Powstał film dokumentalny o powrocie Oasis na scenę! Tutaj go obejrzycie w Polsce

Disney+ prezentuje pełną pozytywnej energii opowieść o jednym z najbardziej wyczekiwanych muzycznych wydarzeń naszych czasów. Za kamerą stanął sam Steven Knight – nominowany do BAFTA i Oscara reżyser, stojący za takimi tytułami, jak „Peaky Blinders”, „Tabu”, „Locke” czy „Wschodnie obietnice”.

Film „Oasis: Don’t Look Back In Anger” przedstawia spektakularną trasę koncertową Oasis Live ’25, będącą jednym z najbardziej wyczekiwanych powrotów na scenę rock’n’rollową naszych czasów. Oprócz wyprzedanej światowej trasy koncertowej zespołu, film zgłębia emocjonalny wpływ tego globalnego wydarzenia kulturowego oraz znaczenie muzyki Oasis dla całych pokoleń słuchaczy i fanów.

Widzowie otrzymają wyjątkową możliwość zajrzenia za kulisy wielkiego powrotu zespołu. W Disney+ pojawią się również ekskluzywne materiały, w tym pełne wykonania kultowych utworów „Wonderwall” i „Slide Away”, a także po raz pierwszy zaprezentowane nagrania „D'You Know What I Mean?” i „Half The World Away”. Dokument zawiera niepublikowane wcześniej nagrania z prób i występów na żywo, a także pierwsze od ponad dwóch dekad wspólne wywiady z Noelem i Liamem Gallagherami.

Produkcja będzie dostępna już od 9 października w Disney+.

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