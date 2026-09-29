Mocny brytyjski thriller kryminalny powraca! Polacy obejrzą kolejne odcinki

Pierwszy sezon thrillera kryminalnego „Po powodzi” opowiada o sprawie ciała niezidentyfikowanego mężczyzny, które zostaje znalezione w windzie na podziemnym parkingu. Początkowo policja zakłada, że zmarły utknął w windzie, gdy poziom wody podczas powodzi zaczął się podnosić. Jednak w miarę rozwoju śledztwa posterunkowa Joanna Marshall (Sophie Rundle, „Peaky Blinders”) nabiera coraz większych podejrzeń. Z rosnącą determinacją próbuje ustalić, co naprawdę doprowadziło do zgonu mężczyzny. Wkrótce na jaw wychodzi prawdziwa przyczyna dramatycznych skutków powodzi w mieście. Odkrywanie kolejnych tajemnic grozi ujawnieniem przepychanek o wielkie pieniądze, a na szali leżą reputacja lokalnych władz oraz interesy miejscowych biznesmenów.

Brytyjska serialowa perełka wraca. Kolejne śledztwo w toku

Akcja kolejnej odsłony serialu rozgrywa się rok po tym, jak mieszkańcy fikcyjnego miasteczka Waterside zostali dotknięci katastrofalną powodzią. W okolicy pojawia się nowe zagrożenie. W płonącej stercie nielegalnie porzuconych odpadów znalezione zostaje ciało mężczyzny. Niedługo później dochodzi do kolejnego, podobnego zdarzenia. Joanna Marshall musi znaleźć sprawcę, zanim zginą kolejne osoby.

Poza Sophie Rundle w drugim sezonie serialu „Po powodzi” powracają m.in. Lorraine Ashbourne, Matt Stokoe („Bodyguard”) czy Nicholas Gleaves („Coronation Street”). Do obsady dołączają m.in. Anil Desai, Jill Halfpenny, Ian Puleston-Davies, Matthew McNulty, Alun Armstrong, Steph de Whalley, Oliver Nelson czy Nathalie Armin.

Premiera drugiego sezonu „Po powodzi” już w piątek, 2 października o godz. 21:00 w BBC First. Powtórki będzie można oglądać w czwartki o godz. 23:15. Serial będzie także dostępny w BBC Player oraz na platformie Canal+.

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