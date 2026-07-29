Nie żyje Glen Hansard. Miał 56 lat

Jak podaje „Irish Independent” 56-letni artysta Glen Hansard zmarł w środę 29 lipca wczesnym rankiem w wyniku wypadku motocyklowego w Lucan na obrzeżach Dublina.

Kim był Glen Hansard?

Hansard rzucił szkołę w wieku 13 lat, aby zacząć grać na ulicach Dublina. W 1990 roku założył własny zespół The Frames, który regularnie koncertował w Irlandii. Zyskał międzynarodową sławę jako gitarzysta Outspan Foster w filmie Alana Parkera „The Commitments” z 1991 roku.

22 kwietnia 2006 roku Hansard wydał swój pierwszy album bez The Frames, zatytułowamy „The Swell Season”, we współpracy z czeską wokalistką i multiinstrumentalistką Markétą Irglovą, fińską Marją Tuhkanen, grającą na skrzypcach i altówce oraz francuskim Bertrandem Galenem, grającym na wiolonczeli.

Hansard w 2006 roku zagrał też w przesiąkniętym muzyką irlandzkim filmie „Once” (2007), w którym wcielił się dublińskiego grajka ulicznego, a Irglova w imigrantkę i sprzedawczynię uliczną. Film miał swoją amerykańską premierę na Festiwalu Filmowym Sundance w 2007 roku i zdobył nagrodę publiczności World Cinema. Rok później obraz otrzymał Oscara w kategorii „najlepsza piosenka” za „Falling Slowly”, którą wykonywali wspólnie Glen Hansard i Markéta Irglová.

Poza projektami z The Frames i Irglovą, Hansard brał też udział w nagraniu charytatywnego albumu Oxfam „The Cake Sale” z 2006 roku. Nagrał kilka coverów, zarówno solo, jak i z członkiem zespołu, Colmem Mac Con Iomaire, na płyty „Even Better than the Real Thing” w Today FM. Wśród nagranych przez niego utworów znajdują się „Cry Me a River” Justina Timberlake'a z albumu „Even Better than the Real Thing Vol. 1” czy „Everytime” Britney Spears z albumu „Vol. 2”.

Hansard występował często ze znanymi na całym świecie artystami. Latem 2011 roku dołączył do Eddiego Veddera podczas jego amerykańskiej trasy solowej promującej solowy album Veddera „Ukulele Songs”. Hansard zaśpiewał też utwór „Take the Heartland” ze ścieżki dźwiękowej do filmu „Igrzyska śmierci” z 2012 roku. W lipcu 2013 roku śpiewał z Brucem Springsteenem w Nowlan Park w Kilkenny w Irlandii. W lipcu 2015 roku wykonał kilka irlandzkich klasyków z Edem Sheeranem w Croke Park w Dublinie. W 2022 roku odbył ponownie trasę koncertową z Eddiem Vedderem. W październiku tego samego roku nagrał utwór „Take Heart” z udziałem Irglovej, Bono i ukraińskich uchodźców, w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę.

Hansard pozostawił po sobie partnerkę i dziecko

Hansard poznał Markétę Irglovą, gdy miała 13 lat, na festiwalu muzycznym organizowanym przez jej rodziców. Lata później, podczas trasy promocyjnej filmu „Once”, Hansard i Irglová zaczęli się spotykać. Byli ze sobą przez wiele lat, jednak ostatecznie ich związek się zakończył. Później Hansard związał się z poetką Maire Saaritsą. W 2022 roku na świat przyszedł ich syn.