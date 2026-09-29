„Niesamowicie wciągający”. Ten thriller przypomni wam najlepsze filmy z lat 80.

Gwiazdorska obsada, wielkie ambicje i niebezpieczna gra, w której stawką staje się życie najbliższych. Scarlett Johansson, Adam Driver i Miles Teller spotykają się na ekranie w „Papierowym tygrysie”, najnowszym filmie Jamesa Graya, twórcy „Ad Astra” czy „Imigrantki”. W tej produkcji James Gray ponownie przygląda się bohaterom, których pragnienie lepszego życia prowadzi do dramatycznych wyborów. Reżyser powraca do tematyki przestępczego półświatka, lojalności i moralnych dylematów. Tym razem opowiada historię dwóch braci, dla których pogoń za amerykańskim snem może zakończyć się utratą wszystkiego, co najważniejsze.

Film miał swoją światową premierę w konkursie głównym tegorocznego festiwalu w Cannes, a tuż po tym zaroiło się od recenzji. „Ten thriller wgniata w fotel” – pisał David Rooney z „The Hollywood Reporter”. Justin Chang na łamach „The New Yorkera” określa film jako „niesamowicie wciągający”, a Mark Olsen z „Los Angeles Times” wyróżnia występy gwiazdorskiej obsady, nazywając je „jednymi z najlepszych kreacji Drivera, Johansson i Tellera”.

Ten thriller przyciągnie do kin tłumy. O czym jest „Papierowy tygrys”?

Gary, były nowojorski policjant, wciąga swojego brata Irwina w interes, który ma wreszcie ustawić finansowo jego rodzinę. Plan zakłada nawiązanie współpracy ze społecznością rosyjskich imigrantów. Gdy Irwin orientuje się, że ci „imigranci” to w rzeczywistości potężny rosyjski gang, na wycofanie się z interesu jest już późno. Nowi wspólnicy szybko zmieniają się w bezwzględnych wrogów, a stroniący od przemocy Irwin będzie musiał stanąć w obronie swojej rodziny. W przeżartym korupcją Nowym Jorku żadne służby nie kwapią się do konfliktu z rosyjską mafią, znaną z nieludzkiego wręcz okrucieństwa. Irwin może liczyć tylko na Gary’ego, o którego zaczyna upominać się również mroczna policyjna przeszłość.

Na ekranie spotykają się trzy hollywoodzkie gwiazdy. Adam Driver („Historia małżeńska”, „Dom Gucci”) i Miles Teller („Whiplash”, „Top Gun: Maverick”) wcielają się w braci Gary'ego i Irwina Pearlów, a partneruje im Scarlett Johansson („Historia małżeńska”, „Jojo Rabbit”).

Film „Papierowy tygrys” zadebiutuje w kinach 27 listopada.

Czytaj też:

Lata 90., seryjny morderca i agentka FBI. Ten film zarobił krocie i jest w sieci Czytaj też:

Tajemnica sprzed 37 lat powraca z podwójną grozą! Ten thriller wymyka się schematom