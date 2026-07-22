Kochasz historię i dobre seriale? Tych ekranizacji Netfliksa nie chcesz przegapić

Dobra powieść historyczna potrafi bez wysiłku przenieść czytelnika o setki lat wstecz. Gdy za jej ekranizację biorą się utalentowani twórcy, efekt bywa równie imponujący.

Te produkcje przeniosą cię do innej epoki

Na platformie Netflix nie brakuje produkcji inspirowanych literaturą, które łączą historyczne realia z poruszającymi historiami bohaterów. Są wśród nich zarówno produkcje familijne, które od lat oglądają z przyjemnością całe rodziny, by wymienić chociażby nową wersję kultowego serialu „Domek na prerii”, przerażające obrazy wojenne, monumentalne historyczne freski, jak i mniej znane epizody, wokół których najpierw powstały wspaniałe powieści, a następnie nie mniej imponujące ekranizacje. Warto przypomnieć, że Netflix uruchomił niedawno nową, specjalną przestrzeń o nazwie „Ekranizacje Twoich ulubionych książek”. Ta kategoria ułatwia odnalezienie filmów i seriali inspirowanych literaturą, uporządkowanych według różnych typów czytelników i popularnych gatunków.

Kolekcja zawiera specjalnie wyselekcjonowany zestaw adaptacji, w tym zarówno światowe bestsellery, jak i wciągające thrillery czy klasykę literatury. Dzięki temu rozwiązaniu fani literatury mogą w łatwy sposób wyszukać swoje ulubione powieści, które doczekały się wersji ekranowych, i porównać obie wersje. Jeszcze prościej: rzucić okiem na nasz ranking naprawdę rewelacyjnych adaptacji powieści historycznych.

9 znakomitych adaptacji powieści historycznych na Netflix

„Na Zachodzie bez zmian”



Nagrodzona czterema Oscarami ekranizacja klasycznej powieści Ericha Marii Remarque'a pokazuje I wojnę światową z perspektywy młodego niemieckiego żołnierza Paula Bäumera. Siedemnastoletni chłopak z entuzjazmem zaciąga się do armii, jednak brutalność okopów szybko odbiera mu wszelkie wyobrażenia o chwale wojny.

Reżyser Edward Berger stworzył przejmujący antywojenny dramat, który należy do najwyżej ocenianych współczesnych adaptacji literackich.



„Ania, nie Anna”



Serial inspirowany „Anią z Zielonego Wzgórza” Lucy Maud Montgomery przedstawia losy rudowłosej sieroty Ani Shirley, która trafia pod opiekę Maryli i Matthew Cuthbertów.

Twórcy zachowali ducha literackiego pierwowzoru, jednocześnie rozwijając historię o współczesne tematy, takie jak tożsamość, uprzedzenia, feminizm, przemoc rówieśnicza czy nierówność płci.



„Bridgertonowie”



Serial oparty na romansach Julii Quinn od lat pozostaje jednym z największych hitów Netfliksa. Każdy sezon skupia się na historii miłosnej innego członka rodziny Bridgertonów, przenosząc widzów do pełnego intryg, skandali i dworskich romansów Londynu epoki regencji.



„Śmierć od pioruna”



Limitowany serial oparty na książce Candice Millard opowiada o Jamesie Garfieldzie, 20. prezydencie Stanów Zjednoczonych, którego krótka kadencja zakończyła się tragicznym zamachem.

W roli Garfielda występuje Michael Shannon, a jego zabójcę, Charlesa Guiteau, zagrał Matthew Macfadyen. Produkcja pokazuje zarówno błyskawiczny polityczny awans Garfielda, jak i dramatyczne okoliczności jego śmierci.



„Domek na prerii”



Nowa adaptacja klasycznych książek Laury Ingalls Wilder pokazuje losy rodziny Ingallsów, która opuszcza Wisconsin i rusza do Kansas, by rozpocząć nowe życie. Serial łączy dramat rodzinny z opowieścią o przetrwaniu i budowaniu przyszłości na Dzikim Zachodzie.



„Gambit królowej”



Beth Harmon, genialna szachistka zmagająca się z uzależnieniem, stała się jedną z najbardziej pamiętnych bohaterek Netfliksa. Adaptacja powieści Waltera Tevisa zdobyła aż 11 nagród Emmy i uczyniła z Anyi Taylor-Joy światową gwiazdę.



„Siedem Zegarów Agathy Christie”



Klasyczny kryminał Agathy Christie doczekał się trzyodcinkowej adaptacji. Po przyjęciu w wiejskiej posiadłości jeden z gości zostaje znaleziony martwy mimo siedmiu dzwoniących budzików w swoim pokoju. Lady Eileen „Bundle” Brent postanawia odkryć, kto stoi za zagadkową śmiercią. W obsadzie znaleźli się m.in. Helena Bonham Carter i Martin Freeman.



„Irlandczyk”



Martin Scorsese przeniósł na ekran książkę Charlesa Brandta „Słyszałem, że malujesz domy”, tworząc monumentalny film o amerykańskiej mafii.

Robert De Niro wciela się w Franka Sheerana, kierowcę ciężarówki, który zostaje płatnym zabójcą pracującym dla mafii. Towarzyszą mu Joe Pesci, Al Pacino, Harvey Keitel, Jesse Plemons i Anna Paquin. Film otrzymał aż dziesięć nominacji do Oscara.



„Upadek królestwa”



Serial oparty na bestsellerowym cyklu „Opowieści saksońskie” Bernarda Cornwella przenosi widzów do IX i X wieku, gdy rodziło się angielskie państwo.

Głównym bohaterem jest Uhtred z Bebbanburga, saski arystokrata wychowany przez Wikingów. Rozdarty między dwoma światami musi zdecydować, po której stronie chce walczyć. Produkcja doczekała się pięciu sezonów oraz filmowego zwieńczenia historii w „Siedmiu królów musi umrzeć”. Czytaj też:

Masz ochotę na wielką przygodę? Oto 8 świetnych filmów i seriali z Netfliksa Czytaj też:

Żałoba w Hollywood. Gwiazda kina odeszła w bardzo młodym wieku