6 premier na dziś: Netflix dorzuca 5 nowości, a HBO Max ma jedną perełkę

Dzisiejsze premiery to zestaw, w którym trudno narzekać na monotonię. Na widzów czekają mroczne historie o zemście i odkupieniu, kryminalne zagadki oparte na manipulacji i kłamstwach, a także powroty dobrze znanych bohaterów, których losy wciąż potrafią zaskakiwać. Nie zabraknie również lżejszych propozycji – od pełnego humoru reality show z gwiazdami światowego formatu po nietypową komedię z uwielbianym komikiem. Oto kompletna lista premier na czwartek 23 lipca.

5 nowości na Netflix i 1 perełka na HBO Max. Dziś mocne premiery!

„Windykator” (Netflix)



Brutalny były windykator wychodzi z więzienia trapiony poczuciem winy i wraca do swojego starego świata, żeby pomścić ofiary lichwiarzy i odkupić swoje stare grzechy — zanim pokona go śmiertelna choroba.



„Toksyczna historia miłosna” (Netflix)



Ekskluzywne przedmieście w Kalifornii. Aresztowanie młodej kobiety za udział w brutalnym, fantazyjnym spisku wymierzonym w nową żonę byłego chłopaka staje się medialną sensacją. Prawda ginie jednak w misternej sieci kłamstw i manipulacji. W miarę jak śledztwo odsłania kolejne warstwy zdrady, coraz trudniej ustalić, kto jest prawdziwą ofiarą, a kto czarnym charakterem w grze, w której każdy coś ukrywa.



„Kaulitz i Kaulitz”, 3. sezon (Netflix)



Bliźniacy i supergwiazdy, Tom i Bill Kaulitzowie, zdradzają tajemnice swojego prywatnego życia w Los Angeles i Niemczech w tym zabawnym i kameralnym programie reality TV.



„Ransom Canyon”, 2. sezon (Netflix)



Staten (Josh Duhamel) i Quinn (Minka Kelly) realizują ryzykowne nowe cele, aby do Ransom Canyon znowu zawitały nadzieja i pomyślność. Obojgu nie do końca pomaga w tym ich burzliwa wspólna przeszłość.



„Ghost Town” (Netflix)



Stroniący od kontaktów towarzyskich dentysta przechodzi rutynowy zabieg, doświadczając śmierci klinicznej. Wkrótce zaczyna widzieć duchy zmarłych, które usiłują nakłonić go do dokończenia ich spraw.



„All American”, 8. sezon (HBO Max)



Serial inspirowany życiem gwiazdy NFL, Spencera Paysingera. Produkcja przedstawia historię zawodnika, który ze szkolnego zespołu trafia do drużyny futbolowej z Beverly Hills, a tym samym do nowego świata pełnego wyzwań oraz możliwości. Czytaj też:

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