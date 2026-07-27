„Ten ostatni odcinek. God damn!”. 6-odcinkowy miniserial HBO Max robił furorę

Serial „Spisek przeciwko Ameryce” przedstawia alternatywną historię Ameryki podczas II wojny światowej, opowiedzianą z punktu widzenia robotniczej rodziny żydowskiej z New Jersey. Jej członkowie obserwują, jak rozwija się kariera polityczna Charlesa Lindbergha, bohaterskiego lotnika i ksenofobicznego populisty, który zostaje wybrany nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Pod jego wpływem naród zwraca się w stronę faszyzmu.

W obsadzie pojawiły się takie gwiazdy jak: Winona Ryder, Zoe Kazan, Morgan Spector, Anthony Boyle, John Turturro czy Ben Cole.

Serial idealny? Takie recenzje zgarnęła ta perełka HBO Max

„Znakomity, przerażający, pobrzmiewający dziwnie znajomo”; „Dalekowzroczny i ważny. Alternatywna historia, która się dzieje. Nie bądź ślepy”; „8.5 ten ostatni odcinek. God damn”; „Świetna ekranizacja. Bezbłędnie oddaje stopniowo narastającą grozę sytuacji”; „Subtelny, ale momentami naprawdę mocny serial, zdziwiło mnie to że miałem silne emocje przy codziennych powiedzmy scenach, świetnie zagrane, nakręcone, cudo” – piszą o nim widzowie.

Miniserial spotkał się też z uznaniem krytyków. W serwisie Rotten Tomatoes uzyskał on ocenę 87 proc. i średnią 8,2/10, opartą na 76 recenzjach. Konsensus krytyków na stronie brzmi: „»Spisek przeciwko Ameryce« to przestroga, która trafia w czuły punkt. Pięknie zrealizowana rewizjonistyczna historia jest niepokojąco aktualna, co czyni ją trudną, ale niezbędną do obejrzenia”. W serwisie Metacritic film uzyskał średnią ważoną ocenę 82 na 100, opartą na 37 recenzjach krytyków, co wskazuje na „powszechne uznanie”.

James Poniewozik napisał w „The New York Times”, że serial jest „czymś więcej niż ćwiczeniem myślowym w stylu: »Oto, co mogło się wtedy wydarzyć, i dzięki Bogu, że się nie wydarzyło«. Zamiast tego to: »Oto, co może się wydarzyć w każdej chwili. Oto, co się dzieje, cały czas. Dlaczego mielibyśmy myśleć, że jesteśmy tacy wyjątkowi?«”, dodając, że powieść w porównaniu z tym seansem była „zbyt przyjemna”.

Jeżeli nie oglądaliście jeszcze tego miniserialu, znajdziecie go w całości na platformie HBO Max.

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