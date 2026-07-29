Czy po jednym kadrze rozpoznasz wszystkie 10 kultowych wieczorynek z czasów PRL-u? Sprawdź się w naszym quizie.
Pamiętasz wieczory, gdy przed telewizorem czekało się na ulubioną dobranockę? Kultowe animacje z czasów PRL-u do dziś budzą sentyment i są rozpoznawalne przez kolejne pokolenia. Sprawdź, jak dobrze pamiętasz ich bohaterów i spróbuj rozpoznać wszystkie kadry!
Prosty QUIZ z wieczorynek PRL-u! Rozpoznaj 10 kadrów!Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z:
- Pszczółka Maja
- Dawno temu w trawie
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Źródło: WPROST.pl