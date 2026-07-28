Mocny polski serial, o którym mało kto dziś pamięta. Na Netfliksie obejrzysz go w całości

Choć od premiery minęło już wiele lat, „Instynkt” wciąż ma wiernych fanów. Serial nigdy nie doczekał się drugiego sezonu, ale do dziś zbiera bardzo dobre opinie. W internecie nie brakuje komentarzy takich jak: „Wracam po 5 latach, żeby docenić klimat”, „Wreszcie najlepszy polski serial kryminalny! Chcę więcej” czy „Takiego zakończenia się nie spodziewałam…”. Dobra wiadomość jest taka, że dziś całość można obejrzeć na Netfliksie.

Polski serial na Netflix, o którym mało kto pamięta. Danuta Stenka w roli komisarz policji

„Instynkt” to 13-odcinkowy współczesny serial kryminalny z intrygującą kobiecą bohaterką w roli głównej. Anna Oster (w tej roli Danuta Stenka) to tajemnicza i atrakcyjna pani komisarz z wydziału dochodzeniowo-śledczego stołecznej komendy policji. Dzięki swemu wyjątkowemu instynktowi komisarz Oster rozwiązuje wraz ze swoim młodszym partnerem, Piotrem Tarkowskim (Szymon Bobrowski), skomplikowane zagadki kryminalne. Pojawienie się Anny w wydziale dochodzeniowo-śledczym wywołuje spore zamieszanie. Decyzją komendanta Jana Rogoża (Paweł Królikowski) dotychczasowa partnerka Tarkowskiego Aleksandra Lewicka (Marieta Żukowska) zostaje przeniesiona na stanowisko oficera prasowego, a on sam zacznie się obawiać utraty pozycji.

Cechą szczególną Anny Oster jest jej tajemnicza przeszłość, która powoli będzie odsłaniać się przed widzem i... przed nią samą. Co kryje pani komisarz? Jakie wydarzenia zaważyły na jej życiu? „Instynkt” to serial z podwójną tajemnicą: w każdym odcinku zostaje rozwikłana zagadka zbrodni, a kolejne epizody zbliżają nas do poznania tajemnicy głównej bohaterki.

Choć „Instynkt” zakończył się po jednym sezonie i nigdy nie doczekał się kontynuacji, wielu widzów uważa go za jeden z najbardziej niedocenionych polskich kryminałów. Jeśli lubisz seriale z wyrazistymi bohaterami, dobrze poprowadzonymi zagadkami i klimatem, który nie zestarzał się mimo upływu lat, to jedna z tych produkcji, do których naprawdę warto wrócić. Teraz jest to bardzo łatwe, bo serial w całości dostępny jest na platformie Netflix.

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