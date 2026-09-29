Prime Video i TVP prezentują zwiastun swojego nowego serialu! O czym będzie polska produkcja?

Prime Video i Telewizja Polska prezentują oficjalny zwiastun serialu SOR” – nowej 12-odcinkowej produkcji, której akcja rozgrywa się w jednym z najbardziej wymagających miejsc szpitala – na Oddziale Ratunkowym.

Nowy serial Prime Video i TVP. Pierwszy zwiastun serialu „SOR”

Piotr Hajduk (Sebastian Dela), genialny lekarz ze skomplikowaną przeszłością, zaczyna pracę na SOR-ze prowadzonym przez Kaśkę (Sonia Mietielica), swoją dawną miłość. Między nimi stoi Andrzej (Ireneusz Czop), szorstki ordynator, który dostrzega geniusz Piotra, ale nie toleruje jego brawurowych metod działania. Razem mierzą się z trudnymi diagnozami i demonami z przeszłości. Czy najbardziej bezlitosne piętro szpitala da drugą szansę temu, kto na nią nie zasługuje?

„SOR” to nowoczesne spojrzenie na gatunek serialu medycznego. Produkcja pokazuje szpitalny oddział ratunkowy jako miejsce ciągłego ruchu, napięcia i nieprzewidywalności — przestrzeń, w której za drzwiami sal ratunkowych rozgrywają się nie tylko dramatyczne historie pacjentów, ale także osobiste wybory i konflikty ludzi, którzy każdego dnia walczą o ich życie. Serial łączy elementy emocjonującego dramatu, thrillera i historii obyczajowej, pokazując pracę lekarzy z perspektywy miejsca, w którym liczy się każda sekunda. „SOR” pokaże nie tylko spektakularne akcje ratunkowe, ale również ludzi stojących za medycznymi procedurami — ich zmęczenie, determinację, błędy, nadzieje i relacje. To opowieść o tych, którzy każdego dnia ratują innych, często zapominając o sobie.

Główni bohaterowie serialu „SOR”. Kto kogo zagrał?

Piotr Hajduk (Sebastian Dela) – Błyskotliwy, niepokorny lekarz SOR, który wyróżnia się intuicją diagnostyczną i gotowością do podejmowania ryzyka. Nosi bagaż trudnej przeszłości i wciąż nie pogodził się z rozstaniem z Kaśką.

Katarzyna „Kaśka” Zawadzka (Sonia Mietielica) – Starsza rezydentka i szefowa rezydentów. Ambitna i zdyscyplinowana, stawia na profesjonalizm, choć w krytycznych sytuacjach potrafi zaufać własnej intuicji. Niespodziewane pojawienie się Piotra zmusza ją do zmierzenia się z przeszłością.

Andrzej Drawski (Ireneusz Czop) – Kierownik SOR-u i doświadczony chirurg. Charyzmatyczny i bezpośredni, od lat skutecznie zarządza oddziałem, a pod szorstką powierzchownością skrywa troskę o współpracowników.

Barbara „Basia” Zabłocka (Dominika Kluźniak) – Przełożona pielęgniarek i jeden z filarów oddziału. Spokojna i empatyczna, potrafi zachować zimną krew w każdej sytuacji.

Krzysztof Zawadzki (Andrzej Grabowski) – Wybitny kardiolog, profesor medycyny i ojciec Kaśki. Wymagający i przyzwyczajony do autorytetu, nie ukrywa swojej niechęci wobec Piotra.

Krystian Pawłowski (Maurycy Popiel) – Prokurator i obecny partner Kaśki. Odpowiedzialny i stabilny, reprezentuje życie, które Kaśka stworzyła po zakończeniu związku z Piotrem.

Jacek „Jaca” Hajduk (Bartłomiej Deklewa) – Brat Piotra związany ze środowiskiem kibicowskim. Impulsywny i lojalny, regularnie przypomina bratu o świecie, od którego ten próbował uciec.

Kiedy premiera serialu „SOR” – wspólnej produkcji Prime Video i TVP

Serial „SOR” zadebiutuje w poniedziałek, 20 października o 22:20 w serwisie Prime Video, gdzie 12 odcinków udostępnionych zostanie jednocześnie w dniu premiery, natomiast w TVP2 i TVP VOD kolejne odcinki emitowane będą co tydzień.

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