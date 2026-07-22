Żałoba w Hollywood. Gwiazda kina odeszła w bardzo młodym wieku

Nie żyje Kaylee Hottle. Gwiazda „Godzilla kontra Kong” miała zaledwie 18 lat.

Tragiczna śmierć Kaylee Hottle

Jak podaje portal TMZ, Kaylee Hottle zmarła we wtorek rano w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku samochodowym w stanie Maryland. Informację serwisowi przekazał jej ojciec, Joshua Hottle.

Mężczyzna opublikował również na Facebooku transmisję zatytułowaną „Lecę samolotem, którym nigdy bym nie chciał lecieć”, w której wyjaśnił, że przyleciał z Teksasu do Maryland, aby zidentyfikować ciało córki i przejąć opiekę nad jej szczątkami.

Jak relacjonował, początkowo otrzymał informację, że stan Kaylee jest krytyczny i została przewieziona do szpitala. Nastolatka zmarła jednak w drodze do placówki.

Kaylee Hottle nie żyje. Znaliśmy ją z roli w „Godzilla kontra Kong”

Kaylee Hottle urodziła się w maju 2007 roku. Była osobą niesłyszącą i pochodziła z rodziny, w której głuchota występuje od czterech pokoleń. Swoją karierę rozpoczęła od występów w reklamach, między innymi promujących aplikację Glide, wykorzystywaną przez osoby niesłyszące do komunikacji za pomocą wiadomości wideo.

Światową rozpoznawalność przyniosła jej rola Jii w filmie „Godzilla kontra Kong” z 2021 roku. Wcieliła się w głuchą, osieroconą dziewczynkę, która porozumiewa się z Kongiem za pomocą amerykańskiego języka migowego. Jej adopcyjną matkę, dr Ilene Andrews, zagrała Rebecca Hall.

Film w reżyserii Adama Wingarda trafił jednocześnie do kin i na HBO Max w marcu 2021 roku. Produkcja uzyskała 75 proc. pozytywnych recenzji krytyków w serwisie Rotten Tomatoes i zarobiła około 470 mln dolarów na całym świecie. W obsadzie znaleźli się także Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Brian Tyree Henry, Lance Reddick, Kyle Chandler, Eiza González, Shun Oguri, Julian Dennison i Demián Bichir.

Powróciła w kolejnej części serii. Śmierć przerwała jej wielkie plany

Jeszcze w 2021 roku aktorka pojawiła się gościnnie w 4. sezonie serialu „Magnum P.I”., gdzie zagrała postać Joon. Następnie wróciła do roli Jii w filmie „Godzilla x Kong: Nowe imperium” z 2024 roku. W kontynuacji ponownie wystąpili Rebecca Hall i Brian Tyree Henry, a do obsady dołączyli między innymi Dan Stevens, Alex Ferns i Fala Chen. Za kamerą ponownie stanął Adam Wingard.

Film okazał się jeszcze większym sukcesem od poprzednika, osiągając wpływy na poziomie 572 mln dolarów. Rola Jii przyniosła Kaylee Hottle nominację do nagrody Saturn w kategorii najlepszego występu młodego aktora w filmie.

Przed śmiercią Kaylee Hottle została obsadzona w filmie „Co nas nie zabije”, który znajduje się obecnie na etapie preprodukcji. Scenariusz produkcji przygotowali Anna Campbell i Andy Mingo.

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