wbrew przeciwnościom losu trzynastolatek z Malawi opracowuje niekonwencjonalny sposób, by ocalić swoją rodzinę i wioskę przed głodem. Na podstawie prawdziwej historii Williama Kamkwamby.



„Moje życie z Walterami” (Netflix)



Kiedy tragedia na zawsze zmienia jej życie, nastolatka zamieszkuje w małym miasteczku z dużą rodziną swojej opiekunki, gdzie dostaje lekcje miłości, nadziei i przyjaźni.



„Ransom Canyon” (Netflix)



Poruszający dramat osadzony w rozległych krajobrazach regionu Texas Hill Country. Śledzi splatające się losy rodzin głęboko zakorzenionych w miasteczku, gdzie sąsiedzi wiedzą o sobie wszystko.



„Klub opiekunek” (Netflix)



Współczesna ekranizacja serii popularnych książek opowiadających o przygodach piątki przyjaciółek, które zaczynają pracować jako opiekunki do dzieci.



„Małe kobietki” – film (HBO Max)



Ameryka, lata sześćdziesiąte XIX wieku. W domostwie zwanym Orchard House od pokoleń mieszka rodzina Marchów. Pod nieobecność ojca walczącego w wojnie secesyjnej, opiekę nad czterema córkami sprawuje samodzielnie ich matka, Marmee. Marmee wyraźnie wyprzedza swoją epokę, wpajając dziewczynkom ideały wolności i namawiając je, by znalazły własną drogę w życiu. Córki pani March – stateczna Meg, żywa jak iskra Jo, nieśmiała, uzdolniona muzycznie Beth i nieco przemądrzała Amy – starają się, jak mogą, by urozmaicić swoje naznaczone ciągłym brakiem pieniędzy życie, chociaż boleśnie odczuwają nieobecność ojca. Bez względu na to, czy układają plan zabawy czy zawiązują tajne stowarzyszenie, dosłownie wszystkich zarażają swoim entuzjazmem. Poddaje mu się nawet Laurie, samotny chłopiec z sąsiedniego domu, oraz jego tajemniczy, bogaty dziadek.



„Ta inna siostra Bennet” (HBO Max)



Mary postanawia wyjść z cienia swoich sióstr i odnaleźć własną tożsamość. W tym celu opuszcza rodzinne Meryton i wyrusza w podróż, która wiedzie ją przez Londyn aż do Krainy Jezior. W realiach Anglii epoki regencji jej dążenie do niezależności staje się początkiem nieoczekiwanej historii miłosnej.



„Lekcje chemii” (Apple TV, Prime Video)



Lata 50. XX wieku. Elizabeth Zott marzy o pracy naukowczyni, jednak żyje w społeczeństwie, które twierdzi, że miejsce kobiety jest w domu. Zott przyjmuje ofertę pracy przy telewizyjnym programie kulinarnym i postanawia nauczyć ignorowane gospodynie domowe czegoś znacznie więcej niż samych przepisów.



„Spryciarz” (Disney+)



To zakręcona opowieść o poszukiwaniu siebie, zdradzie, odkupieniu i miłości. Jack Dawkins, tytułowy Spryciarz, z kieszonkowca zmienił się w zręcznego chirurga. Jego serce zdobywa lady Belle, błyskotliwa i urzekająca córka gubernatora, która pragnie przejść do historii jako pierwsza kobieta-chirurg. Jack jest rozdarty pomiędzy zakazaną miłością do kobiety z wyższych sfer a instynktowną pokusą kryminalnego półświatka, którego w tajemnicy pragnie. Wraz z pojawieniem się Fagina powraca też przeszłość Dawkinsa – ten bowiem namawia go na kolejny skok. Lawirując pomiędzy arcytrudnymi operacjami i niepewną miłością, Jack będzie się musiał wykazać sprytem. Czytaj też:

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