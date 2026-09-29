Brad Pitt, Denzel Washington i Jean-Claude Van Damme w jednej ramówce. W TV w październiku

W październiku stacja przypomni widzom filmy, które zapisały się w historii kina rozrywkowego, oraz bohaterów rozpoznawalnych już od pierwszych scen. Wśród propozycji znalazły się thrillery, kino akcji, science fiction, fantasy i kryminały.

Gwiazdy, które trudno pomylić z kimkolwiek innym

Październikowa oferta kanału AMC została zebrana pod hasłem „Znasz ich wszystkich”. Stacja postawi na produkcje, których bohaterowie i charakterystyczne sceny na stałe weszły do popkultury. W ramówce pojawią się między innymi Nicolas Cage, Denzel Washington, Jason Statham, Jean-Claude Van Damme, Kate Beckinsale, Jessica Alba, Mickey Rourke i Eva Green. Nie zabraknie także Brada Pitta i Angeliny Jolie, którzy spotkali się na ekranie jako małżeństwo prowadzące podwójne życie.

Widzowie będą mogli ponownie zobaczyć między innymi Johna Creasy’ego z „Człowieka w ogniu”, Selene z serii „Underworld” oraz państwa Smithów. Październikowa ramówka połączy różne gatunki kina rozrywkowego, od thrillerów i science fiction po kryminały, fantasy i klasyczne kino akcji.

Nicolas Cage i tajemnica liczb

Podróż przez październikowe propozycje AMC rozpocznie „Zapowiedź”. Film science fiction z Nicolasem Cage’em zostanie pokazany 4 października o godzinie 19:20. Aktor wciela się w profesora astrofizyki, który odkrywa tajemniczą sekwencję liczb. Okazuje się, że zapisane w niej informacje przewidują przyszłe katastrofy.

Kilka dni później widzowie zobaczą „Przekręt” Guya Ritchiego. 7 października o godzinie 20:00 na ekranie pojawią się Brad Pitt i Jason Statham. Fabuła filmu łączy kradzież diamentu, nielegalne walki oraz porachunki londyńskiego półświatka, tworząc pełną czarnego humoru kryminalną intrygę.





Denzel Washington kontra porywacze

9 października o godzinie 22:00 AMC pokaże „Człowieka w ogniu”. Denzel Washington wciela się w byłego agenta CIA, który rusza tropem bezwzględnych porywaczy kilkuletniej dziewczynki pozostającej pod jego opieką.

10 października o godzinie 22:00 stacja zaplanowała premierę „Kickboxera” z Jean-Claude’em Van Damme’em. To klasyk kina sztuk walki, w którym determinacja, wymagający trening i pragnienie pomszczenia brata prowadzą bohatera do walki.





Kate Beckinsale wraca jako Selene

Miłośnicy mroczniejszych historii będą mogli zobaczyć „Underworld: Wojny krwi”. Film z Kate Beckinsale zostanie pokazany 12 października o godzinie 20:15. Aktorka ponownie wciela się w Selene, która zostaje uwikłana w trwający od lat konflikt pomiędzy wampirami a Lykanami.

15 października o godzinie 20:00 widzowie przeniosą się natomiast do brutalnego Basin City za sprawą filmu „Sin City 2: Damulka warta grzechu”. W obsadzie znaleźli się Mickey Rourke, Jessica Alba i Eva Green.

„Transformers 3” i małżeństwo Smithów

20 października o godzinie 18:45 AMC pokaże „Transformers 3”. Shia LaBeouf ponownie wciela się w bohatera znajdującego się w samym środku spektakularnego konfliktu pomiędzy Autobotami i Decepticonami.

25 października o godzinie 19:25 na antenie pojawi się natomiast „Pan i pani Smith”. Brad Pitt i Angelina Jolie grają małżeństwo, które odkrywa, że oboje prowadzą podwójne życie i pracują jako zawodowi zabójcy. Historia łączy kino akcji z humorem i małżeńskimi komplikacjami.

Cykl „Znasz ich wszystkich” rozpocznie się na AMC 4 października.

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