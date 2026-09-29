Polacy kochają ten serial. Kultowy aktor wraca do gry w nowym sezonie

Emocjonujący teaser nowego, dziesięcioodcinkowego sezonu pokazuje Dwighta (Sylvester Stallone) walczącego o zalegalizowanie swojego imperium i ochronę swoich ludzi. Na jego drodze stają jednak korupcja polityczna, nowi i niebezpieczni przeciwnicy, a także osobista strata, z którą musi się uporać. Każde z trudem wywalczone zwycięstwo odsłania jednak niewygodne prawdy o lojalności, przywództwie i cenie ambicji. Kolejne działania uruchamiają w Dwighcie uliczne instynkty, które chciał pozostawić za sobą w Nowym Jorku. Gdy Tulsa zmienia się w pole bitwy, Dwight staje się rywalem, którego nikt nie może lekceważyć.

Obok Sylvestra Stallone’a, w Tulsa King występują Martin Starr, Jay Will, Vincent Piazza, Annabella Sciorra, Chris Caldovino, McKenna Quigley Harrington, Frank Grillo, Mike "Cash Flo" Walden, James Russo, Kevin Pollak, Neal McDonough, a także Garrett Hedlund oraz Dana Delany. Do stałej obsady od czwartego sezonu dołączyła także Gretchen Mol.

Głównym scenarzystą i producentem wykonawczym serialu „Tulsa King” jest Terence Winter. Wśród producentów wykonawczych znaleźli się także nominowany do Oscara Taylor Sheridan, Sylvester Stallone, David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Thomas Kelly oraz Keith Cox.

Serial „Tulsa King” wróci z 4. sezonem już 22 października, wyłącznie w SkyShowtime. Nowe odcinki będą pojawiały się co tydzień. Pierwsze trzy sezony produkcji są dostępne wyłącznie w SkyShowtime.

Na SkyShowtime widzowie znajdą też inne seriale Taylora Sheridana, w tym wszystkie odcinki światowego hitu „Yellowstone”, a także inne historie z tego uniwersum: „1883” i „1923” oraz „Ranczo Duttonów” i „Marshals”. Na subskrybentów czekają również takie produkcje jak „Landman: Negocjator”, „Stróżowie prawa: Bass Reeves”, „Lioness”, „Burmistrz Kingstown” oraz „Madison”. Już wkrótce w serwisie zadebiutuje nowy serial „Frisco King”.

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