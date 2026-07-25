9 perełek na Netflix i 2 od HBO Max. Nowości na weekend

Mamy dla was aż 10 propozycji na weekend, z czego większość dotyczy nowości na Netfix, a dwie tych z HBO Max. Pierwsza z platform dodała sporo kryminałów, thrillerów i historii true crime, które kochają widzowie. Wśród nich znalazło się też jednak miejsce na kultową trylogię filmową, która od lat bawi widzów oraz kontynuację popularnego reality show. HBO ma z kolei dla widzów dość nieoczywiste nowości – w ostatnich dniach wpadł kolejny sezon serialu, inspirowanego życiem gwiazdy NFL, a także komedia ze znanym aktorem. Sprawdźcie wszystkie nowości i cieszcie się świeżymi seansami w weekend!

Weekend z nowościami na Netflix i HBO Max. Co warto włączyć?

„Toksyczna historia miłosna” (Netflix)



Ekskluzywne przedmieście w Kalifornii. Aresztowanie młodej kobiety za udział w brutalnym, fantazyjnym spisku staje się medialną sensacją. Prawda pozostaje jednak ukryta za misterną siecią kłamstw i manipulacji. W miarę jak śledztwo odsłania kolejne warstwy zdrady, coraz trudniej ustalić, kto jest prawdziwą ofiarą, a kto czarnym charakterem w grze, w której każdy odgrywa swoją rolę.



„Siły specjalne” (Netflix)



Elitarna jednostka pada ofiarą bezprecedensowego ataku. Wysoki rangą oficer, który miał odejść ze służby, staje na czele niebezpiecznej misji zmuszającej go do konfrontacji z przeszłością. Tomer Sisley i Guillaume Gouix w rolach głównych w bombowym serialu Juliena Leclercqa („Szajka”).



„Windykator” (Netflix)



Brutalny były windykator wychodzi z więzienia trapiony poczuciem winy i wraca do swojego starego świata, żeby pomścić ofiary lichwiarzy i odkupić swoje stare grzechy — zanim pokona go śmiertelna choroba.



„Podejrzliwi” (Netflix)



Po nagłej śmierci matki Ruth wraca do rodzinnego miasta i spotyka się z ojcem, którego dziwne zachowanie skłania ją do zadawania pytań o prawdziwą wersję wydarzeń.



„Naga broń”, 1-3 (Netflix)



Tylko jeden człowiek ma szczególny zestaw umiejętności... aby dowodzić policyjną jednostką specjalną! Porucznik Frank Drebin Jr. podąża śladami ojca w komedii "Naga Broń".



„Ultimatum: Ślub albo rozstanie”, 4. sezon (Netflix)



Sześć różnych par na progu małżeństwa. Jeden z partnerów jest gotowy na życiowe zobowiązanie, drugi ma wątpliwości. Dostają ultimatum. W ciągu ośmiu tygodni muszą zobowiązać się do małżeństwa lub pójść swoją drogą. Każdy z nich wybierze też potencjalnego nowego partnera spośród pozostałych par. Mają jedyną okazję, aby dowiedzieć się, jak może wyglądać ich przyszłość — w dwóch różnych scenariuszach.



„Królewna Śnieżka i Łowca” (Netflix)



Po śmierci króla i zarazem ojca Śnieżki na tronie zasiada podstępna czarownica - Ravenna, która, nie mogąc znieść, iż pasierbica jest od niej piękniejsza, postanawia ją zabić.



„Łowca i Królowa Lodu” (Netflix)



Dwie złe siostry przygotowują się do podboju Ziemi, tylko łowca i Sara mogą je powstrzymać.



„All American” (HBO Max)



Serial inspirowany życiem gwiazdy NFL, Spencera Paysingera. Produkcja przedstawia historię zawodnika, który ze szkolnego zespołu trafia do drużyny futbolowej z Beverly Hills, a tym samym do nowego świata pełnego wyzwań oraz możliwości.



„Stuart Fails to Save the Universe” (HBO Max)



Właściciel sklepu z komiksami Stuart Bloom musi ocalić rzeczywistość po przypadkowym wywołaniu armagedonu multiwersum. Czytaj też:

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